Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Ngoại hạng Anh 2025/26 ngập tràn đại chiến, MU khổ nhất đấu Big 4 "như cơm bữa"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United
Không có đội bóng nào đối diện với lịch thi đấu khổ cực hơn MU trong 10 vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh mùa 2025/26.

   

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ khởi tranh vào ngày 16/8. Hãy cùng chúng tôi hâm nóng cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, tìm hiểu xem mùa giải mới ở xứ sương mù có những điểm gì hấp dẫn, qua loạt bài bắt đầu từ ngày 8/8!

5 vòng đầu tràn ngập đại chiến

Giai đoạn khởi đầu Ngoại hạng Anh 2025/26 rất được người hâm mộ chờ đợi, khi hàng loạt trận đấu lớn xuất hiện. Ngay từ vòng 1, các CĐV đã được chứng kiến màn đối đầu giữa MU và Arsenal (22h30, 17/8). 

2 đội bóng này đều chi tiêu rất mạnh trên thị trường chuyển nhượng hè 2025 để nâng cấp đội hình. Arsenal quyết tâm lên ngôi vương Ngoại hạng Anh sau 3 mùa giải liên tiếp về nhì. Trong khi đó, MU muốn xóa bỏ hình ảnh đáng thất vọng ở mùa bóng trước, khi họ chỉ đứng hạng 15 chung cuộc.

MU không thể thắng Arsenal ở Ngoại hạng Anh 2024/25 khi họ thua 1 trận và hòa 1 trận

MU không thể thắng Arsenal ở Ngoại hạng Anh 2024/25 khi họ thua 1 trận và hòa 1 trận

Tiến tới vòng 2, các CĐV còn được xem 2 trận đấu lớn. Đó là cuộc chạm trán giữa Man City - Tottenham (18h30, 23/8) và Newcastle - Liverpool (2h, 26/8). Đây đều là những đội bóng giành quyền dự Cúp C1 mùa giải 2025/26.

Ở vòng 3, người hâm mộ lại được chìm đắm trong đại chiến. Liverpool, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ đối diện với Arsenal (22h30, 1/8). 2 đội bóng này bất phân thắng bại ở mùa giải trước, khi đôi bên giành 2 trận hòa cùng với tỷ số 2-2.

Trong khi đó, tâm điểm của vòng 4 là trận derby Manchester giữa Man City và MU (22h30, 14/9). Còn nhớ ở mùa bóng trước, "Quỷ đỏ" thắng với tỷ số 2-1 ngay tại "sào huyệt" Etihad của Man City. 

Liệu MU có thể tái hiện chiến tích ở Etihad?

Liệu MU có thể tái hiện chiến tích ở Etihad?

Nỗi ác mộng giai đoạn đầu mùa của MU chưa khép lại khi họ lại gặp đối thủ khó xơi Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh (23h30, 20/9). CLB này mang tới khác biệt lớn ở FIFA Club World Cup 2025 khi đánh bại đương kim vô địch Cúp C1 PSG ở chung kết với tỷ số 3-0.

Người hâm mộ không chỉ hướng ánh nhìn về màn đối đầu giữa MU và Chelsea tại vòng 5. Ở trận đấu muộn hơn, Arsenal tiếp đón Man City (22h30, 21/9).

🎯Không đội nào khổ hơn MU

Bắt đầu từ vòng 6 đến vòng 10 Ngoại hạng Anh, các cuộc đại chiến bắt đầu giảm dần. Trong đó, vòng 9 chứng kiến các đội bóng lớn không phải đối đầu nhau. Đây sẽ là cơ hội để họ thu thập những điểm số quan trọng khi chạm trán những CLB dưới cơ.

Tại vòng 6, cuộc đấu đáng chú ý nhất sẽ là Newcastle gặp Arsenal (22h30, 28/9). "Pháo thủ" rất muốn chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp nhận thất bại trên sân St. James' Park của "Chích chòe".

Sang vòng 7, tâm điểm sẽ cuộc đấu giữa Chelsea và Liverpool (21h, 4/10). Trong khi đó ở vòng 8, MU có lần thứ 4 gặp các CLB Big 6 chỉ trong 10 vòng đầu, khi đoàn quân HLV Amorim hành quân tới sân của Liverpool (21h, 18/10). 

MU có thể bị coi như CLB khổ cực nhất trong 10 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2025/26. Họ gặp cả 4 đội xếp trong top 4 Ngoại hạng Anh mùa trước. Chính vì vậy, giới chuyên môn đánh giá "Quỷ đỏ" khó lòng kiếm được nhiều điểm số. 

Ở vòng 10, mọi ánh nhìn hướng về derby thành London khi Tottenham gặp Chelsea (22h, 1/11). Trong 4 lần gần nhất gặp Spurs, Chelsea toàn thắng. "The Blues" ắt hẳn khát khao nâng con số ấy lên thành 5 chiến thắng liên tiếp.

Những đại chiến ở 10 vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa 2025/26
Vòng đấu Trận đấu
Vòng 1 MU - Arsenal (22h30, 17/8)
Vòng 2 Man City - Tottenham (18h30, 23/8), Newcastle - Liverpool (2h, 26/8)
Vòng 3 Liverpool - Arsenal (22h30, 31/8)
Vòng 4 Man City - MU (22h30, 14/9)
Vòng 5 MU - Chelsea (23h30, 20/9), Arsenal - Man City (22h30, 21/9)
Vòng 6 Newcastle - Arsenal (22h30, 28/9)
Vòng 7 Chelsea - Liverpool (21h, 4/10)
Vòng 8 Liverpool - MU (21h, 18/10)
Vòng 10 Tottenham - Chelsea (22h, 1/11)

Với những trận đại chiến liên tục xảy ra ngay đầu mùa giải, liệu cục diện cuộc đua vô địch mùa tới sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem bài tiếp theo vào sáng 10/8!

8

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/08/2025 23:02 PM (GMT+7)
