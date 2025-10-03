HLV Kim Sang Sik "truyền lửa" giải bóng đá 7 người, ĐT Việt Nam quyết đấu Nepal

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
AFC Bournemouth vs Fulham
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Leeds United vs Tottenham Hotspur
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs RB Leipzig
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Union Berlin
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Manchester United vs Sunderland
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Arsenal vs West Ham United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Inter Milan vs Cremonese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs Liverpool
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Como
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Como - COM Como
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

HLV Kim Sang Sik "truyền lửa" giải bóng đá 7 người, ĐT Việt Nam quyết đấu Nepal

Sự kiện: HLV Kim Sang Sik Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh sôi động tại Hà Nội, quy tụ nhiều đội mạnh toàn quốc. Sự hiện diện của HLV Kim Sang Sik góp phần truyền lửa, lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 chính thức khởi động

Sáng 3/10, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, lễ khai mạc “Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025” diễn ra sôi động, chính thức bắt đầu mùa giải thứ 3. Giải đấu này do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, được xem là sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho đội ngũ công nhân, viên chức trên toàn quốc.

HLV Kim Sang Sik nhận nhiều tình cảm từ cầu thủ, ban huấn luyện của các đội bóng

HLV Kim Sang Sik nhận nhiều tình cảm từ cầu thủ, ban huấn luyện của các đội bóng

Mùa giải năm nay diễn ra với hai vòng loại khu vực Bắc – Nam, lần lượt tại Hà Nội và TP.HCM, để chọn ra 16 đội mạnh nhất góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc vào cuối tháng 10 ở TP.HCM. Vòng loại phía Bắc có sự góp mặt của nhiều đội bóng tên tuổi như Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn TP Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước, VPBank... Tổng giải thưởng vòng loại khu vực Bắc lên tới 170 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể nhằm khích lệ tinh thần thi đấu.

Bên cạnh các trận đấu sôi nổi, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động đồng hành thiết thực như tư vấn y học thể thao miễn phí, minigame nhận quà, giúp chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần của người lao động và thu hút khán giả tới sân. Đặc biệt, tất cả các trận đấu đều được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng VTVcab, FPT Play, giúp đưa không khí giải đấu đến đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

👨‍🏫 HLV Kim Sang Sik truyền cảm hứng, góp phần làm nóng giải đấu

Tại lễ khai mạc, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Kim Sang Sik, đã có mặt để giao lưu với các vận động viên và khán giả. Ông chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với quy mô và ý nghĩa của giải đấu dành cho công nhân, viên chức trên toàn quốc. Chúc các đội thi đấu an toàn, cống hiến những trận cầu đẹp mắt. Người lao động là tầm vóc của Việt Nam, đội tuyển chúng tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu tốt để mang lại niềm vui cho mọi người”.

Chiến lược gia&nbsp;người Hàn Quốc nhận quà tặng ý nghĩa từ ban tổ chức

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận quà tặng ý nghĩa từ ban tổ chức

Sự có mặt của ông Kim như truyền ngọn lửa nhiệt huyết tới giải bóng đá 7 người và phần nào tạo sự kết nối đặc biệt giữa phong trào bóng đá quần chúng và bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Song song với sự kiện thể thao phong trào, ông Kim Sang Sik đang tập trung vào nhiệm vụ quan trọng khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu vòng bảng Asian Cup 2027 gặp Nepal vào các ngày 9 và 14/10, cả hai trận đấu đều diễn ra ở TP Hồ Chí Minh.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng thứ nhì bảng F, kém Malaysia 3 điểm. Tuy nhiên, cơ hội vươn lên ngôi đầu đang rộng mở khi Malaysia đang đối mặt với án phạt từ AFC liên quan tới việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

HLV Kim triệu tập 24 cầu thủ lần này, trong đó vừa giữ lại các trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, vừa gọi nhiều gương mặt trẻ xuất sắc từ đội U23 như Khuất Văn Khang, Xuân Bắc, Thanh Nhàn để tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho SEA Games 33. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng được trao cơ hội trở lại đội tuyển sau quãng thời gian hồi sinh phong độ, cùng với thủ môn trẻ Nguyễn Văn Việt thi đấu nổi bật.

Kết nối thế hệ, lan tỏa tinh thần thể thao

Giải bóng đá công nhân, viên chức mang sức lan tỏa lớn về tinh thần đoàn kết, sức khỏe và niềm vui trong cộng đồng lao động Việt Nam. Sự đồng hành của các nhà tài trợ lớn cùng việc phủ sóng truyền hình, livestream giúp giải ngày càng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Một pha tranh chấp quyết liệt ở loạt trận đấu diễn ra vào sáng 3/10 tại giải&nbsp;bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Một pha tranh chấp quyết liệt ở loạt trận đấu diễn ra vào sáng 3/10 tại giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Sự hiện diện của HLV Kim Sang Sik và sự chuẩn bị nghiêm túc cho các trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam tạo nên cầu nối vững chắc giữa bóng đá chuyên nghiệp và phong trào, truyền đi thông điệp về sự cống hiến, nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu.

Giữa không khí náo nhiệt của giải bóng đá 7 người công nhân, viên chức và những bước chuẩn bị sẵn sàng của đội tuyển Việt Nam, bóng đá nước nhà đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, đầy triển vọng chinh phục những đỉnh cao mới trên đấu trường khu vực và châu lục.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Đội tuyển Việt Nam: Ông Kim Sang-sik đang tính gì?
Đội tuyển Việt Nam: Ông Kim Sang-sik đang tính gì?

TPO - Nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi hàng loạt gương mặt trẻ vào đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho 2 lượt trận với Nepal ở Vòng loại...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/10/2025 11:29 AM (GMT+7)
Tin liên quan
HLV Kim Sang Sik Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN