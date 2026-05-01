Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
"Vua kiến tạo" Fernandes ra yêu sách đặc biệt với MU, không đáp ứng sẽ ra đi?

Trước thềm kỳ chuyển nhượng hè mang tính bước ngoặt, tương lai của Bruno Fernandes trở thành bài toán lớn với Manchester United. Đội trưởng người Bồ Đào Nha muốn nhận được những đảm bảo rõ ràng về tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội chủ sân Old Trafford trước khi quyết định gắn bó lâu dài.

   

MU quyết giữ thủ lĩnh số một

Manchester United đang đối mặt với một mùa hè then chốt liên quan đến tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford xem tiền vệ người Bồ Đào Nha là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch tái thiết.

Dù sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 9 tới, Fernandes vẫn là đầu tàu về chuyên môn lẫn tinh thần của "Quỷ đỏ". Anh hiện là một trong những ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu cá nhân uy tín như Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và FWA, đồng thời có cơ hội lớn để phá vỡ kỷ lục kiến tạo của giải Ngoại hạng Anh trong 1 mùa giải (hiện đã có 19 kiến tạo).

Tuy nhiên, quyền quyết định không hoàn toàn nằm trong tay MU. Hợp đồng của Fernandes còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, nhưng đáng chú ý là tồn tại điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu euro (56,3 triệu bảng), được cho là có hiệu lực đến nửa đầu tháng 7.

Fernandes muốn thấy tham vọng vô địch

Theo The Telegraph, Bruno Fernandes khát khao chinh phục những danh hiệu lớn nhất, đặc biệt là Premier League và Champions League. Sau sáu năm gắn bó với Old Trafford mà chưa một lần thực sự cạnh tranh ngôi vương, tiền vệ này muốn biết liệu MU có đủ quyết tâm và năng lực để trở lại đỉnh cao hay không.

Nguồn tin thân cận với Fernandes cho biết anh đang tìm kiếm những cam kết cụ thể từ ban lãnh đạo về định hướng phát triển của CLB. Ở tuổi chín của sự nghiệp, Fernandes không muốn lãng phí những năm tháng đỉnh cao chỉ để chiến đấu cho một vị trí trong top 4.

Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao người Bồ Đào Nha yêu cầu sự đảm bảo. Trước khi ký các bản hợp đồng gia hạn vào năm 2022 và 2024, anh cũng từng đặt ra những điều kiện tương tự, nhưng các chiến dịch tăng cường lực lượng sau đó đều chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Đại tu tuyến giữa để giữ chân ngôi sao

Sau khi cải tổ hàng công ở mùa hè năm ngoái, Manchester United sẽ tập trung làm mới hoàn toàn khu trung tuyến trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng nền tảng vững chắc hơn và thuyết phục Fernandes tiếp tục đặt niềm tin vào dự án của CLB.

Với việc Casemiro rời đội và tương lai lâu dài của Manuel Ugarte vẫn còn bỏ ngỏ, "Quỷ đỏ" có thể chiêu mộ tới ba tiền vệ mới. Mục tiêu là mang đến sự chắc chắn về phòng ngự, qua đó giải phóng tối đa khả năng sáng tạo của Fernandes.

Những cái tên đang nằm trong tầm ngắm bao gồm Elliot Anderson của Nottingham Forest, Aurelien Tchouameni của Real Madrid và Carlos Baleba của Brighton.

Bất chấp tuổi tác, Fernandes vẫn duy trì phong độ đỉnh cao. Anh vừa khiến đội ngũ y tế MU kinh ngạc khi hồi phục chấn thương gân kheo chỉ trong 17 ngày.

Mới đây, trong chiến thắng 2-1 trước Brentford, Fernandes có pha kiến tạo thứ 19 tại Premier League mùa này. Nếu có thêm hai đường chuyền thành bàn trong bốn vòng cuối, anh sẽ vượt qua kỷ lục 20 kiến tạo/mùa mà Kevin De Bruyne và Thierry Henry đang cùng nắm giữ.

MU sắp “trình làng” thêm 3 sao trẻ mùa sau: Thần đồng 15 tuổi gây ấn tượng mạnh

MU đang có kế hoạch đưa 3 cầu thủ trẻ lên đá thường xuyên mùa sau, trong đó tài năng 15 tuổi JJ Gabriel đang gây nhiều chú ý.

Theo Tiến Sơn

01/05/2026 07:57 AM (GMT+7)
