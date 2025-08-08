Ngoại hạng Anh 2025/26 ngập tràn đại chiến, MU khổ nhất đấu Big 4 "như cơm bữa"

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ khởi tranh vào ngày 16/8. Hãy cùng chúng tôi hâm nóng cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, tìm hiểu xem mùa giải mới ở xứ sương mù có những điểm gì hấp dẫn, qua loạt bài bắt đầu từ ngày 8/8!

✅5 vòng đầu tràn ngập đại chiến

Giai đoạn khởi đầu Ngoại hạng Anh 2025/26 rất được người hâm mộ chờ đợi, khi hàng loạt trận đấu lớn xuất hiện. Ngay từ vòng 1, các CĐV đã được chứng kiến màn đối đầu giữa MU và Arsenal (22h30, 17/8).

2 đội bóng này đều chi tiêu rất mạnh trên thị trường chuyển nhượng hè 2025 để nâng cấp đội hình. Arsenal quyết tâm lên ngôi vương Ngoại hạng Anh sau 3 mùa giải liên tiếp về nhì. Trong khi đó, MU muốn xóa bỏ hình ảnh đáng thất vọng ở mùa bóng trước, khi họ chỉ đứng hạng 15 chung cuộc.

MU không thể thắng Arsenal ở Ngoại hạng Anh 2024/25 khi họ thua 1 trận và hòa 1 trận

Tiến tới vòng 2, các CĐV còn được xem 2 trận đấu lớn. Đó là cuộc chạm trán giữa Man City - Tottenham (18h30, 23/8) và Newcastle - Liverpool (2h, 26/8). Đây đều là những đội bóng giành quyền dự Cúp C1 mùa giải 2025/26.

Ở vòng 3, người hâm mộ lại được chìm đắm trong đại chiến. Liverpool, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ đối diện với Arsenal (22h30, 1/8). 2 đội bóng này bất phân thắng bại ở mùa giải trước, khi đôi bên giành 2 trận hòa cùng với tỷ số 2-2.

Trong khi đó, tâm điểm của vòng 4 là trận derby Manchester giữa Man City và MU (22h30, 14/9). Còn nhớ ở mùa bóng trước, "Quỷ đỏ" thắng với tỷ số 2-1 ngay tại "sào huyệt" Etihad của Man City.

Liệu MU có thể tái hiện chiến tích ở Etihad?

Nỗi ác mộng giai đoạn đầu mùa của MU chưa khép lại khi họ lại gặp đối thủ khó xơi Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh (23h30, 20/9). CLB này mang tới khác biệt lớn ở FIFA Club World Cup 2025 khi đánh bại đương kim vô địch Cúp C1 PSG ở chung kết với tỷ số 3-0.

Người hâm mộ không chỉ hướng ánh nhìn về màn đối đầu giữa MU và Chelsea tại vòng 5. Ở trận đấu muộn hơn, Arsenal tiếp đón Man City (22h30, 21/9).

🎯Không đội nào khổ hơn MU

Bắt đầu từ vòng 6 đến vòng 10 Ngoại hạng Anh, các cuộc đại chiến bắt đầu giảm dần. Trong đó, vòng 9 chứng kiến các đội bóng lớn không phải đối đầu nhau. Đây sẽ là cơ hội để họ thu thập những điểm số quan trọng khi chạm trán những CLB dưới cơ.

Tại vòng 6, cuộc đấu đáng chú ý nhất sẽ là Newcastle gặp Arsenal (22h30, 28/9). "Pháo thủ" rất muốn chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp nhận thất bại trên sân St. James' Park của "Chích chòe".

Sang vòng 7, tâm điểm sẽ cuộc đấu giữa Chelsea và Liverpool (21h, 4/10). Trong khi đó ở vòng 8, MU có lần thứ 4 gặp các CLB Big 6 chỉ trong 10 vòng đầu, khi đoàn quân HLV Amorim hành quân tới sân của Liverpool (21h, 18/10).

MU có thể bị coi như CLB khổ cực nhất trong 10 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2025/26. Họ gặp cả 4 đội xếp trong top 4 Ngoại hạng Anh mùa trước. Chính vì vậy, giới chuyên môn đánh giá "Quỷ đỏ" khó lòng kiếm được nhiều điểm số.

Ở vòng 10, mọi ánh nhìn hướng về derby thành London khi Tottenham gặp Chelsea (22h, 1/11). Trong 4 lần gần nhất gặp Spurs, Chelsea toàn thắng. "The Blues" ắt hẳn khát khao nâng con số ấy lên thành 5 chiến thắng liên tiếp.

Những đại chiến ở 10 vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 Vòng đấu Trận đấu Vòng 1 MU - Arsenal (22h30, 17/8) Vòng 2 Man City - Tottenham (18h30, 23/8), Newcastle - Liverpool (2h, 26/8) Vòng 3 Liverpool - Arsenal (22h30, 31/8) Vòng 4 Man City - MU (22h30, 14/9) Vòng 5 MU - Chelsea (23h30, 20/9), Arsenal - Man City (22h30, 21/9) Vòng 6 Newcastle - Arsenal (22h30, 28/9) Vòng 7 Chelsea - Liverpool (21h, 4/10) Vòng 8 Liverpool - MU (21h, 18/10) Vòng 10 Tottenham - Chelsea (22h, 1/11)

Với những trận đại chiến liên tục xảy ra ngay đầu mùa giải, liệu cục diện cuộc đua vô địch mùa tới sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem bài tiếp theo vào sáng 10/8!