Kỳ quặc Quả bóng Vàng Kane không lọt đội hình tiêu biểu 2026, Ronaldo xếp trên Dembele

Hiệu hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPRO) đã công bố đội hình tiêu biểu hàng năm. Cuộc bình chọn này được tham gia bởi hơn 26.000 cầu thủ đến từ 75 quốc gia, bầu cho đội hình tiêu biểu nam & nữ của năm. Chính vì là cầu thủ bầu, nên đừng ngạc nhiên vì sao kết quả bầu chọn trông có vẻ nực cười.

Trong 1 năm mà Tây Ban Nha vô địch World Cup, 4 cầu thủ của đội vô địch gồm Yamal, Cubarsi, Raya và Rodri đã lọt vào đội hình 11 cầu thủ, kèm theo đó là các ngôi sao World Cup khác gồm Messi, Haaland, Mbappe, Bellingham.

Đội hình tiêu biểu FIFPRO 2026

Chức vô địch Champions League của Paris Saint-Germain cũng không thể không nhắc đến, nhờ danh hiệu đó mà Nuno Mendes, Hakimi cùng Vitinha đã được bầu vào đội hình này.

Nhưng đội hình tiêu biểu này vắng bóng hẳn Harry Kane, tân Quả bóng Vàng 2026. Theo thống kê phiếu bầu, Kane đã được chọn bởi 27,6% số cử tri bỏ phiếu, nhưng Haaland đã có 28,4% phiếu bầu và 29,5% phiếu chọn Messi. Mbappe (46%) và Yamal (37,4%) là 2 cầu thủ được chọn cao nhất.

Ngay cả khi xếp đội hình tiêu biểu này với nhiều tiền đạo nhất có thể, cũng chỉ có 4 suất cho các cầu thủ tấn công và do đó Kane đứng ngoài do xếp thứ 5. Xếp sau Kane còn có Olise (15,6), Kvaratskhelia (14,4%) và Cristiano Ronaldo ở vị trí thứ 8 (13,2%). Ronaldo còn đứng cao hơn cả Ousmane Dembele (9,3%) và Raphinha (7,5%).

Theo quy định của FIFPRO, các cử tri bỏ phiếu có thể chọn bất cứ ai họ muốn, miễn là cầu thủ được chọn đá ít nhất 30 trận chính thức từ ngày 4/8/2025 đến 19/7/2026. Nên mặc dù chúng ta không rõ chi tiết của các lá phiếu, có thể biết chắc chắn sẽ có những cầu thủ lạ lẫm ở đâu đó cũng được bầu.