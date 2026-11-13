Nóng nhất thể thao sáng 13/11: Sinner giận dữ vì tin đồn chấn thương

Sinner giận dữ vì tin đồn chấn thương thất thiệt

Jannik Sinner đã phá vỡ sự im lặng trước những thông tin sai lệch xuất hiện trong thời gian anh nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Tại một sự kiện ở Milan, tay vợt 25 tuổi thừa nhận việc phải đứng ngoài sân đấu suốt nhiều tháng là trải nghiệm khó khăn.

Sinner đang nỗ lực tìm lại phong độ

“Nhiều thông tin sai sự thật đã xuất hiện. Nhưng tôi và những người xung quanh đều biết sự thật. Điều duy nhất tôi muốn là trở lại sân đấu và thi đấu hết mình. Chúng tôi đang tập luyện mỗi ngày trong phòng gym để hướng đến mục tiêu đó”, Sinner chia sẻ với LaPresse. Tuy vậy, cựu số 1 thế giới không chỉ rõ những tin đồn nào là sai sự thật.

Đội đua Racing Bulls chốt đội hình F1 năm 2027

Racing Bulls quyết định gia hạn hợp đồng với Liam Lawson, khép lại những đồn đoán về tương lai của tay đua người New Zealand. Dù thi đấu nổi bật và góp công giúp đội đua cạnh tranh vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng đội đua, Lawson vẫn đứng trước nguy cơ bị thay thế.

Giám đốc điều hành Peter Bayer từng nhấn mạnh ưu tiên phát triển tài năng trẻ, trong đó Nikola Tsolov được xem là ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, Racing Bulls cuối cùng đã lựa chọn giữ chân Lawson thêm một mùa giải. Tay đua 24 tuổi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Arvid Lindblad, tài năng 19 tuổi vừa có mùa giải ra mắt F1 ấn tượng.

Verstappen ám chỉ Ferrari sai lầm khi chiêu mộ Lewis Hamilton

Max Verstappen được cho là đã ngầm chỉ trích quyết định chiêu mộ Lewis Hamilton của Ferrari. Dù không trực tiếp khẳng định, những nhận xét của tay đua người Hà Lan cho thấy anh hoài nghi về hiệu quả của thương vụ đình đám này.

Ferrari từng mất nhiều năm thuyết phục Hamilton rời Mercedes trước khi đạt được thỏa thuận vào mùa đông 2023-2024. Tuy nhiên, màn trình diễn của nhà vô địch thế giới 7 lần tại đội đua Italia chưa đáp ứng kỳ vọng. Dù mùa giải thứ hai có những tín hiệu cải thiện, thành tích của Hamilton vẫn chưa tương xứng với sự kỳ vọng lớn lao khi anh cập bến Maranello.

Nurmagomedov gây phẫn nộ vì hành hung Dvalishvili

Usman Nurmagomedov đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau vụ tấn công Merab Dvalishvili tại Abu Dhabi hôm 11/11. Khi cựu vô địch hạng gà UFC đang trả lời phỏng vấn, Nurmagomedov bất ngờ tiếp cận và tát đối thủ, châm ngòi cho cuộc hỗn chiến.

Nhiều thành viên trong nhóm của Nurmagomedov, bao gồm người anh em Umar Nurmagomedov, cũng lao vào ẩu đả với Dvalishvili và bạn của anh. Lực lượng an ninh RAF phải can thiệp để vãn hồi trật tự. Vụ việc khiến Nurmagomedov bị nhiều võ sĩ chuyên nghiệp lên án trước sự kiện RAF Abu Dhabi diễn ra vào cuối tuần.

UFC 334: Matt Brown chê trận tranh đai hạng nặng

Cựu võ sĩ UFC Matt Brown cho rằng cuộc đối đầu giữa Ciryl Gane và Josh Hokit tại UFC 334 chưa thể xác định võ sĩ hạng nặng xuất sắc nhất thế giới, dù danh hiệu vô địch tuyệt đối được đặt lên bàn cân.

Theo Brown, các huyền thoại UFC như Jon Jones, Francis Ngannou và Tom Aspinall mới là những cái tên xứng đáng cạnh tranh vị trí số một. Đặc biệt, Aspinall chưa từng để mất đai trên võ đài mà phải từ bỏ danh hiệu vì chấn thương mắt. Brown nhận định Gane và Hokit thực chất chỉ đang tranh vị trí thứ hai, đồng thời gọi Aspinall là nhà vô địch không ngai của hạng nặng UFC.