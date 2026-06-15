Trực tiếp chuyển nhượng 15/6: MU nhắm 2 sao Ngoại hạng Anh tăng cường hàng thủ

MU nhắm 2 sao Ngoại hạng Anh

Theo Sky Sports (Anh), "Quỷ đỏ" thành Manchester đã nhắm đến hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United cùng với Antonee Robinson của Fulham nhằm tăng cường hàng phòng ngự. Hall được các lãnh đạo chủ chốt trong ban lãnh đạo MU đánh giá cao và là một cầu thủ mà họ "có thể cân nhắc chiêu mộ nếu có cơ hội".

Trong khi đó Robinson vẫn nằm trong tầm ngắm của MU và được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý từ nhiều CLB khác trong suốt World Cup 2026 khi anh khoác áo nước chủ nhà Mỹ. Việc Fulham sắp bổ nhiệm HLV mới làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của cầu thủ 28 tuổi này tại đội chủ sân Craven Cottage.