Carrick & áp lực khi bị so sánh với Solskjaer, huyền thoại MU gặp tình huống trớ trêu

Chuỗi kết quả ấn tượng đã đưa "Quỷ đỏ" tiến gần tấm vé dự Champions League, đồng thời mở ra viễn cảnh về một kỷ nguyên mới tại Old Trafford. Tuy nhiên, từ bài học Ole Gunnar Solskjaer đến câu chuyện Gary Neville vừa kể lại sau 21 năm, lịch sử luôn nhắc nhở rằng thành công ở MU chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Carrick và khởi đầu đầy hứa hẹn

HLV tạm quyền Michael Carrick đang tạo ra hiệu ứng tích cực rõ rệt. Tám chiến thắng trong 12 trận là thành tích đủ để thuyết phục những người khó tính nhất. Man United hiện đứng thứ ba tại Premier League và gần như chắc chắn sẽ trở lại Champions League mùa tới.

Không ngạc nhiên khi ngày càng nhiều ý kiến ủng hộ việc bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức. Ông mang đến sự điềm tĩnh, tư duy hiện đại và quan trọng nhất là khả năng tái tạo niềm tin trong phòng thay đồ. Sau giai đoạn bất ổn, đó là điều Man United cần hơn bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, chính Carrick cũng hiểu rằng khởi đầu thuận lợi không đảm bảo cho thành công lâu dài. Ông đã chứng kiến điều đó rất rõ ở người đồng đội cũ Ole Gunnar Solskjaer.

Cái bóng Solskjaer & bài học còn nguyên giá trị

Solskjaer từng tạo ra cơn sốt khi tiếp quản Man United vào cuối năm 2018. Tám chiến thắng liên tiếp, 14 trận thắng trong 19 trận đầu tiên, một khởi đầu gần như hoàn hảo. Nhưng sau khi được bổ nhiệm chính thức, quỹ đạo ấy nhanh chóng chững lại.

Carrick không phủ nhận những nét tương đồng, nhưng ông cho rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng. Theo ông, mỗi giai đoạn, mỗi tập thể và mỗi hoàn cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Điều quan trọng không phải là lặp lại câu chuyện cũ, mà là viết nên một câu chuyện mới.

Thái độ của Carrick cũng cho thấy sự chín chắn. Ông không thúc ép ban lãnh đạo về tương lai, cũng không để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận. Với Carrick, ưu tiên duy nhất lúc này là giúp đội bóng tiếp tục tiến lên.

Ngã rẽ mới của "Quỷ đỏ"

Carrick hiểu rõ văn hóa của Man United. Ông từng là cầu thủ, sắm vai đội trưởng, đôn lên làm trợ lý và giờ là người chèo lái đội bóng. Ông biết thành công ở Old Trafford không chỉ đến từ những chiến thắng ngắn hạn, mà còn từ khả năng duy trì bản sắc và bản lĩnh trong những thời khắc khó khăn.

Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối mùa. Nhưng dù lựa chọn cuối cùng là gì, Carrick đã chứng minh ông xứng đáng được xem là một phần quan trọng trong tương lai của CLB.

Man United luôn là nơi quá khứ song hành cùng hiện tại. Những bài học từ Solskjaer, những ký ức của Neville và hành trình của Carrick đều hội tụ vào một điểm chung: xây dựng lại một đế chế chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản.

Nhưng lần này, những người ở Old Trafford có quyền tin rằng họ đang đi đúng hướng.