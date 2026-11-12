Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Uzbekistan vs Nga
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Singapore vs Paraguay
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
UAE vs Honduras
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Honduras - HON Honduras
-
Saudi Arabia vs Hàn Quốc
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Qatar vs Australia
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Argentina vs Uruguay
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Trung Quốc vs Malaysia
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Singapore vs Brazil
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Trung Quốc vs Bahrain
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Kyrgyzstan vs Việt Nam
Logo Kyrgyzstan - KGZ Kyrgyzstan
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Qatar vs Hàn Quốc
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Saudi Arabia vs Uzbekistan
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Nga vs Venezuela
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Iraq vs Iran
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Iran - IRN Iran
-
Argentina vs Costa Rica
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Chile vs Colombia
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Colombia - COL Colombia
-
Uruguay vs Dominican Republic
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Logo Dominican Republic - DOM Dominican Republic
-
Tây Ban Nha vs Chile
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Chile - CHI Chile
-

CHÍNH THỨC: MU sa thải Michael Carrick

Sự kiện: Manchester United

HLV trưởng Michael Carrick đã bị MU sa thải sau khi để đội bóng rơi xuống thứ 18 trên BXH Ngoại hạng Anh.

   

HLV trưởng Michael Carrick đã chính thức bị sa thải bởi CLB Manchester United. MU dù vậy chưa công bố ai sẽ là HLV trưởng tiếp theo của đội bóng, giữa lúc có tin đồn họ tiếp cận Mauricio Pochettino của ĐT Mỹ.

Michael Carrick

Michael Carrick

MU đã chỉ thắng 1/10 vòng tại Premier League và đã rơi xuống thứ 18 trên BXH, lần đầu tiên sau 40 năm MU mới đứng ở khu vực xuống hạng của hạng đấu cao nhất bóng đá Anh. Carrick, người được bổ nhiệm để tạm quyền thay Ruben Amorim hồi cuối năm 2025, đã kéo MU về đích thứ 3 mùa trước để trở lại Champions League, nên đây là một sự sa sút trầm trọng.

Theo ký giả Andy Mittens, quyết định sa thải Carrick đã được giám đốc thể thao Jason Wilcox và CEO Omar Berrada đồng thuận sau khi họp bàn đầu tuần này. Họ đến gặp tỷ phú Sir Jim Ratcliffe tại Monaco để được phê chuẩn quyết định, và Ratcliffe đã gật đầu.

Theo Mittens, Carrick và các cộng sự đã được thông báo chờ quyết định từ ban lãnh đạo trong hôm nay 12/11. Họ đã thu dọn đồ để chuẩn bị ra đi, một bức ảnh chụp trợ lý Jonny Evans rời sân tập Carrington với nhiều đồ đạc trên xe đã xuất hiện trên Internet.

CHÍNH THỨC: MU sa thải Michael Carrick - 2

HIện HLV Pochettino đang là ứng cử viên hàng đầu của MU, ông đã được đội bóng liên hệ và cũng bày tỏ sự quan tâm. Dù vậy trước mắt Pochettino vẫn được chờ đợi sẽ chỉ đạo ĐT Mỹ trong 2 trận gặp. Được biết để đền bù hợp đồng của Pochettino, MU sẽ phải trả ít nhất 7 triệu bảng.

Bất luận là ai được bổ nhiệm hay được giao tạm quyền MU, người đó sẽ có một thách thức to lớn phía trước. MU sẽ làm khách tại Anfield ở vòng tiếp theo của Premier League (23h30, 22/11), trước một Liverpool đang hơn họ 10 điểm và đứng trong top 4.

8

Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
Khó tin MU dùng 11 đội hình phòng ngự, nhận 30 bàn thua sau 15 trận
Khó tin MU dùng 11 đội hình phòng ngự, nhận 30 bàn thua sau 15 trận

“Quỷ đỏ” liên tục xáo trộn hàng phòng ngự từ đầu mùa, sử dụng tới 11 bộ tứ vệ khác nhau. Đáng lo, MU không mua thêm hậu vệ hè vừa qua và những vấn đề...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/chinh-thuc-mu-sa-thai-michael-carrick-post8...

-12/11/2026 17:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN