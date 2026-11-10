Harry Kane bị loại khỏi đội hình tiêu biểu 2026 & sự thật phía sau 20.000 lá phiếu bầu

Những con số được tiết lộ

Harry Kane vừa giành Quả bóng Vàng 2026 nhưng lại không có tên trong đội hình tiêu biểu thế giới do FIFPRO bình chọn. Trái lại, Lionel Messi và Erling Haaland đều được lựa chọn.

Kết quả công bố đêm ngày 9/11 theo giờ Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ, nhưng những lá phiếu được FIFPRO công khai đã phần nào giải thích vì sao tiền đạo Bayern Munich bị loại.

Kane thua Haaland với khoảng cách rất nhỏ

Theo số liệu chính thức, Kylian Mbappe dẫn đầu nhóm tiền đạo với 46% phiếu bầu, tiếp theo là Lamine Yamal (37,4%), Messi (29,5%) và Haaland (28,4%). Kane đứng thứ 5 với 27,6%, kém chân sút Man City đúng 0,8 điểm phần trăm.

Đây là khoảng cách rất sít sao. Nếu quy đổi theo tổng số người tham gia, mức chênh lệch tương đương khoảng 158 lượt lựa chọn. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính ước lượng từ tỷ lệ được công bố, không phải số phiếu chênh lệch chính xác do FIFPRO xác nhận.

Điều gây tranh cãi nằm ở thành tích của Kane. Tiền đạo người Anh ghi 61 bàn cho Bayern Munich và 12 bàn cho đội tuyển quốc gia trong giai đoạn mùa giải trước, bao gồm 6 bàn tại World Cup 2026. Anh còn cùng Bayern vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức, trước khi vượt qua Mbappe trong cuộc đua Quả bóng Vàng hồi tháng 10.

Với những thành tích ấy, việc Kane không được đồng nghiệp lựa chọn vào đội hình xuất sắc nhất thế giới khiến nhiều người đặt vấn đề về cách đánh giá cầu thủ.

Gần 20.000 cầu thủ đã bỏ phiếu như thế nào?

Khác với Quả bóng Vàng do các nhà báo bình chọn, đội hình FIFPRO được quyết định hoàn toàn bởi cầu thủ chuyên nghiệp. Năm nay có 19.806 cầu thủ nam đến từ 73 quốc gia tham gia. Tính cả bóng đá nữ, số người bỏ phiếu lên tới 26.317, thuộc 75 quốc gia.

Mỗi người được chọn 3 cầu thủ xuất sắc nhất ở từng nhóm vị trí gồm thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. FIFPRO lấy 1 thủ môn, 3 hậu vệ, 3 tiền vệ và 3 tiền đạo có nhiều phiếu nhất. Suất cuối cùng dành cho cầu thủ không phải thủ môn nhận nhiều phiếu nhất trong số những người còn lại.

Cách tính này giải thích vì sao đội hình năm nay có tới 4 tiền đạo. Các lá phiếu được thực hiện trên hệ thống điện tử thông qua đường dẫn riêng do FIFPRO và các hiệp hội cầu thủ thành viên cung cấp.

Để đủ điều kiện bình chọn, cầu thủ phải thi đấu ít nhất 30 trận chính thức trong giai đoạn từ ngày 4/8/2025 đến 19/7/2026. Thành tích tại World Cup cũng nằm trong thời gian đánh giá.

Messi được chọn, Kane bị loại

Sự trở lại của Messi càng khiến kết quả gây chú ý. Ngôi sao Argentina lần thứ 18 góp mặt trong đội hình FIFPRO, kéo dài kỷ lục của chính mình sau lần gần nhất được lựa chọn vào năm 2023.

Điều đáng bàn là mỗi người bỏ phiếu có thể đánh giá đồng nghiệp theo những cách khác nhau. Có người coi trọng bàn thắng và danh hiệu, người khác đánh giá cao kỹ thuật, khả năng tạo đột biến hoặc màn trình diễn trong những trận đấu lớn.

Bởi vậy, kết quả của FIFPRO không nhất thiết giống Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, cũng không có bằng chứng cho rằng Messi được lựa chọn chỉ nhờ danh tiếng hay Kane bị đối xử bất công. FIFPRO công bố tỷ lệ bình chọn nhưng không công khai lý do cụ thể của từng lá phiếu.

David Raya mới là người nhận nhiều phiếu nhất

Một chi tiết thú vị khác là cầu thủ được ủng hộ nhiều nhất không phải Messi, Mbappe hay Yamal mà là thủ môn David Raya. Người gác đền Arsenal nhận 10.278 phiếu, tương đương khoảng 52%, trong khi Mbappe dẫn đầu nhóm cầu thủ ngoài vị trí thủ môn với 9.105 phiếu.

Đội hình còn có Pau Cubarsi, Achraf Hakimi, Nuno Mendes ở hàng phòng ngự; Jude Bellingham, Rodri và Vitinha ở tuyến giữa. Tây Ban Nha đóng góp 4 cầu thủ sau chức vô địch World Cup 2026.

Những lựa chọn này nhắc rằng FIFPRO là cuộc bình chọn về sự đánh giá của đồng nghiệp, chứ không đơn thuần là bảng xếp hạng bàn thắng hay danh hiệu cá nhân.

Kane có quyền tiếc nuối khi thành tích xuất sắc vẫn không giúp anh góp mặt. Nhưng với thể lệ đã công bố, sự vắng mặt của tiền đạo Bayern Munich trước hết là kết quả của cuộc đua phiếu bầu cực kỳ sít sao, thay vì bằng chứng cho thấy giải thưởng thiếu minh bạch.