Mỹ nhất quyết không chào đón tuyển Iran, Mexico sẵn sàng đóng vai 'chữa cháy'

World Cup 2026 đang đến rất gần, nhưng những căng thẳng đã sớm đổ bộ vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tâm điểm của sự chú ý hiện đang đổ dồn vào đội tuyển quốc gia Iran khi họ đối mặt với một kịch bản hy hữu: tham gia một giải đấu mà quốc gia chủ nhà chính không chào đón sự hiện diện của mình.

Theo các trang tin xứ cờ hoa, chính quyền Mỹ đã thẳng thừng từ chối cấp phép cho các cầu thủ và ban huấn luyện tuyển Iran được ở lại qua đêm trên lãnh thổ Mỹ trong suốt chiến dịch vòng bảng. Quyết định này đẩy Liên đoàn bóng đá Iran và ban tổ chức FIFA vào thế tiến thoái lưỡng nan khi các thủ tục thị thực bị đình trệ, buộc họ phải tìm kiếm một phương án dự phòng khẩn cấp.

Trong bối cảnh đó, Mexico - quốc gia đồng đăng cai giải đấu cùng Mỹ và Canada - đã lập tức sắm vai "người chữa cháy". Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum, thể hiện sự quyết đoán khi chính thức mở cửa đón tiếp đại diện châu Á.

Mexico hoàn toàn có thể đăng cai 3 trận vòng bảng của Iran

"Mỹ không muốn đội tuyển Iran ở lại qua đêm tại nước này. Vì vậy, Iran đã hỏi chúng tôi rằng liệu họ có thể ở lại qua đêm tại Mexico được không? Chúng tôi không có lý do gì để từ chối khả năng này", bà Sheinbaum nói.

Theo thỏa thuận đã đạt được từ tuần trước, tuyển Iran sẽ chuyển toàn bộ đại bản doanh đóng quân, sinh hoạt và tập luyện tới thành phố biên giới Tijuana của Mexico thay vì bang Arizona (Mỹ) như kế hoạch ban đầu. Cộng với động thái mới nhất, nhiều khả năng Mexico sẽ thay Mỹ đăng cai tổ chức cả 3 trận đấu vòng bảng của Iran tại bảng G.

"Theo lịch trình sơ bộ, Iran sẽ đá 2 trận tại Los Angeles và 1 trận tại Seattle. Tuy nhiên, việc phải di chuyển liên tục qua biên giới Mỹ - Mexico chỉ để thi đấu rồi quay về trong ngày sẽ gây ra những tổn hại nghiêm trọng về mặt thể lực và tâm lý cho các cầu thủ. Do đó, các bên liên quan bao gồm FIFA và chính phủ Mexico đang tích cực thảo luận về việc chuyển hẳn địa điểm tổ chức 3 trận đấu này lãnh thổ Mexico. FIFA đã liên hệ với đại diện của Mexico trong ban tổ chức World Cup cũng như Bộ Du lịch nước này", tờ The Hill của Mỹ khẳng định.