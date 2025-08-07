Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

NÓNG: MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Sesko đắt giá nhất hè 2025

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết MU đã hoàn tất những thủ tục quan trọng nhất để mang tiền đạo Benjamin Sesko về với sân Old Trafford.

   

💸MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Sesko 

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định MU và RB Leipzig đi đến thống nhất trong việc để Sesko đến sân Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 với mức giá 73,8 triệu bảng (85 triệu euro). Trong đó, MU sẽ trả trước 66,5 triệu bảng, 7,3 triệu bảng còn lại sẽ là phụ phí.

Sesko trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất của "Quỷ đỏ" ở phiên chợ hè 2025 khi vượt Mbeumo, người được MU mang về với mức giá 71 triệu bảng. 

Sesko chuẩn bị cập bến MU

Sesko chuẩn bị cập bến MU

Sesko ký hợp đồng với MU đến hè 2030. Hiện chưa rõ anh sẽ nhận lương ra sao ở sân Old Trafford. Truyền thông Anh đồn đoán con số rơi vào khoảng 140.000 bảng/tuần.

Ngay trong tối ngày 7/8, Sesko sẽ tới MU để thực hiện kiểm tra y tế và chính thức đặt bút ký hợp đồng. "Quỷ đỏ" muốn những thủ tục này được hoàn tất vào ngày 8/8. 

Việc MU chiêu mộ Sesko đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của Rasmus Hojlund. AC Milan đang cân nhắc đến việc chiêu mộ ngôi sao người Đan Mạch. "Quỷ đỏ" sẵn sàng bán Hojlund với mức phí chỉ 30 triệu bảng.

"Cây đinh ba" đắt giá đáng chờ đợi của MU

Với việc chuẩn bị có Sesko trong đội hình, HLV Amorim sẽ sở hữu trong tay "cây đinh ba" đắt giá trên hàng công. Cụ thể, Sesko, Cunha và Mbeumo tiêu tốn của "Quỷ đỏ" tới 207,3 triệu bảng ở phiên chợ hè 2025.

Sesko từng ghi được 39 bàn trong 87 trận cho RB Leipzig, trong đó có 21 bàn diễn ra ở mùa giải trước. Anh được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt ở sân Old Trafford.

Tờ The Sun cho biết MU và Newcastle đề nghị RB Leipzig mức phí chuyển nhượng ngang nhau cho Sesko. Nhưng tiền đạo người Slovenia quyết định chọn thi đấu cho nửa đỏ thành Manchester. 

Điều này khiến cơ hội để Isak sang Liverpool thi đấu trở nên khó khăn hơn. Newcastle chỉ xác định bán Isak nếu tìm được người thay thế xứng đáng cũng như nhận về không dưới 150 triệu bảng. 

