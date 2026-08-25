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Carrick dễ bị sa thải nhất chỉ sau 1 trận Ngoại hạng Anh, lộ diện người thay thế

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

Chỉ sau 1 vòng đấu, Michael Carrick đã trở thành HLV có nguy cơ dễ mất việc nhất Ngoại hạng Anh.

   

Một nhà cái có tiếng đã hạ mạnh tỷ lệ Carrick trở thành HLV đầu tiên tại Ngoại hạng Anh bị sa thải, từ mức đặt 1 ăn 33 xuống còn đặt 1 ăn 6. Điều đó đồng nghĩa chiến lược gia người Anh trở thành người có nguy cơ cao nhất bị mất việc. 

Sergej Jakirovic và Frank Lampard là 2 chiến lược gia có tỷ lệ mất việc cao thứ 2, xếp ngay sau Carrick khi cùng đạt con số đặt 1 ăn 7. Nhưng đáng chú ý ở chỗ, Sergej Jakirovic mới cùng Hull City đánh bại chính MU của Carrick. Trong khi đó, Frank Lampard không thể giúp Coventry City gây bất ngờ trong ngày trở lại Ngoại hạng Anh khi để thua Arsenal với tỷ số 0-3. 

Carrick dần cảm nhận được thử thách lớn trong mùa giải thứ 2 làm việc ở MU

Carrick dần cảm nhận được thử thách lớn trong mùa giải thứ 2 làm việc ở MU

Trở lại với MU, dù khép lại mùa giải trước với màn trình diễn tích cực, được bổ sung lực lượng và có giai đoạn tiền mùa giải tương đối ổn, MU lại thể hiện bộ mặt tệ hại trên mọi phương diện khi đấu Hull City. Đội hình của "Quỷ đỏ" vẫn còn mỏng ở một số vị trí, đặc biệt khi họ phải chinh chiến tại Champions League mùa này. Thất bại trước Hull City có thể sớm gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với Carrick. 

Ở diễn biến khác, HLV Tottenham Roberto De Zerbi hiện có tỷ lệ đặt 2 ăn 17 cho khả năng trở thành nhà cầm quân tiếp theo bị sa thải, sau khi tỷ lệ của ông trước đó là đặt 1 ăn 16. Mức cược này thay đổi sau thất bại của Tottenham trước Brentford

Trong khi đó, tỷ lệ Unai Emery bị sa thải đã giảm mạnh từ đặt 1 ăn 50 xuống đặt 1 ăn 20 chỉ trong tuần qua, sau khi nhà vô địch Europa League nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Brighton.

Ở diễn biến khác, HLV Howe chia tay Newcastle vào mùa hè năm nay tạm nghỉ công tác huấn luyện, nhưng hiện đã được đưa vào danh sách những ứng viên thay thế Carrick. Ông thậm chí còn đang là chiến lược gia sáng giá nhất nếu đội chủ sân Old Trafford sa thải Carrick.

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Trước 20:00 ngày 26/08
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MU phơi bày điểm yếu: Carrick bị bắt bài, phải thay đổi trước khi quá muộn
MU phơi bày điểm yếu: Carrick bị bắt bài, phải thay đổi trước khi quá muộn

MU nhận thất bại đáng thất vọng 0-2 trước tân binh Hull City trong trận ra quân Ngoại hạng Anh mùa giải mới.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2026 16:59 PM (GMT+7)
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