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ĐT Anh gọi Harry Kane & anh em Bellingham đấu Tây Ban Nha, sao MU mất hút

Sự kiện: UEFA Nations League Harry Kane Đội tuyển Anh

HLV Thomas Tuchel vừa công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại vòng bảng UEFA Nations League trong tháng 11/2026.

Jobe Bellingham và Josh King lần đầu góp mặt

Ngày 6/11/2026, Liên đoàn Bóng đá Anh chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển nam quốc gia dưới thời HLV Thomas Tuchel. Đây là đợt hội quân cuối cùng của Tam Sư trong năm 2026, với hai thử thách quan trọng trước Croatia (2h45, 13/11) và Tây Ban Nha (2h45, 16/11) tại UEFA Nations League.

Jobe Bellingham lần đầu được gọi lên tuyển Anh, sát cánh cùng anh trai Jude Bellingham

Jobe Bellingham lần đầu được gọi lên tuyển Anh, sát cánh cùng anh trai Jude Bellingham

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong danh sách lần này là sự xuất hiện của Jobe Bellingham, tiền vệ 21 tuổi đang khoác áo Dortmund. Đây là lần đầu tiên cầu thủ này được triệu tập vào đội tuyển Anh cấp độ đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, Jobe sẽ có cơ hội sát cánh cùng người anh trai Jude Bellingham trong màu áo "Tam Sư".

Một gương mặt trẻ khác cũng lần đầu được trao cơ hội là Josh King, tiền vệ 19 tuổi thuộc biên chế Fulham. Cầu thủ này được đánh giá cao nhờ phong độ tích cực tại câu lạc bộ và từng có thời gian tham gia các hoạt động cùng đội tuyển Anh trước đây.

Bên cạnh những nhân tố mới, danh sách của Tuchel vẫn có sự hiện diện của nhiều trụ cột như Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Pickford và Trent Alexander-Arnold. Đáng chú ý, Ben White trở lại đội tuyển sau thời gian vắng mặt vì chấn thương, trong khi Djed Spence cũng được trao cơ hội.

Cole Palmer tiếp tục vắng mặt, dàn sao MU mất hút

Một trong những quyết định gây chú ý nhất của Thomas Tuchel là việc không triệu tập Cole Palmer, dù tiền vệ tấn công của Chelsea đang có phong độ tốt. Quyết định này được đặt trong bối cảnh những tranh luận trước đó liên quan đến việc Palmer rút khỏi đợt tập trung tháng 9 vì vấn đề thể lực.

Ngoài Palmer, Kobbie Mainoo, Noni Madueke, Phil Foden, Nico O'Reilly cũng không có tên trong danh sách lần này. Một số cầu thủ quan trọng khác như Bukayo Saka, Marcus Rashford và Reece James không thể góp mặt do chấn thương.

Danh sách tập trung lần này không có bất kỳ cầu thủ nào đang khoác áo MU. Với việc "Quỷ đỏ" thể hiện phong độ yếu kém từ đầu mùa mùa giải 2026/267, đây không phải điều đáng ngạc nhiên.

Foden, Palmer bị HLV Tuchel ngó lơ

Foden, Palmer bị HLV Tuchel ngó lơ

2 trận đấu quyết định

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Anh sẽ tiếp đón Croatia tại sân Wembley, trước khi hành quân đến Madrid để đối đầu Tây Ban Nha.

Đây là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu giành quyền vào vòng tứ kết UEFA Nations League. Với lực lượng kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ triển vọng, Thomas Tuchel đang có cơ hội kiểm chứng chiều sâu đội hình cũng như khả năng cạnh tranh của Tam Sư trước những đối thủ hàng đầu châu Âu.

Danh sách tập trung ĐT Anh tháng 11

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Leeds United)

Hậu vệ: Ezri Konsa (Arsenal), Marc Guehi (Man City), Jarrad Branthwaite (Everton), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Lewis Hall (Newcastle United), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter Milan), Ben White (Arsenal)

Tiền vệ: Jude Bellingham (Real Madrid), Jobe Bellingham (Dortmund), Josh King (Fulham), James Garner (Everton), Elliot Anderson (Man City), Eberechi Eze (Arsenal), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)

Tiền đạo: Harry Kane (Bayern Munich), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Anthony Gordon (Barcelona), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea)
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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/dt-anh-goi-harry-kane-anh-em-bellingham-dau...

-06/11/2026 18:02 PM (GMT+7)
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