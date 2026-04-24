Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
RB Leipzig vs Union Berlin
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Carrick & áp lực khi bị so sánh với Solskjaer, huyền thoại MU gặp tình huống trớ trêu

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United HLV Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United đang sống trong những ngày đầy hy vọng dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick. Nhưng ở Old Trafford, quá khứ chưa bao giờ ở quá xa.

   

Chuỗi kết quả ấn tượng đã đưa "Quỷ đỏ" tiến gần tấm vé dự Champions League, đồng thời mở ra viễn cảnh về một kỷ nguyên mới tại Old Trafford. Tuy nhiên, từ bài học Ole Gunnar Solskjaer đến câu chuyện Gary Neville vừa kể lại sau 21 năm, lịch sử luôn nhắc nhở rằng thành công ở MU chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Carrick và khởi đầu đầy hứa hẹn

HLV tạm quyền Michael Carrick đang tạo ra hiệu ứng tích cực rõ rệt. Tám chiến thắng trong 12 trận là thành tích đủ để thuyết phục những người khó tính nhất. Man United hiện đứng thứ ba tại Premier League và gần như chắc chắn sẽ trở lại Champions League mùa tới.

Không ngạc nhiên khi ngày càng nhiều ý kiến ủng hộ việc bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức. Ông mang đến sự điềm tĩnh, tư duy hiện đại và quan trọng nhất là khả năng tái tạo niềm tin trong phòng thay đồ. Sau giai đoạn bất ổn, đó là điều Man United cần hơn bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, chính Carrick cũng hiểu rằng khởi đầu thuận lợi không đảm bảo cho thành công lâu dài. Ông đã chứng kiến điều đó rất rõ ở người đồng đội cũ Ole Gunnar Solskjaer.

Cái bóng Solskjaer & bài học còn nguyên giá trị

Solskjaer từng tạo ra cơn sốt khi tiếp quản Man United vào cuối năm 2018. Tám chiến thắng liên tiếp, 14 trận thắng trong 19 trận đầu tiên, một khởi đầu gần như hoàn hảo. Nhưng sau khi được bổ nhiệm chính thức, quỹ đạo ấy nhanh chóng chững lại.

Carrick không phủ nhận những nét tương đồng, nhưng ông cho rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng. Theo ông, mỗi giai đoạn, mỗi tập thể và mỗi hoàn cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Điều quan trọng không phải là lặp lại câu chuyện cũ, mà là viết nên một câu chuyện mới.

Thái độ của Carrick cũng cho thấy sự chín chắn. Ông không thúc ép ban lãnh đạo về tương lai, cũng không để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận. Với Carrick, ưu tiên duy nhất lúc này là giúp đội bóng tiếp tục tiến lên.

Ngã rẽ mới của "Quỷ đỏ"

Carrick hiểu rõ văn hóa của Man United. Ông từng là cầu thủ, sắm vai đội trưởng, đôn lên làm trợ lý và giờ là người chèo lái đội bóng. Ông biết thành công ở Old Trafford không chỉ đến từ những chiến thắng ngắn hạn, mà còn từ khả năng duy trì bản sắc và bản lĩnh trong những thời khắc khó khăn.

Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối mùa. Nhưng dù lựa chọn cuối cùng là gì, Carrick đã chứng minh ông xứng đáng được xem là một phần quan trọng trong tương lai của CLB.

Man United luôn là nơi quá khứ song hành cùng hiện tại. Những bài học từ Solskjaer, những ký ức của Neville và hành trình của Carrick đều hội tụ vào một điểm chung: xây dựng lại một đế chế chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản.

Nhưng lần này, những người ở Old Trafford có quyền tin rằng họ đang đi đúng hướng.

Gary Neville gặp tình huống trớ trêu

Trong khi Carrick hướng về tương lai, Gary Neville lại vừa có dịp nhìn lại quá khứ theo cách rất đặc biệt. Cuộc tái ngộ đầy bất ngờ với một CĐV Everton (người bị ông đá quả bóng vào người tại Goodison Park năm 2005) không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn gợi nhắc về áp lực khổng lồ khi khoác áo Man United.

Neville kể lại khoảnh khắc ông mất bình tĩnh, sút trả quả bóng lên khán đài và vô tình khiến một đứa trẻ bị trúng bóng. Hai thập kỷ trôi qua, câu chuyện giờ đây trở thành giai thoại thú vị. Nhưng nó cũng phản ánh một thực tế: ở Man United, mọi khoảnh khắc, dù nhỏ nhất, đều có thể trở thành một phần của lịch sử.

Đó là sức nặng của chiếc áo đỏ. Đó là áp lực mà bất kỳ ai, từ cầu thủ đến HLV, đều phải học cách thích nghi.

Chelsea "ăn cú lừa" từ MU, cắn răng chịu lỗ tống tiễn Garnacho ngay hè này
Chelsea "ăn cú lừa" từ MU, cắn răng chịu lỗ tống tiễn Garnacho ngay hè này

Tương lai của Alejandro Garnacho tại Stamford Bridge đang bị đặt dấu hỏi lớn khi Chelsea cân nhắc thanh lý cầu thủ người Argentina ngay trong mùa hè,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/04/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN