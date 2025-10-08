Ronaldo nhận giải Quả cầu vàng, thừa nhận sự nghiệp không còn bao lâu

🗣️ Ronaldo được vinh danh ở quê nhà

Mới đây, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha đã có mặt tại Oeiras (Bồ Đào Nha) để tham dự lễ trao giải Quả cầu vàng bóng đá Bồ Đào Nha (Portugal Football Globes). Đây là sự kiện lần đầu tiên được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong năm qua với 12 hạng mục trao giải.

Ronaldo được xướng tên ở Gala Quả cầu vàng bóng đá Bồ Đào Nha

Đáng chú ý, Ronaldo cũng nhận giải thưởng "Globo Prestigio" (Danh vọng toàn cầu) để ghi nhận cống hiến của anh giúp nâng tầm tên tuổi bóng đá Bồ Đào Nha trên bình diện thế giới (theo tờ Portal Democrata).

Ngoài Ronaldo, ĐT Bồ Đào Nha nhận giải thưởng "Đội tuyển của năm" nhờ thành tích vô địch UEFA Nations League. 4 ngôi sao gồm Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes và Goncalo Ramos nhận giải "Ngôi sao của năm" khi gặt hái thành công cả ở cấp độ đội tuyển lẫn CLB (cùng PSG vô địch Champions League), tiền đạo Pedro Neto nhận giải "Ảnh hưởng toàn cầu" nhờ danh hiệu vô địch FIFA Club World Cup cùng Chelsea.

⏳Ronaldo thừa nhận sự nghiệp không còn dài

Trong thời khắc nhận giải, Ronaldo cho biết dù thể lực và phong độ vẫn cho phép thi đấu đỉnh cao, anh hiểu rõ rằng sự nghiệp đang bước vào giai đoạn cuối:

"Tôi muốn tiếp tục chơi thêm vài năm nữa, dù không nhiều. Tôi phải thành thật về điều đó. Tôi vẫn đang tạo ra những điều tốt đẹp, giúp đỡ CLB và đội tuyển quốc gia. Vậy thì tại sao tôi lại không tiếp tục? Tôi chắc chắn rằng khi giải nghệ, tôi sẽ rời đi với cảm giác mãn nguyện vì đã cống hiến tất cả".

Ronaldo nhấn mạnh, điều quan trọng nhất lúc này là tận hưởng: “Hiện tại, tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi biết mình không còn nhiều năm để thi đấu, nhưng quãng thời gian ít ỏi đó, tôi phải tận hưởng một cách trọn vẹn nhất. Tôi có triết lý sống là sống từng ngày một, không có kế hoạch dài hạn. Tôi tận hưởng mỗi ngày và từng buổi tập".

Ronaldo quyết tâm giúp ĐT Bồ Đào Nha dự World Cup 2026

🏟️ Ưu tiên cho tấm vé dự World Cup 2026

Bước sang tuổi 40 và không còn chơi bóng tại châu Âu, Ronaldo vẫn tỏa sáng rực rỡ, ghi những bàn thắng quan trọng cho ĐT Bồ Đào Nha cũng như CLB Al Nassr.

Sắp tới, ĐT Bồ Đào Nha sẽ lần lượt gặp Ireland (11/10) và Hungary (14/10) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. CR7 nhấn mạnh, ưu tiên trước mắt của anh là cùng ĐT Bồ Đào Nha thắng 2 trận để tiến gần tới vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh:

“Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong hai trận đấu sắp tới và giành quyền tham dự World Cup. Còn chuyện gì xảy ra tại World Cup, chúng ta sẽ chờ xem”.