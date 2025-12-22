Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU nhận cú sốc ở Villa Park, vào top 4 được không?

"Quỷ đỏ" bại trận ra về

Trong khi MU thiếu hụt nhân sự ở tất cả các tuyến, thì Aston Villa lại nhập cuộc với sự tự tin cao độ. Đoàn quân của HLV Unai Emery đang có chuỗi 9 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Và nếu có thể hạ gục "Quỷ đỏ" ở Villa Park, Aston Villa sẽ hoàn tất chuỗi 10 trận thắng.

MU lại thua, lần này trước Aston Villa

Đội chủ nhà tấn công dữ dội, khiến hàng thủ MU oằn mình chống đỡ. Đứng vững trong suốt 45 phút, nhưng ở phút bù giờ của hiệp 1, khung thành của Lammens đã bị xuyên phá bởi siêu phẩm của Morgan Rogers.

May mắn cho MU là họ có bàn gỡ chỉ sau đó 2 phút. Matty Cash mắc sai lầm, tạo điều kiện để Matheus Cunha dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Martinez.

Nhưng đây không phải ngày thi đấu thuận lợi với MU. Chấn thương buộc thủ quân Bruno Fernandes vắng mặt trong toàn bộ hiệp 2. Đội bóng của HLV Ruben Amorim lập tức chệch choạc, mất khả năng kiểm soát thế trận.

Thật đen đủi cho đội bóng đến từ Manchester, bởi đây là ngày thi đấu chói sáng của Morgan Rogers. Phút 57, ngôi sao người Anh ghi bàn thứ hai với phương thức không khác bàn đầu tiên là bao.

Thiếu hụt nhân sự còn đối thủ đã cảnh giác, MU không thể tìm bàn gỡ theo bất cứ cách nào. Đội khách trắng tay ra về.

Aston Villa đua vô địch, MU lỡ cơ hội quan trọng

Kết quả của cuộc so tài tại Villa Park ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện của giải Ngoại hạng Anh. Theo đó, Aston Villa tách khỏi nhóm bám đuổi phía sau, để cùng với Arsenal và Man City đua vô địch.

Rogers tỏa sáng, giúp Aston Villa đua vô địch Ngoại hạng Anh

Lúc này Arsenal vẫn đang dẫn đầu cuộc đua với 39 điểm cùng hiệu số +21. Ở phía sau, Man City hiện có 37 điểm và hiệu số +25. Aston Villa xếp thứ ba với 36 điểm và hiệu số +9.

Dù bị đánh giá thấp hơn so với Arsenal và Man City, nhưng cơ hội để Aston Villa tái hiện kì tích của Leicester City ở mùa giải 2015/16 không phải không có.

Trái ngược với sự thăng hoa của Aston Villa, thì MU thực sự khốn khó. Lúc này đội bóng của HLV Ruben Amorim chỉ có 26 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. "Quỷ đỏ" bỏ lỡ cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu, thậm chí còn bị Liverpool vượt mặt với 3 điểm ít hơn.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại