Cựu vô địch UFC tố đối thủ đánh lén ở khách sạn

Mối hiềm khích giữa võ sĩ người Gruzia, Merab Dvalishvili và gia đình Nurmagomedov dường như đã leo thang lên một cấp độ mới. Theo lịch trình, Dvalishvili sẽ đấu vật với Marlon Moraes tại sự kiện RAF Abu Dhabi vào thứ Bảy tuần này. Tuy nhiên, trận đấu này đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hôm thứ Tư, Dvalishvili đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video ghi lại cảnh anh và người bạn được chăm sóc y tế sau khi bị Usman Nurmagomedov (28 tuổi) cùng một số người khác bất ngờ tấn công. Dvalishvili cáo buộc cựu vô địch PFL và võ sĩ tự do Usman Nurmagomedov cùng một người bạn đã phục kích anh. Usman Nurmagomedov chính là em họ của huyền thoại MMA Khabib Nurmagomedov.

Merab Dvalishvili có mối quan hệ căng thẳng với gia đình Nurmagomedov

Theo lời võ sĩ người Georgia, một nhóm người tấn công anh ngay giữa lúc anh đang thực hiện cuộc phỏng vấn trước trận đấu, khiến anh và người bạn bị thương, chảy máu.“Tôi đang trả lời phỏng vấn cho RAF ở sảnh khách sạn thì Usman và những người bạn của anh ta bất ngờ xuất hiện từ phía sau, bắt đầu đấm tôi và người bạn trẻ đi cùng. Nhân viên an ninh thì giữ tôi lại, bọn chúng vẫn tiếp tục đá chúng tôi khi đã ngã xuống đất, đúng là hành động của những kẻ hèn nhát”, Dvalishvili viết trong phần chú thích video.

Dvalishvili và gia đình Nurmagomedov có mối quan hệ căng thẳng kể từ khi anh được lên lịch đấu với Umar Nurmagomedov (30 tuổi) tại UFC 311 vào tháng 1/2025. Sau nhiều tháng khẩu chiến căng thẳng trước trận, Dvalishvili đánh bại Umar bằng tính điểm đồng thuận, qua đó bảo vệ thành công đai vô địch hạng gà UFC. Tuy nhiên, mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên lại nóng lên trong những tháng gần đây.

Usman Nurmagomedov là cựu vô địch PFL

Dvalishvili từng tham gia một vụ xô xát với người thân quen của Umar trước thềm sự kiện UFC Georgia. Sau đó, hai võ sĩ liên tục công kích nhau trên truyền thông. Giờ đây, có vẻ như Usman, em trai của Umar, là người đứng đầu nhóm bị Dvalishvili cáo buộc tấn công anh.

“Đúng là một cách hành xử lén lút. Chỉ có hai chúng tôi, tôi và người bạn của mình đến Abu Dhabi, còn Usman Nurmagomedov cùng đám bạn xuất hiện từ phía sau như những con rắn. Các người là võ sĩ kiểu gì vậy? Đàn ông ai lại hành động như thế? Nếu muốn nói chuyện hay đánh nhau thì hãy làm theo cách đàng hoàng. Các người thấy chỉ có hai chúng tôi nên đã chuẩn bị sẵn cả một nhóm người. Cái quái gì vậy?”, Dvalishvili nói trong video.

Dvalishvili và người bạn đi cùng anh bị tấn công.

Dvalishvili nói tiếp: “Chúng tôi chảy máu, chiến đấu, đối đầu và sẵn sàng bước vào những cuộc chiến thực sự. Nhưng các người chỉ là những kẻ chơi trò lén lút. Các người không phải những người đàn ông đích thực. Chuyện này cho thấy bản chất của các người, cho thấy các người không phải những người đàn ông thực sự”.

Võ sĩ 35 tuổi nhấn mạnh: “Muốn đánh nhau thì cứ đánh đi. Hãy chiến đấu một cách sòng phẳng. Chúng ta đều là võ sĩ. Tôi nói thẳng và luôn đối diện trực tiếp với mọi chuyện, nhưng các người lại tấn công từ phía sau. Tôi không biết có bao nhiêu người tham gia. Tất cả bạn bè của các người đều chờ sẵn để phục kích chúng tôi. Thật không thể tin nổi. Tôi biết các người là loại người như thế nào rồi. Tôi vừa đến Abu Dhabi thì Usman, Umar cùng bạn bè của họ xuất hiện một cách lén lút và tìm cách đánh chúng tôi. Có quá nhiều người”.

Hiện tại, cả Usman lẫn Umar đều chưa lên tiếng phản hồi về cáo buộc của Dvalishvili. Về phía Dvalishvili, anh dường như vẫn ổn và trận đấu vật với Moraes vào thứ Bảy có lẽ vẫn được lên kế hoạch diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ mâu thuẫn giữa anh và gia đình Nurmagomedov có tiếp tục leo thang trong tuần này hoặc thời gian tới hay không.

“Tôi ổn. Bạn bè và gia đình tôi, tôi hoàn toàn ổn. Tôi là một võ sĩ. Chuyện này chẳng có gì đáng kể đối với tôi. Một lần nữa, nó chỉ cho thấy các người là loại người như thế nào”, Dvalishvili khẳng định.