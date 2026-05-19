Ban trọng tài Ngoại hạng Anh thừa nhận sai lầm về bàn thắng tranh cãi của MU

PGMO thừa nhận mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng của MU

Trọng tài Michael Salisbury đã quyết định bác bỏ khuyến nghị từ VAR dù được yêu cầu ra đường biên xem lại tình huống bóng chạm tay Bryan Mbeumo trong pha dẫn tới bàn thắng của Matheus Cunha ở phút 55, pha lập công giúp MU vượt lên trong chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest hôm 17/5.

Giám đốc trọng tài của PGMO, Howard Webb, đã liên hệ với cả Nottingham Forest lẫn MU hôm 18/5 để thừa nhận sai sót trong quyết định này.

Tổ VAR cho rằng Mbeumo đã dùng tay kiểm soát bóng giữa cánh tay và cơ thể trước khi cú dứt điểm của anh bị cản lại và bóng bật ra đúng vị trí để Cunha ghi bàn. Theo đánh giá của VAR, tình huống đó đủ cơ sở để từ chối bàn thắng vì lỗi chạm tay.

Tuy nhiên, trọng tài Salisbury xác định pha bóng là tình huống chạm tay không cố ý và và giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng trên sân, khiến cựu hậu vệ MU Gary Neville không giấu được sự ngạc nhiên.

“Đó là một quyết định gây sốc theo mọi cách. VAR đã xác định rất rõ cầu thủ để bóng chạm tay. Họ mất 3 phút để xem lại, rồi trọng tài tiếp tục xem thêm một phút nữa. Tôi thực sự không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến”, Neville phát biểu khi bình luận trực tiếp trên Sky Sports.

“Sẽ không có ai xem trận đấu này, dù là cầu thủ hay người hâm mộ bóng đá, nghĩ rằng bàn thắng đó nên được công nhận. Việc từ chối bàn thắng là điều quá rõ ràng. Mbeumo gần như đã kẹp bóng dưới cánh tay”.

Trong khi đó, tiền vệ Morgan Gibbs White của Nottingham Forest chia sẻ: “Ở góc quan sát của tôi, có vẻ như anh ta (Mbeumo) đã dùng tay chạm bóng. Dù anh ta có ghi bàn hay không, với tôi đó vẫn là một tình huống chạm tay”.

Bóng đá Anh hiện áp dụng cách diễn giải luật chạm tay tương đối mềm mỏng hơn sau phản hồi từ các CLB, cầu thủ, HLV và người hâm mộ. Dù vậy, trong tình huống này, quyết định được chờ đợi vẫn là xác định Mbeumo phạm lỗi chạm tay, lý do khiến PGMO phải chính thức thừa nhận sai lầm sau trận đấu.