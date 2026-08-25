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Huyền thoại MU mắng Fernandes nên im miệng, tố Luke Shaw thiếu tôn trọng HLV Carrick

Sự kiện: Bóng đá Manchester United

Cựu tiền vệ Paul Scholes đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Bruno Fernandes và Luke Shaw sau những phát biểu gây tranh cãi, đồng thời yêu cầu Harry Maguire giải thích về tình huống phòng ngự khó hiểu trong trận thua Hull City.

   

Phản ứng gay gắt hướng về Bruno Fernandes và Luke Shaw

Sau thất bại 0-2 của Manchester United trước tân binh Hull City ngay vòng mở màn, đội trưởng Bruno Fernandes và hậu vệ Luke Shaw đã có những chia sẻ gây bất ngờ với truyền thông.

Huyền thoại MU mắng Fernandes nên im miệng, tố Luke Shaw thiếu tôn trọng HLV Carrick - 1

Sau trận đấu, đội trưởng Manchester United đã phàn nàn trước truyền thông rằng đội bóng của anh đã mắc phải những “sai lầm giống như mùa trước trong các trận sân khách”.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha nói thêm: “Trong mọi trận đấu sân khách, chúng tôi đều để đối thủ có quá nhiều bóng. Trong 20 phút đầu tiên, thủ môn của họ là người chạm bóng nhiều nhất.

“Chúng tôi cần pressing nhiều hơn, quyết liệt hơn. Sau đó, một lần nữa, chúng tôi cần cải thiện khả năng phòng ngự các tình huống cố định và không để thủng lưới những bàn như thế này. Trước những đội bóng kiểu này, họ luôn chờ đợi khoảnh khắc đó.”

Tuy nhiên, Paul Scholes lại không đồng tình với những phát biểu của Bruno Fernandes trên podcast The Good, The Bad & The Football.

“Tôi muốn biết cậu ấy muốn nói gì khi nhắc đến ‘họ’. Những sai lầm nào mà họ đã mắc phải?” Cựu tiền vệ 51 tuổi đặt câu hỏi. “Đặc biệt là khi bản thân cậu ấy cũng đã chơi không tốt như vậy, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy nên ngậm miệng. Bruno cũng đâu có màn trình diễn tốt nhất”.

Scholes và cựu tiền đạo Manchester United Dion Dublin còn đi xa hơn khi cho rằng Fernandes, cùng với đồng đội Luke Shaw – người cũng tuyên bố sau trận rằng Manchester United đã bước vào cuộc đối đầu trong tình trạng chuẩn bị chưa đủ tốt – đã làm suy yếu vị thế của HLV Michael Carrick.

Shaw chia sẻ sau trận: “Đó không phải là chính chúng tôi và chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Tôi nghĩ xét trên tổng thể, với tư cách một tập thể, cả đội có thể chuẩn bị tốt hơn. Đặc biệt là khi biết họ nguy hiểm thế nào trong các tình huống cố định và đâu là những mối đe dọa của họ”.

Phản ứng trước phát biểu của hậu vệ cánh trái này, Scholes nói: “Luke Shaw lúc nào cũng nói điều gì đó. Và đó là một sự chỉ trích nhắm vào ban huấn luyện. Đó cũng là một sự công kích đối với HLV của bạn. Nếu một cầu thủ của bạn nói như vậy, bạn sẽ kiểu như: ‘Chết tiệt, chuyện quái gì thế này?’, và chắc chắn bạn sẽ gọi họ đến gặp vào sáng hôm sau".

Scholes và cựu danh thủ Dion Dublin nhấn mạnh rằng những bình luận của Luke Shaw là sự xúc phạm trực tiếp tới HLV Michael Carrick cùng ban huấn luyện, điều chắc chắn sẽ khiến họ bị xử phạt nặng nếu còn thi đấu dưới thời Sir Alex Ferguson.

Thách thức quản lý của Carrick

Bên cạnh bài toán kỷ luật truyền thông, Dion Dublin nhận định HLV Michael Carrick cần phải nhanh chóng cắt đứt các mối quan hệ thân thiết như bạn bè trước đây với dàn sao "Quỷ đỏ" để thiết lập lại uy quyền của một nhà quản lý thực thụ.

Huyền thoại MU mắng Fernandes nên im miệng, tố Luke Shaw thiếu tôn trọng HLV Carrick - 2

Đáng chú ý, trận thua của MU còn trở thành tâm điểm chế giễu bởi tình huống hài hước trong bàn thua đầu tiên. Trung vệ Harry Maguire đã vô tình ôm chặt lấy đồng đội Noussair Mazraoui trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Semi Ajayi bên phía Hull City thoải mái đánh đầu tung lưới.

Paul Scholes bức xúc cho rằng hành động này trông rất mất tập trung và lên tiếng yêu cầu trung vệ người Anh phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho người hâm mộ trước khi bước vào trận gặp Ipswich Town (22h30, 30/8).

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MU phơi bày điểm yếu: Carrick bị bắt bài, phải thay đổi trước khi quá muộn
MU phơi bày điểm yếu: Carrick bị bắt bài, phải thay đổi trước khi quá muộn

MU nhận thất bại đáng thất vọng 0-2 trước tân binh Hull City trong trận ra quân Ngoại hạng Anh mùa giải mới.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/08/2026 18:38 PM (GMT+7)
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