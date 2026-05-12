Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
U17 nữ Việt Nam thua Australia và bị loại, HLV Nhật Bản tiếc nuối điều gì?

U17 nữ Việt Nam đã để thua Australia tại trận tứ kết VCK U17 nữ châu Á 2026. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Masahiko Okiyama bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò không thể cạnh tranh tấm vé tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

HLV Masahiko Okiyama tiếc nuối khi U17 nữ Việt Nam lỡ cơ hội lớn

Đánh giá về trận đấu này, HLV Masahiko Okiyama cho biết: “Trong hiệp 1, U17 nữ Việt Nam đã không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Sang hiệp 2, chúng tôi điều chỉnh đội hình theo hướng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các tình huống vẫn chưa đạt được độ chính xác ý đồ chiến thuật”.

Theo chiến lược gia người Nhật Bản, VCK U17 nữ châu Á 2026 là cơ hội lớn để giành vé tham dự U17 nữ World Cup 2026, nhưng U17 nữ Việt Nam đã chưa thể tận dụng thành công. “Đây là cơ hội lớn để U17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự U17 nữ World Cup 2026 nên việc không thể góp mặt là điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất. Dù vậy, kết quả vẫn là kết quả”, HLV Masahiko Okiyama chia sẻ.

Thuyền trưởng của U17 nữ Việt Nam cũng cho rằng giải đấu lần này là dịp để đánh giá rõ hơn năng lực của các cầu thủ trẻ khi đối đầu với những đội bóng mạnh ở châu lục. “Nhìn tổng thể, so với các đội bóng top đầu châu Á, chúng ta vẫn còn thiếu nhiều yếu tố. Các cầu thủ có thể tập luyện tốt, nhưng khi bước vào thi đấu với những đối thủ có tốc độ thì xử lý bóng chưa đạt được hiệu quả cao. Điều này cần cải thiện thêm thông qua quá trình tập luyện”, HLV Masahiko Okiyama nhận định.

Ông cũng nhấn mạnh sự phối hợp giữa đội tuyển và các CLB trong việc nâng cao chuyên môn cho các cầu thủ trẻ để hướng tới các giải đấu trong tương lai: “Tôi và các CLB sẽ cùng nhau cải thiện về kỹ thuật, chiến thuật cho cầu thủ. Đây là vấn đề rất đáng chú ý, đặc biệt với những cầu thủ mới được triệu tập lên đội tuyển. Các em cần tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện kỹ thuật cá nhân”, HLV Masahiko Okiyama khẳng định.

-12/05/2026 07:32 AM (GMT+7)
