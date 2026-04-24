Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
RB Leipzig vs Union Berlin
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
MU quyết chiêu mộ Enzo Fernandez, biến thành "Mason Mount 2.0"

MU bất ngờ gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Enzo Fernandez, trong bối cảnh tương lai của tiền vệ người Argentina tại Chelsea trở nên ngày càng bất định. Real Madrid cũng đang theo sát diễn biến của thương vụ đáng chú ý này.

   

Tương lai Enzo Fernandez bị đặt dấu hỏi

Enzo Fernandez đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng hè 2026. Sau mùa giải đầy biến động của Chelsea, tương lai của tiền vệ người Argentina tại Stamford Bridge bị đặt nhiều dấu hỏi.

Gia nhập Chelsea vào năm 2023 với mức phí kỷ lục bóng đá Anh thời điểm đó, lên tới 105 triệu bảng, Fernandez từng được kỳ vọng trở thành hạt nhân cho công cuộc tái thiết của đội bóng thành London. Tuy nhiên, những bất ổn về chuyên môn cùng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện đã khiến vị thế của anh lung lay đáng kể.

MU và Real Madrid nhập cuộc

Theo nhiều nguồn tin, MU đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chiêu mộ Fernandez trong kỳ chuyển nhượng tới. Đội chủ sân Old Trafford muốn bổ sung nhân sự cho tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh Casemiro sẽ rời đi vào cuối mùa giải.

Không chỉ MU, Real Madrid cũng từ lâu đã theo dõi sát sao tuyển thủ Argentina. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem Fernandez là một phương án lý tưởng để tăng cường chiều sâu và sức sáng tạo nơi hàng tiền vệ.

Phát ngôn gây bão và án phạt nội bộ

Những đồn đoán càng gia tăng sau phát biểu gần đây của Fernandez về khả năng chuyển tới Tây Ban Nha. Trong một video đăng trên YouTube, anh thừa nhận: “Tôi muốn sống ở Madrid. Đó là một thành phố tuyệt đẹp, gợi cho tôi nhớ tới Buenos Aires”.

Phát biểu này được cho là đã khiến ban lãnh đạo Chelsea không hài lòng. Fernandez sau đó phải nhận án treo giò nội bộ hai trận. Thậm chí, có thông tin cho rằng anh đã nộp đơn xin chuyển nhượng sau án phạt này.

Chelsea đứng trước quyết định lớn

Dù vẫn là một trong những tiền vệ tài năng hàng đầu thế giới, Fernandez có thể trở thành món hàng giá trị nếu Chelsea quyết định tái cấu trúc đội hình. Với sự quan tâm từ hai ông lớn là MU và Real Madrid, đội bóng Tây London chắc chắn sẽ ở thế chủ động trên bàn đàm phán.

Trong khi đó, MU đồng thời theo dõi Elliot Anderson của Nottingham Forest như một phương án thay thế. Tuy nhiên, mức giá hơn 100 triệu bảng dành cho tài năng trẻ người Anh có thể khiến Fernandez trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn, nhất là khi anh đã khẳng định được đẳng cấp ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

24/04/2026 11:53 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
