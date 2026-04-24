Real Oviedo vs Villarreal 24/04/26 - Trực tiếp
0
1
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
-
-
Ninh Bình vs Hà Nội
-
-
Napoli vs Cremonese
-
-
Brest vs Lens
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Real Betis vs Real Madrid
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Getafe vs Barcelona
-
-
Bologna vs Roma
-
-
Manchester City vs Southampton
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
-
-
Toulouse vs Monaco
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
-
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
-
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Chelsea vs Leeds United
-
-
Rennes vs Nantes
-
-
Paris FC vs Lille
-
-
Torino vs Inter Milan
-
-
Milan vs Juventus
-
-
Olympique Marseille vs Nice
-
-
Villarreal vs Celta de Vigo
-
-
Lazio vs Udinese
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
-
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-

MU chắc suất dự Cúp C1: "Quỷ đỏ" có nên bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức?

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26

MU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vị trí HLV chính thức, và Michael Carrick chưa chắc sẽ được trao công việc này.

   

Carrick là canh bạc đáng thử

Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền MU đến hết mùa, tiếp quản sau 2 trận dẫn dắt ngắn hạn của Darren Fletcher, khi “Quỷ đỏ” sa thải Ruben Amorim hồi tháng 1. Kể từ đó, ông giúp đội chủ sân Old Trafford giành 8 chiến thắng trong 12 trận tại Ngoại hạng Anh và gần như chắc suất dự Champions League mùa tới.

Carrick đang có màn “thử việc” hết sức ấn tượng

Dù từng được xem là ứng viên sáng giá nhất, thậm chí có thời điểm chưa có đối thủ cạnh tranh, nhưng chiếc ghế này vẫn chưa hoàn toàn thuộc về Carrick. Theo The Guardian (Anh), quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau khi mùa giải khép lại, với giám đốc bóng đá Jason Wilcox là người đứng đầu quá trình tuyển chọn và chủ trương “chờ đợi”.

Phát biểu hồi tháng 2, sau 3 chiến thắng liên tiếp trong 2 trận đấu đầu tiên, Carrick thừa nhận ông “đang tận hưởng công việc”, nhưng cũng hiểu rõ hoàn cảnh và không muốn “quá cuốn theo cảm xúc”.

Không có gì thuyết phục hơn chính kết quả trên sân, và Carrick đang làm được điều đó. Kể từ khi ông tiếp quản giữa tháng 1, MU là đội giành nhiều điểm nhất tại Ngoại hạng Anh. Sự ổn định, điều từng là điểm yếu chí mạng của MU dưới thời Amorim, đã nhanh chóng được khôi phục.

Carrick được ghi nhận vì đã đơn giản hóa lối chơi. Nếu Amorim mang đến những ý tưởng chiến thuật phức tạp từ thành công tại Bồ Đào Nha nhưng không phù hợp, thì Carrick lại đưa đội bóng trở về với “DNA Man United” với tốc độ cao, pressing mạnh mẽ, tận dụng các cầu thủ chạy cánh và chuyển trạng thái nhanh. Không phải mọi màn trình diễn đều hoàn hảo, nhưng tinh thần thi đấu đã trở nên lì lợm hơn đáng kể.

So với việc Louis Van Gaal, Erik Ten Hag hay Amorim chưa đáp ứng kỳ vọng, Carrick, với 12 năm khoác áo MU (2006–2018) và thêm 3 năm trong ban huấn luyện, cho thấy việc “hiểu CLB” thực sự có giá trị.

Một ví dụ khác là Ole Gunnar Solskjaer, người dù không giành danh hiệu nhưng vẫn là HLV có thành tích ổn định nhất hậu kỷ nguyên Alex Ferguson, với vị trí thứ ba và thứ hai tại Ngoại hạng Anh trong hai mùa trọn vẹn.

Dù thiếu kinh nghiệm đỉnh cao, công việc chính thức duy nhất của Carrick là tại Middlesbrough và chưa đạt mục tiêu thăng hạng, ông vẫn được đánh giá là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ vốn kinh nghiệm tổng thể. Thực tế, Pep Guardiola chưa từng dẫn dắt ở cấp cao nhất trước khi được Barcelona trao cơ hội năm 2008, tương tự Zinedine Zidane tại Real Madrid năm 2016.

Ở góc độ đó, Carrick rõ ràng không thể bị xem nhẹ, và cũng không thể bị đặt ngang với những trường hợp thiếu nền tảng vững chắc như Liam Rosenior khi đến rồi rời Chelsea.

Những ứng viên khác cho “ghế nóng”

Nếu ban lãnh đạo MU quyết định không bổ nhiệm Carrick lâu dài, các phương án thay thế hiện cũng không quá rõ ràng. Một trong những cái tên từng được nhắm tới là Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc vào việc ông có gia hạn hợp đồng với ĐT Mỹ sau World Cup 2026 hay không.

Pochettino có thể trở thành phương án khả thi từ cuối tháng 7, nhưng trước mắt ông vẫn phải tập trung cho World Cup 2026 cùng ĐT Mỹ

Trong khi đó, Julian Nagelsmann là lựa chọn giàu tiềm năng nhưng cũng đi kèm rủi ro lớn về tài chính, khi ông đang có hợp đồng dẫn dắt ĐT Đức team đến năm 2028.

Andoni Iraola cũng nổi lên như một ứng viên sau quyết định rời Bournemouth, nhưng xét thời điểm hiện tại, ông có thể còn kém phù hợp hơn Carrick, do mới chỉ làm việc ở các CLB ngoài nhóm “đại gia”.

Trường hợp của Oliver Glasner cũng tương tự, dù chiến lược gia người Áo ít nhất đã có kinh nghiệm giành danh hiệu.

Những cái tên như Cesc Fabregas, lựa chọn mang tính đánh cược, hay Jurgen Klopp lại khó trở thành phương án thực tế, bởi mối liên hệ quá sâu sắc của họ với các đối thủ truyền kiếp của MU.

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
-24/04/2026 01:19 AM (GMT+7)
