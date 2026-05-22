MU chính thức bổ nhiệm Carrick tới 2028, đặt tham vọng lớn trong ngày đặc biệt

Tương lai của HLV Carrick cuối cùng cũng được đội chủ sân Old Trafford chốt hạ. Ông chính thức nhận hợp đồng mới kéo dài đến năm 2028 tại MU.

Trong ngày được ký hợp đồng mới, Carrick cho hay: "Ngay từ khi tôi đến đây 20 năm trước, tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của MU. Việc gánh vác trách nhiệm dẫn dắt "Quỷ đỏ" khiến tôi vô cùng tự hào.

Trong suốt 5 tháng qua, nhóm cầu thủ này đã chứng tỏ họ có thể đạt được những tiêu chuẩn về sự kiên cường, tinh thần đoàn kết và có quyết tâm đúng như chúng tôi yêu cầu.

Carrick tiếp tục được MU tin tưởng

Giờ là lúc chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, với tham vọng và mục tiêu rõ ràng. MU và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng ta xứng đáng được cạnh tranh, mơ về những danh hiệu lớn nhất".

Còn nhớ vào tháng 1, Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền ở MU. Ông giúp đội chủ sân Old Trafford "hồi sinh" từ đống tro tàn mà Amorim để lại. Nửa đỏ thành Manchester thắng tới 11 trong tổng số 16 trận đấu thời Carrick, qua đó sớm giành vé đến Cúp C1 mùa sau.

Jason Wilcox, giám đốc bóng đá của MU cho biết Carrick xứng đáng với những gì được nhận tại MU: "Carrick xứng đáng được tiếp tục dẫn dắt MU. Trong thời gian ông ấy đảm nhiệm vai trò này, chúng tôi đã thấy những kết quả tích cực của MU. Nhưng hơn thế nữa là một cách tiếp cận phù hợp với các giá trị, truyền thống và lịch sử của đội chủ sân Old Trafford.

Những thành tựu của Carrick không thể bị đánh giá thấp. Ông ấy đã tạo dựng được mối quan hệ gắn bó với các cầu thủ và có thể tự hào về văn hóa chiến thắng tại Carrington và trong phòng thay đồ, điều mà chúng ta đang tiếp tục xây dựng".