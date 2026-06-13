Trực tiếp chuyển nhượng 13/6: Arsenal nhắm sao "xịt" Ngoại hạng Anh giá 1234 tỷ đồng

Arsenal tính gây sốc với sao "xịt" Ngoại hạng Anh

Theo thông tin từ talkSPORT, Arsenal đang xem xét chiêu mộ tài năng trẻ Christos Tzolis của Club Brugge. Cầu thủ 24 tuổi chơi ở vị trí tiền đạo cánh, đóng góp 43 bàn, 45 kiến tạo sau 108 trận cho Club Brugge, đồng thời có 34 trận khoác áo ĐT Hy Lạp.

Trong quá khứ, Tzolis từng đầu quân cho Norwich City và có 14 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2021/22 nhưng không ghi được bàn thắng nào. Hiện Club Brugge định giá Tzolis khoảng 35 triệu bảng (xấp xỉ 1234 tỷ đồng).