Đại chiến Liverpool - MU dễ có "mưa bàn thắng" vì hàng thủ rách tả tơi

Liverpool – MU, trận derby nước Anh (22h30, 19/10) sẽ là trận cầu tâm điểm của Premier League cuối tuần này. MU khởi đầu mùa không thuận lợi và mới chỉ giữ sạch lưới 1 trận, nhưng Liverpool đã thua 3 trận liên tiếp khiến fan MU tin rằng đội bóng của mình có cơ hội.

Cả Liverpool và MU đều đang có vấn đề ở hàng phòng ngự

2 trận gần nhất tại Anfield, MU đều cầm hòa được Liverpool và thậm chí đáng lẽ phải thắng ở lượt về mùa trước. Fan MU đang rất lạc quan bởi sự mong manh trong phòng ngự của Liverpool hiện tại, Liverpool từ đầu mùa đã mắc 2 sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua ở Premier League.

Có điều Liverpool vẫn chưa đứng nhất giải về hạng mục đó, mà lại là… MU với 3 lỗi cá nhân. Thế nên trận đại chiến không chừng lại là cuộc đấu để xem đội nào sẽ thủng lưới ít hơn, bởi hàng thủ cả hai bên đều lỏng lẻo.

Liverpool – Vấn đề của Gravenberch

Từ đầu mùa có thể nói Ryan Gravenberch là cầu thủ chơi tốt nhất của Liverpool. Dominik Szoboszlai cũng chơi rất hay nhưng anh thường bị điều sang những vị trí không phải sở trường, còn Gravenberch vẫn làm tốt công việc thoát pressing, kéo bóng lên, thậm chí anh còn ghi bàn và kiến tạo.

Gravenberch đã xuất hiện thường xuyên trong vòng cấm đối phương trong mùa giải này và ghi nhiều bàn hơn

Nhưng đó là về cá nhân, vậy màn trình diễn của tiền vệ người Hà Lan này có thực sự mang lại lợi ích về mặt tập thể? Mùa giải trước Liverpool đã áp đảo đa số đối thủ nhờ sự xuất sắc của Gravenberch trong vai trò tiền vệ mỏ neo, một “tấm khiên” che cho hàng thủ Liverpool. Gravenberch ghi bàn và kiến tạo không nhiều nhưng ai xem trận đấu cũng thấy anh là mấu chốt để Liverpool áp đặt thế trận.

Nhưng về cuối mùa 2024/25, và sang mùa này, vai trò của Gravenberch đã thay đổi. Anh đá giống một tiền vệ bao sân hơn, một “số 8”. Việc Gravenberch ghi bàn nhiều hơn, kiến tạo nhiều hơn lại không đồng nghĩa Liverpool chơi tốt hơn, vì khi anh dâng cao, ai sẽ đảm nhiệm vai trò đánh chặn ở đằng sau?

Nhiều CLB Premier League đang có xu hướng sắp xếp để các tiền vệ phòng ngự tham gia vào mặt trân tấn công, nhưng như vậy có nghĩa họ cũng phải có người lót phía sau cho các tiền vệ này. Liverpool thì lại đang có quá nhiều cầu thủ tấn công ở cả tuyến phòng ngự và tiền vệ: Frimpong, Kerkez, Szoboszlai đều có xu hướng dâng cao.

Semenyo của Bournemouth phản công và ghi bàn vào lưới Liverpool. Gravenberch đã lên quá cao và không ở vị trí để cản đường pha đi bóng thẳng vào trung lộ

Mất đi 1 người bọc lót có nghĩa mùa này rất nhiều lần Van Dijk và Konate phải chống đỡ các đợt tấn công mà không có ai hỗ trợ trước mặt. HLV Arne Slot có lúc đã thử Kerkez đá trung vệ lệch trái để khắc phục, nhưng Kerkez rõ ràng không hợp vai trò này.

MU – Những đôi chân mệt mỏi ở giữa sân

Chelsea khi đánh bại Liverpool đã làm điều họ ưa thích nhất khi gặp các đội mạnh: Cô đặc khu vực trung tuyến và pressing liên tục. Liverpool có hàng tiền vệ kỹ thuật, nhưng không đủ sức mạnh, trong khi trận đấu đó mỗi đội đều cần cơ bắp để tranh chấp tốt hơn trong các tình huống bóng 50/50, và nhờ vậy Chelsea đã chơi ép sân được.

MU rõ ràng không thể làm được như vậy nên trước Liverpool, họ nhiều khả năng đá lùi, dùng bóng dài phản công và chấp nhận thế trận bị vây hãm. Về lý thuyết thì đó là giải pháp tốt, nhưng không chỉ hàng thủ phải chắc chắn mà cả tuyến giữa cũng phải có sức chiến đấu.

Cặp Fernandes - Casemiro là một sự kết hợp sai lầm, và có lẽ chính Amorim cũng biết điều đó

Mùa này, HLV Ruben Amorim đã sử dụng Bruno Fernandes và Casemiro cho 2 vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo dự bị. Casemiro ở tuổi 33 vẫn có trình độ nhưng đã trở nên chậm hơn nhiều, trong khi Fernandes thì không phải một tiền vệ chơi lùi mà là tiền vệ tấn công. Mainoo tranh chấp thì không tốt dù rất cố gắng, còn Ugarte đã mất phong độ rất đáng lo.

Vị trí của Fernandes là nổi cộm nhất, anh chịu khó và không nề hà khi được giao nhiệm vụ, nhưng có thể thấy rõ những điểm yếu của anh khi chơi sai vị trí. Nổi bật nhất là khâu bám người, không ít lần người mà Fernandes được giao kèm đã tách ra khỏi anh và lẻn xuống gây ra nguy hiểm.

Casemiro nếu còn trẻ sẽ khắc phục được vấn đề của Fernandes, nhưng cầu thủ người Brazil giờ chỉ hợp đá trong đội hình lùi thấp. Liverpool không phải đội yếu nên MU đá thế được và Casemiro có thể sẽ kiểm soát được phần nào khu vực trung lộ, nhưng Fernandes là một mắt xích Liverpool chắc chắn sẽ nhắm vào, nhất là khi họ có Florian Wirtz thường xuyên chạy không bóng, lẻn vào điểm mù của đối phương.

Fernandes để cho Smith Rowe chạy vào khu 5m50 và ghi bàn cho Fulham

Chất lượng nhân sự của hàng thủ của MU không tệ, nhưng tuyến giữa yếu khiến họ dễ bị đánh vỗ mặt cũng giống như chính Liverpool gần đây. Và như đề cập ở trên, Liverpool có những tiền vệ trung tâm rất nguy hiểm, bao gồm Gravenberch. Một trong số họ ghi bàn sẽ khiến MU không thể lùi xuống thấp được nữa, Casemiro khi phải dâng cao sẽ khó chống lại được các pha phản công nhanh của Liverpool.

Liverpool có nhiều vấn đề trong phòng ngự, nhưng MU thì còn nhiều vấn đề hơn khiến lối chơi của họ bị ảnh hưởng dù đá thấp hay dâng cao. Sự lỏng lẻo của hai đội có thể sẽ tạo ra một cơn mưa bàn thắng tại Anfield, nhưng MU phải cầu cho Liverpool chưa kịp khắc phục vấn đề của họ trước.