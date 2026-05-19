Ban trọng tài Ngoại hạng Anh thừa nhận sai lầm về bàn thắng tranh cãi của MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Burnley 19/05/26 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Burnley - BUR Burnley
0
AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Ban trọng tài Ngoại hạng Anh thừa nhận sai lầm về bàn thắng tranh cãi của MU

Sự kiện: Manchester United Nottingham Forest Premier League 2025-26

Ban điều hành trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMO) thừa nhận bàn thắng thứ hai của MU trong chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Ngoại hạng Anh hôm 17/5 lẽ ra không nên được công nhận.

   

PGMO thừa nhận mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng của MU

Trọng tài Michael Salisbury đã quyết định bác bỏ khuyến nghị từ VAR dù được yêu cầu ra đường biên xem lại tình huống bóng chạm tay Bryan Mbeumo trong pha dẫn tới bàn thắng của Matheus Cunha ở phút 55, pha lập công giúp MU vượt lên trong chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest hôm 17/5.

Mbeumo để bóng chạm tay&nbsp;trước khi cú dứt điểm của anh bị cản lại và bóng bật ra đúng vị trí để Cunha ghi bàn

Mbeumo để bóng chạm tay trước khi cú dứt điểm của anh bị cản lại và bóng bật ra đúng vị trí để Cunha ghi bàn

Giám đốc trọng tài của PGMO, Howard Webb, đã liên hệ với cả Nottingham Forest lẫn MU hôm 18/5 để thừa nhận sai sót trong quyết định này.

Tổ VAR cho rằng Mbeumo đã dùng tay kiểm soát bóng giữa cánh tay và cơ thể trước khi cú dứt điểm của anh bị cản lại và bóng bật ra đúng vị trí để Cunha ghi bàn. Theo đánh giá của VAR, tình huống đó đủ cơ sở để từ chối bàn thắng vì lỗi chạm tay.

Tuy nhiên, trọng tài Salisbury xác định pha bóng là tình huống chạm tay không cố ý và và giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng trên sân, khiến cựu hậu vệ MU Gary Neville không giấu được sự ngạc nhiên.

Trọng tài Salisbury xác định pha bóng là tình huống chạm tay không cố ý và&nbsp;vẫn giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng cho MU

Trọng tài Salisbury xác định pha bóng là tình huống chạm tay không cố ý và vẫn giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng cho MU

“Đó là một quyết định gây sốc theo mọi cách. VAR đã xác định rất rõ cầu thủ để bóng chạm tay. Họ mất 3 phút để xem lại, rồi trọng tài tiếp tục xem thêm một phút nữa. Tôi thực sự không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến”, Neville phát biểu khi bình luận trực tiếp trên Sky Sports.

“Sẽ không có ai xem trận đấu này, dù là cầu thủ hay người hâm mộ bóng đá, nghĩ rằng bàn thắng đó nên được công nhận. Việc từ chối bàn thắng là điều quá rõ ràng. Mbeumo gần như đã kẹp bóng dưới cánh tay”.

Trong khi đó, tiền vệ Morgan Gibbs White của Nottingham Forest chia sẻ: “Ở góc quan sát của tôi, có vẻ như anh ta (Mbeumo) đã dùng tay chạm bóng. Dù anh ta có ghi bàn hay không, với tôi đó vẫn là một tình huống chạm tay”.

PGMO thường xuyên duy trì liên lạc với các CLB nhằm đảm bảo đối thoại tích cực về công tác trọng tài.

Bóng đá Anh hiện áp dụng cách diễn giải luật chạm tay tương đối mềm mỏng hơn sau phản hồi từ các CLB, cầu thủ, HLV và người hâm mộ. Dù vậy, trong tình huống này, quyết định được chờ đợi vẫn là xác định Mbeumo phạm lỗi chạm tay, lý do khiến PGMO phải chính thức thừa nhận sai lầm sau trận đấu.

Luật chạm tay

Một cầu thủ sẽ bị xác định phạm lỗi chạm tay nếu ghi bàn vào lưới đối phương trong các trường hợp sau:

- Ghi bàn trực tiếp bằng tay hoặc cánh tay, kể cả khi đó là tình huống vô ý, bao gồm cả thủ môn.

- Ghi bàn ngay sau khi bóng chạm tay hoặc cánh tay của mình, kể cả khi đó là pha chạm tay không cố ý.

Tuy nhiên, luật hiện hành cũng quy định rằng những tình huống chạm tay vô tình dẫn đến việc đồng đội ghi bàn hoặc tạo ra cơ hội ghi bàn sẽ không còn bị xem là phạm lỗi.
Mbeumo - Sesko - Cunha giúp MU lột xác, thống kê độc nhất Ngoại hạng Anh
Mbeumo - Sesko - Cunha giúp MU lột xác, thống kê độc nhất Ngoại hạng Anh

Sự ổn định của hàng công không chỉ giúp MU trở lại Champions League, mà còn mang đến diện mạo hoàn toàn khác cho "Quỷ đỏ" mùa này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/05/2026 00:36 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN