Trực tiếp chuyển nhượng 15/6: MU nhắm 2 sao Ngoại hạng Anh tăng cường hàng thủ
Theo báo chí Anh, MU đang nhắm tới 2 hậu vệ chất lượng ở Ngoại hạng Anh để tăng cường sức mạnh hàng thủ.
Theo Sky Sports (Anh), "Quỷ đỏ" thành Manchester đã nhắm đến hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United cùng với Antonee Robinson của Fulham nhằm tăng cường hàng phòng ngự. Hall được các lãnh đạo chủ chốt trong ban lãnh đạo MU đánh giá cao và là một cầu thủ mà họ "có thể cân nhắc chiêu mộ nếu có cơ hội".
Trong khi đó Robinson vẫn nằm trong tầm ngắm của MU và được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý từ nhiều CLB khác trong suốt World Cup 2026 khi anh khoác áo nước chủ nhà Mỹ. Việc Fulham sắp bổ nhiệm HLV mới làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của cầu thủ 28 tuổi này tại đội chủ sân Craven Cottage.
Video Cucurella ra mắt Chelsea năm 2022
Theo ESPN, Real Madrid đã đạt thỏa thuận với Chelsea để chiêu mộ hậu vệ trái Marc Cucurella. Tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 60 triệu euro, bao gồm 55 triệu euro phí cố định và 5 triệu euro phụ phí. Dù mới gia hạn hợp đồng với Chelsea vào mùa hè năm ngoái, Cucurella được cho là sẵn sàng ra đi sau khi đội bóng thành London chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 Premier League và không giành quyền dự cúp châu Âu.
Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ trẻ Ayyoub Bouaddi đang nóng lên khi Arsenal, PSG và Bayern Munich đều bày tỏ sự quan tâm tới tài năng thuộc biên chế Lille. Theo nhà báo Nicolo Schira, đội bóng Pháp yêu cầu khoảng 75 triệu euro cho cầu thủ mới 18 tuổi.
Tuy nhiên, mức giá này có thể tiếp tục tăng sau khi Bouaddi gây ấn tượng mạnh trong trận hòa 1-1 của ĐT Morocco trước Brazil ở ngày ra quân World Cup. Trong khi đó, tiền vệ Ismael Saibari của PSV Eindhoven cũng đang tiến rất gần tới Bayern Munich trong thương vụ được cho là trị giá 50 triệu euro.
Tương lai của hậu vệ cánh trái Alphonso Davies tại Bayern Munich bất ngờ bị đặt dấu hỏi dù anh vừa gia hạn hợp đồng tới năm 2030. Theo Kicker, nhà vô địch Bundesliga có thể cân nhắc để tuyển thủ Canada ra đi trong mùa hè này.
Davies từ lâu được liên hệ với Real Madrid và Manchester United, trong khi những chấn thương liên tiếp khiến anh bỏ lỡ trận mở màn World Cup của Canada. Việc Bayern chuẩn bị chiêu mộ Nathaniel Brown từ Eintracht Frankfurt càng làm dấy lên đồn đoán về khả năng chia tay của ngôi sao 25 tuổi.
Màn trình diễn nổi bật của tiền đạo cánh Iliman Ndiaye trong màu áo Everton mùa trước đã thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn. Theo Daily Mail, 3 ông lớn gồm Arsenal, Manchester City và Manchester United đều đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ 26 tuổi.
Everton được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ 50 triệu bảng trở lên. Tuy nhiên, nếu Ndiaye tiếp tục tỏa sáng cùng Senegal tại World Cup, mức giá chuyển nhượng của anh hoàn toàn có thể tăng mạnh trong thời gian tới.
Theo nhà báo Patrick Berger, Borussia Dortmund đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ tấn công Matías Soule của AS Roma. Cầu thủ người Argentina hiện sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng dao động từ 25 đến 30 triệu euro. Với khả năng sáng tạo và kỹ thuật nổi bật, Soule được xem là phương án tiềm năng để Dortmund bổ sung sức mạnh cho hàng công trước mùa giải mới.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/06/2026 04:11 AM (GMT+7)