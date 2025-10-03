HLV Kim Sang Sik "truyền lửa" giải bóng đá 7 người, ĐT Việt Nam quyết đấu Nepal

⚽ Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 chính thức khởi động

Sáng 3/10, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, lễ khai mạc “Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025” diễn ra sôi động, chính thức bắt đầu mùa giải thứ 3. Giải đấu này do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, được xem là sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho đội ngũ công nhân, viên chức trên toàn quốc.

HLV Kim Sang Sik nhận nhiều tình cảm từ cầu thủ, ban huấn luyện của các đội bóng

Mùa giải năm nay diễn ra với hai vòng loại khu vực Bắc – Nam, lần lượt tại Hà Nội và TP.HCM, để chọn ra 16 đội mạnh nhất góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc vào cuối tháng 10 ở TP.HCM. Vòng loại phía Bắc có sự góp mặt của nhiều đội bóng tên tuổi như Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn TP Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước, VPBank... Tổng giải thưởng vòng loại khu vực Bắc lên tới 170 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể nhằm khích lệ tinh thần thi đấu.

Bên cạnh các trận đấu sôi nổi, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động đồng hành thiết thực như tư vấn y học thể thao miễn phí, minigame nhận quà, giúp chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần của người lao động và thu hút khán giả tới sân. Đặc biệt, tất cả các trận đấu đều được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng VTVcab, FPT Play, giúp đưa không khí giải đấu đến đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

👨‍🏫 HLV Kim Sang Sik truyền cảm hứng, góp phần làm nóng giải đấu

Tại lễ khai mạc, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Kim Sang Sik, đã có mặt để giao lưu với các vận động viên và khán giả. Ông chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với quy mô và ý nghĩa của giải đấu dành cho công nhân, viên chức trên toàn quốc. Chúc các đội thi đấu an toàn, cống hiến những trận cầu đẹp mắt. Người lao động là tầm vóc của Việt Nam, đội tuyển chúng tôi cũng sẽ cố gắng thi đấu tốt để mang lại niềm vui cho mọi người”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận quà tặng ý nghĩa từ ban tổ chức

Sự có mặt của ông Kim như truyền ngọn lửa nhiệt huyết tới giải bóng đá 7 người và phần nào tạo sự kết nối đặc biệt giữa phong trào bóng đá quần chúng và bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Song song với sự kiện thể thao phong trào, ông Kim Sang Sik đang tập trung vào nhiệm vụ quan trọng khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu vòng bảng Asian Cup 2027 gặp Nepal vào các ngày 9 và 14/10, cả hai trận đấu đều diễn ra ở TP Hồ Chí Minh.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng thứ nhì bảng F, kém Malaysia 3 điểm. Tuy nhiên, cơ hội vươn lên ngôi đầu đang rộng mở khi Malaysia đang đối mặt với án phạt từ AFC liên quan tới việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

HLV Kim triệu tập 24 cầu thủ lần này, trong đó vừa giữ lại các trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, vừa gọi nhiều gương mặt trẻ xuất sắc từ đội U23 như Khuất Văn Khang, Xuân Bắc, Thanh Nhàn để tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho SEA Games 33. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng được trao cơ hội trở lại đội tuyển sau quãng thời gian hồi sinh phong độ, cùng với thủ môn trẻ Nguyễn Văn Việt thi đấu nổi bật.

✨ Kết nối thế hệ, lan tỏa tinh thần thể thao

Giải bóng đá công nhân, viên chức mang sức lan tỏa lớn về tinh thần đoàn kết, sức khỏe và niềm vui trong cộng đồng lao động Việt Nam. Sự đồng hành của các nhà tài trợ lớn cùng việc phủ sóng truyền hình, livestream giúp giải ngày càng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Một pha tranh chấp quyết liệt ở loạt trận đấu diễn ra vào sáng 3/10 tại giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Sự hiện diện của HLV Kim Sang Sik và sự chuẩn bị nghiêm túc cho các trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam tạo nên cầu nối vững chắc giữa bóng đá chuyên nghiệp và phong trào, truyền đi thông điệp về sự cống hiến, nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu.

Giữa không khí náo nhiệt của giải bóng đá 7 người công nhân, viên chức và những bước chuẩn bị sẵn sàng của đội tuyển Việt Nam, bóng đá nước nhà đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, đầy triển vọng chinh phục những đỉnh cao mới trên đấu trường khu vực và châu lục.