MU hòa đau Bournemouth: Cunha tạo nét chấm phá, Maguire từ người hùng hóa tội đồ

Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Heidenheim vs Bayer Leverkusen
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Milan vs Torino
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Sassuolo
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Nice vs Paris Saint-Germain
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Olympique Lyonnais vs Monaco
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Olympique Marseille vs Lille
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Athletic Club vs Real Betis
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Augsburg vs Stuttgart
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Fiorentina vs Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Argentina vs Guatemala
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Guatemala - GUA Guatemala
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

MU hòa đau Bournemouth: Cunha tạo nét chấm phá, Maguire từ người hùng hóa tội đồ

Matheus Cunha đang chứng minh được giá trị với những nét chấm phá ở thời điểm quan trọng. Trong khi đó, Maguire từ sắm vai người hùng lại hóa tội đồ.

   

Man United vẫn chưa thắng khi phải đá mật độ dày

Như vậy là Man United dưới thời Carrick vẫn chưa vượt qua được dớp không thắng khi phải đá với mật độ dày. Hai lần trước, họ hòa may mắn trước West Ham và thua Newcastle. Còn lần này, thầy trò Carrick chỉ có 1 điểm rời Vitality. Tuy nhiên, đây là trận đấu không hề tệ của "Quỷ đỏ". Nếu so với 2 trận đấu với West Ham và Newcastle, MU đã chơi tốt hơn rất nhiều nhưng chưa đủ. 

MU dưới thời Carrick chưa thắng khi phải đá mật độ dày hơn 7 ngày/trận

MU dưới thời Carrick chưa thắng khi phải đá mật độ dày hơn 7 ngày/trận

Có thể nói là đội khách hơi "đen" khi không có bàn thắng trong hiệp một. Mặc dù thời lượng cầm bóng ngang nhau (50%) nhưng cơ hội của Man United rõ ràng hơn so với Bournemouth rất nhiều. Tuy nhiên, họ lại không có được bàn thắng khi gặp phải sự xuất sắc của Petrovic.

Thủ thành người Serbia hóa thành "bức tường" khi cản phá được cả 4 pha dứt điểm trúng đích của MU trong hiệp một. Trong đó, tình huống cứu thua sau pha dứt điểm của Bruno Fernandes ở phút cuối hiệp một có giá trị vàng 10 khi giúp Bournemouth thoát thua thần kỳ.

Sang hiệp hai, thế trận lại đảo chiều khi Bournemouth mới là đội tạo ra được nhiều cú dứt điểm hơn. Man United tỏ ra sắc sảo hơn khi có hai lần vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, đội chủ sân Vitality đã thể hiện được tinh thần không bỏ cuộc và gỡ hòa trong cả hai lần. 

Trận đấu có một tình huống tranh cãi khi Man United không được hưởng phạt đền ở phút 67. Nếu như trọng tài thổi phạt Truffert trong tình huống đó, "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ dẫn trước 2-0 và thế trận sẽ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, thực tế lại là Man United bị gỡ hòa và thế trận trở nên hỗn loạn. Man United khá thích thế trận này nhưng khi gặp phải đối thủ giàu thể lực hơn, họ ném đi lợi thế và chỉ ra về với một điểm. 

Cunha tạo nét chấm phá

Khởi đầu có vẻ hơi chậm nhưng Mathues Cunha đang dần dần trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của Man United. 3/4 trận đấu gần nhất của "Quỷ đỏ", tiền đạo người Brazil luôn tạo ra bước ngoặt quan trọng của trận đấu.

Cunha tạo nên nét chấm phá

Cunha tạo nên nét chấm phá

Trong trận đấu với Crystal Palace, Cunha khiến Lacroix bị đuổi và mang về quả phạt đền, mở ra màn lội ngược dòng cho Man United. Trận đấu với Aston Villa, Cunha di chuyển thông minh, dứt điểm chuẩn xác giúp "Quỷ đỏ" vượt lên lần thứ hai. Sau đó, cầu thủ này có đường chuyền tốt trong tình huống Sesko ghi bàn ấn định.

