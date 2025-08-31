Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Augsburg vs Bayern Munich 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Augsburg - FCA Augsburg
0
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Leeds United vs Newcastle United 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

MU không giữ sạch lưới một trận nào: Amorim nói gì về hàng thủ của "Quỷ đỏ"?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Man United chưa giữ sạch lưới nào kể từ đầu mùa giải và Amorim giải thích thế nào về vấn đề này?

   

CĐV MU lại vừa trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi "Quỷ đỏ" đối đầu với Burnley ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Họ thi đấu rất hay trong hiệp một nhưng chỉ có được 1 bàn thắng. Sang hiệp hai, Burnley gỡ hòa sau sai lầm của Dalot. HLV Amorim sẽ chia sẻ như thế nào về hàng thủ của MU khi họ chưa thể giữ sạch lưới một trận nào kể từ đầu mùa giải.

...tiếp tục cập nhật

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
MU chính thức cho Napoli mượn Hojlund, ngày 31/8 đến Ý kiểm tra y tế
MU chính thức cho Napoli mượn Hojlund, ngày 31/8 đến Ý kiểm tra y tế

Tiền đạo Rasmus Hojlund của Manchester United dự kiến sẽ có mặt tại Italia vào Chủ nhật, 31/8 để tiến hành kiểm tra y tế cùng nhà đương kim vô địch...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2025 22:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN