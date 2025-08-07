Mbeumo sáng cửa đá 2 trận đoạt 2 cúp với MU, háo hức đá cặp cùng Sesko & Cunha

📩 Fernandes gửi lời cho De Gea

Manchester United còn 1 trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào mùa giải 2025/26. Đội chủ sân Old Trafford sẽ đón tiếp các vị khách Fiorentina vào lúc 18h45 ngày 9/8 tới, và trận đấu này sẽ là lúc tri ân thủ thành David De Gea, người đã gắn bó hơn 1 thập kỷ với MU và hiện đang thi đấu cho đội bóng thành Florence.

Bruno Fernandes và David De Gea

Trận giao hữu này sẽ là cho chiếc cúp “Snapdragon Cup”, đặt theo tên nhà tài trợ. Mới đây đội trưởng của MU, Bruno Fernandes, đã gửi chút thông điệp dành cho bạn cũ De Gea.

“David, tôi đang rất chờ được gặp lại cậu ở trận tranh Cup. Hy vọng cậu sẽ cảm thấy vui khi được trở lại Old Trafford, được gặp lại các fan, được trở về mái nhà quen thuộc. Nhưng tôi cũng hy vọng sẽ ghi được bàn vào lưới cậu, và chúng ta sẽ cùng tận hưởng ngày hôm đó cùng nhau. Mong sớm được gặp cậu”, Fernandes nói.

De Gea trước đó 1 hôm đã bày tỏ sự háo hức của mình trước ngày trở về chốn xưa. Giữa lúc Andre Onana bắt quá tệ và MU không có thủ môn nào khác chơi chắc chắn, nhiều fan MU đã đáp lại với De Gea rằng họ ước anh ở lại CLB thay vì mua Onana, thậm chí có fan cầu xin De Gea lần này quay lại với MU.

De Gea sau khi rời MU năm 2023 đã có 1 năm không thi đấu cho CLB nào, trước khi trở lại vào năm ngoái trong màu áo Fiorentina. Với De Gea chấn giữ khung thành, Fiorentina đã về đích thứ 6 ở Serie A mùa 2024/25 và vào bán kết Conference League.

🏆 Mbeumo và Cunha có cửa đoạt cúp vô địch thứ 2

Trận giao hữu này diễn ra không lâu sau khi MU vừa đá giao hữu tại Mỹ. Trong giải đấu có tên gọi Premier League Summer Series, MU đã thắng West Ham & Bournemouth cũng như cầm hòa Everton để giành cúp giao hữu. Nay với trận tranh “Snapdragon Cup”, tân binh Bryan Mbeumo có cơ hội đoạt 2 cúp vô địch chỉ sau 2 trận thi đấu.

Mbeumo và Cunha nâng cúp vô địch giải giao hữu Premier League Summer Series trên đất Mỹ

Mbeumo đã đá cùng với Matheus Cunha trong trận gặp Everton, sự phối hợp giữa 2 cầu thủ này để lại ấn tượng ban đầu khá tốt và các fan MU hy vọng trận gặp Fiorentina sẽ cho họ thêm thời gian để ăn ý với nhau hơn nữa.

Fan MU lúc này càng phấn khởi hơn khi mới đây, tiền đạo Benjamin Sesko được cho là đã đồng ý sang MU thay vì Newcastle. Chân sút của Leipzig nếu về Old Trafford sẽ đá cao nhất trên hàng công “Quỷ đỏ” với Cunha và Mbeumo yểm trợ phía sau.

Sesko sẽ khó về kịp MU trước khi trận giao hữu cuối tuần này được diễn ra. Nhưng nếu các thủ tục chuyển nhượng được thực hiện nhanh, có thể Sesko sẽ sẵn sàng cho trận mở màn Premier League khi MU gặp Arsenal (22h30, 17/8).