CHÍNH THỨC: MU sa thải Michael Carrick

HLV trưởng Michael Carrick đã chính thức bị sa thải bởi CLB Manchester United. MU dù vậy chưa công bố ai sẽ là HLV trưởng tiếp theo của đội bóng, giữa lúc có tin đồn họ tiếp cận Mauricio Pochettino của ĐT Mỹ.

Michael Carrick

MU đã chỉ thắng 1/10 vòng tại Premier League và đã rơi xuống thứ 18 trên BXH, lần đầu tiên sau 40 năm MU mới đứng ở khu vực xuống hạng của hạng đấu cao nhất bóng đá Anh. Carrick, người được bổ nhiệm để tạm quyền thay Ruben Amorim hồi cuối năm 2025, đã kéo MU về đích thứ 3 mùa trước để trở lại Champions League, nên đây là một sự sa sút trầm trọng.

Theo ký giả Andy Mittens, quyết định sa thải Carrick đã được giám đốc thể thao Jason Wilcox và CEO Omar Berrada đồng thuận sau khi họp bàn đầu tuần này. Họ đến gặp tỷ phú Sir Jim Ratcliffe tại Monaco để được phê chuẩn quyết định, và Ratcliffe đã gật đầu.

Theo Mittens, Carrick và các cộng sự đã được thông báo chờ quyết định từ ban lãnh đạo trong hôm nay 12/11. Họ đã thu dọn đồ để chuẩn bị ra đi, một bức ảnh chụp trợ lý Jonny Evans rời sân tập Carrington với nhiều đồ đạc trên xe đã xuất hiện trên Internet.

HIện HLV Pochettino đang là ứng cử viên hàng đầu của MU, ông đã được đội bóng liên hệ và cũng bày tỏ sự quan tâm. Dù vậy trước mắt Pochettino vẫn được chờ đợi sẽ chỉ đạo ĐT Mỹ trong 2 trận gặp. Được biết để đền bù hợp đồng của Pochettino, MU sẽ phải trả ít nhất 7 triệu bảng.

Bất luận là ai được bổ nhiệm hay được giao tạm quyền MU, người đó sẽ có một thách thức to lớn phía trước. MU sẽ làm khách tại Anfield ở vòng tiếp theo của Premier League (23h30, 22/11), trước một Liverpool đang hơn họ 10 điểm và đứng trong top 4.