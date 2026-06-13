Trực tiếp chuyển nhượng 13/6: Arsenal nhắm sao "xịt" Ngoại hạng Anh giá 1234 tỷ đồng
Bản tin liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.
Theo thông tin từ talkSPORT, Arsenal đang xem xét chiêu mộ tài năng trẻ Christos Tzolis của Club Brugge. Cầu thủ 24 tuổi chơi ở vị trí tiền đạo cánh, đóng góp 43 bàn, 45 kiến tạo sau 108 trận cho Club Brugge, đồng thời có 34 trận khoác áo ĐT Hy Lạp.
Trong quá khứ, Tzolis từng đầu quân cho Norwich City và có 14 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2021/22 nhưng không ghi được bàn thắng nào. Hiện Club Brugge định giá Tzolis khoảng 35 triệu bảng (xấp xỉ 1234 tỷ đồng).
Theo thông tin từ Sky Sports News, sau thời gian thăm dò, MU đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị đầu tiên cho tiền vệ Mateus Fernandes của West Ham. Tiền vệ 21 tuổi này hiện được xem là mục tiêu ưu tiên của "Quỷ đỏ" ở kỳ chuyển nhượng hè.
Trước đó, West Ham định giá Fernandes vào khoảng 80 triệu bảng nhưng MU không sẵn sàng đáp ứng lời đề nghị này và sẽ phải thuyết phục đối tác giảm giá.
Theo The Athletic, Chicago Fire - đội bóng đang thi đấu ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) - đã bắt đầu đàm phán với tiền đạo Robert Lewandowski và tiền vệ Leon Goretzka.Lewandowski vừa chia tay Barcelona, trong khi Goretzka cũng hết hạn hợp đồng với Bayern Munich vào mùa hè. Dù vậy, Chicago Fire sẽ phải cạnh tranh với nhiều đội bóng châu Âu để sở hữu chữ kí của bộ đôi này.
Theo tờ BILD, MU đang cạnh tranh quyết liệt với Newcastle và Brentford để chiêu mộ tiền vệ cánh Bazoumana Toure của Hoffenheim trong mùa hè này. Tuy nhiên, tham vọng này không dễ thực hiện bởi Toure còn hợp đồng đến tháng 6/2029 với Hoffenheim.
Mùa giải vừa qua, Bazoumana Toure ghi 5 bàn thắng và có 12 pha kiến tạo sau 30 lần ra sân ở Bundesliga, bên cạnh khả năng rê bóng ấn tượng với trung bình gần 2 pha rê bóng thành công mỗi trận.
Tijjani Reijnders có lẽ chỉ trụ được ở Man City 1 mùa giải, bởi nhà báo Matteo Moretto cho biết tiền vệ người Hà Lan này đã bị Man City đưa vào danh sách chuyển nhượng. Vị trí của Reijnders là đá đằng sau tiền đạo nhưng Rayan Cherki đã nắm vị trí này, và Reijnders không hợp khi đá tiền vệ trung tâm. Man City đã nhận được lời hỏi mua từ Atletico Madrid nhưng cựu cầu thủ của AC Milan đang muốn tiếp tục đá ở Premier League.
Thời gian của Richarlison ở Tottenham có thể sắp khép lại sau 4 năm khi báo chí Anh cho biết Tottenham sẽ lắng nghe đề nghị hỏi mua cho tiền đạo người Brazil. Richarlison ghi chỉ 32 bàn trong 133 trận và với hợp đồng chỉ còn 1 năm nữa là hết hạn, Richarlison đã được Tottenham đề nghị tìm CLB mới.
Trung vệ Luka Vuskovic đã đạt thỏa thuận với Brighton trong lúc Brighton đang ra giá 30 triệu bảng cho cầu thủ người Croatia. Tuy nhiên Tottenham có thể sẽ từ chối bán Vuskovic do tiềm năng của cầu thủ này, cũng như mức giá có vẻ quá thấp so với tính toán của họ. Sự quan tâm dành cho Vuskovic đang rất lớn khi ngay cả Barcelona cũng được cho là đang chú ý với cầu thủ này.
Pulisic phô diễn kĩ năng dứt điểm ở AC Milan
Việc Roma đã đoạt vé dự Champions League trong khi AC Milan thất bại đã khiến Roma có ý tưởng chiêu mộ Christian Pulisic từ chính đối thủ. Tờ Gazzetta dello Sport cho biết Pulisic không thoải mái tại Milan, và ban lãnh đạo Milan cũng không hứng thú với việc giữ chân anh do phong độ không tốt ở nửa cuối mùa giải vừa qua. Được biết HLV Gian Piero Gasperini ưa thích Pulisic và ông đang có tiếng nói quyết định về chuyển nhượng ở Roma.
Một số nguồn tin tại Italia cho biết Liverpool sẽ tính đến việc bán rẻ tiền đạo Federico Chiesa trong mùa hè này nếu họ có sự tăng cường đầy đủ ở hàng tiền đạo, mức giá dự kiến khoảng 20 triệu euro. Chiesa mùa qua ít được ra sân và khả năng tranh vị trí xuất phát của anh vẫn không cao dù Arne Slot đã bị sa thải và Andoni Iraola lên dẫn dắt.
Bản tin liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/06/2026 23:41 PM (GMT+7)