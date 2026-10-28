Báo Argentina đòi Quả bóng vàng cho Messi, nhắc lại "vết nhơ" World Cup của Kane

Báo Argentina: "Messi vẫn là số 1"

Chiến thắng của Harry Kane tại Quả bóng vàng 2026 tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên truyền thông thế giới. Trong khi tiền đạo Bayern Munich được vinh danh, báo chí Argentina không đồng tình với kết quả này và tiếp tục khẳng định Lionel Messi mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bất chấp việc siêu sao người Argentina chỉ đứng thứ 5, xếp sau cả Kylian Mbappe, Lamine Yamal và Rodri.

Tờ Ole cho rằng Messi xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn Harry Kane

Sáng thứ Ba, tờ báo thể thao Olé (Argentina) đăng dòng tít mang tính châm biếm trên trang nhất: “Dù Kane thắng hay thua”. Đây là cách chơi chữ dựa trên tên Kane, nhằm nhấn mạnh quan điểm rằng Messi vẫn đứng đầu trong mắt người Argentina, bất kể kết quả cuộc bình chọn.

Olé viết: “Đối với chúng tôi, Messi luôn là người xuất sắc nhất, ngay cả khi người châu Âu lựa chọn cầu thủ của Bayern Munich và chỉ xếp huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử ở vị trí thứ 5 khiêm tốn".

Theo tờ báo, thứ hạng của Messi trong cuộc bình chọn không làm thay đổi cách người Argentina đánh giá siêu sao này.

Thất bại trước Argentina bị xem là dấu ấn khó phai

Không chỉ đặt dấu hỏi về kết quả bình chọn Quả bóng vàng, truyền thông Argentina còn nhắc lại trận bán kết World Cup 2026, nơi đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Anh.

Theo Olé, thất bại này là dấu ấn tiêu cực khó có thể xóa nhòa trong sự nghiệp của Harry Kane. Tờ báo cho rằng, dù tiền đạo người Anh giành được danh hiệu cá nhân cao quý, trận thua trước Argentina vẫn là điều không thể bỏ qua khi đánh giá sự nghiệp của anh:

“Dấu ấn thất bại trước Messi và Argentina ở bán kết sẽ không bao giờ bị xóa nhòa. Dù vậy, Leo Messi vẫn sẽ là người xuất sắc nhất đối với chúng tôi, và World Cup một lần nữa chứng minh điều đó.”

Qua những lời này, tờ báo tiếp tục bảo vệ quan điểm rằng Messi xứng đáng được đánh giá cao hơn, đồng thời lấy kết quả tại World Cup làm cơ sở cho nhận định của mình.