Còn trong trận đấu này, Cunha lại mang về một quả phạt đền. Đó là thời điểm Man United đang khá bế tắc và tiền đạo người Brazil tạo nên nét chấm phá đặc biệt. Một pha bứt tốc như thường lệ nhưng không còn đâm xuống đáy biên tạt vào nữa mà là rẽ ngang vào tạo góc để dứt điểm. Jinemez bị sự tinh quái của Cunha lừa và buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Nếu như cầu thủ mặc áo số 10 trước đó của Man United là Rashford thường phụ thuộc vào đồng đội để tìm kiếm bàn thắng, Cunha đang tạo ra sự khác biệt hoàn toàn. Tiền đạo người Brazil đi chuyển rộng, sẵn sàng làm cầu nối ở bất kỳ vị trí nào trên sân.

Cần phải nói thêm rằng, kỹ năng giữ bóng của Cunha rất tốt. Đối thủ thường xuyên phải phạm lỗi mới có thể lấy bóng từ trong chân cầu thủ này. Nhịp giữ bóng của số 10 đang cực kỳ quan trọng trong lối chơi của "Quỷ đỏ" lúc này bởi đồng đội cần thời gian để di chuyển lên phối hợp.

Maguire từ người hùng hóa "tội đồ"

Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Harry Maguire nhận tin vui khi có lần đầu tiên được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên ĐT Anh. Đó rõ ràng là niềm khích lệ to lớn với trung vệ người Anh. Bên cạnh đó có thông tin "Quỷ đỏ" đang đàm phán gia hạn với Maguire. Bởi vậy không ngạc nhiên khi số 5 của Man United chơi rất nỗ lực tại sân Vitality.

Trận đấu tốt của Maguire kết thúc sớm sau tấm thẻ đỏ

Trận đấu tốt của Maguire kết thúc sớm sau tấm thẻ đỏ

Trước khi nhận thẻ đỏ, cầu thủ này có 9 lần phá bóng, 3 lần truy cản và 6 lần tranh chấp trong đó thắng 2/3 lần tranh chấp trên không với đối thủ. Maguire cũng đóng góp không nhỏ vào bàn thắng thứ hai của Man United. Trung vệ người Anh chiếm lĩnh không gian tốt khiến Hill rơi và thế hạ phong và tự đánh đầu vào lưới nhà.

Trận đấu của Maguire sẽ hoàn hảo hơn nếu không phải nhận thẻ đỏ ở phút 80. Evanilson tận dụng rất tốt lợi thế xoay người nhanh hơn so với số 5 của Man United và Maguire buộc phải tác động từ phía sau và phạm lỗi trong vòng cấm.

Thực ra không nhiều người trách Maguire trong tình huống này bởi trung vệ người Anh buộc phải làm thế. Trước đó, tuyến giữa của Man United không tạo ra đủ áp lực nên để các tiền vệ Bournemouth thoải mái đánh vỗ mặt 2 trung vệ.

Michael Carrick có vẻ như thay người hơi chậm. Casemiro bị "quần" suốt cả hiệp một và sớm nhận thẻ vàng. Cầu thủ người Brazil nên được rời sân sớm hơn. Có lẽ ông thầy người Anh không tin tưởng Ugarte cho lắm. Thực tế cũng chứng minh cầu thủ người Uruguay không đủ tốt. Sau khi được tung vào sân, cựu sao PSG chẳng tạo ra được ấn tượng nào đặc biệt. 

Điểm đen mang tên Amad Diallo

Nếu như để bầu chọn cầu thủ chơi tệ nhất của Man United trong trận đấu này, Amad Diallo có lẽ sẽ nhận được nhiều phiếu bầu. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đang dần cho thấy sự lạc lõng so với Cunha và Mbeumo. Những pha đi bóng của Diallo không còn tạo ra được đột biến. Đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ và thường xuyên bắt bài cầu thủ này. 

Diallo đang chơi kém hiệu quả

Diallo đang chơi kém hiệu quả

Diallo hơi kém trong khoản dùng chân không thuận nên hiếm khi có ý định đâm xuống đáy biên phải. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà cũng tạt bóng không tốt nên thường cố rê ngang rồi dứt điểm. Vấn đề nằm ở chỗ chất lượng những cú sút của Diallo đang khá thấp.

Trong trận đấu này, cầu thủ này có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng được. Đáng tiếc nhất phải là tình huống phản công ở cuối hiệp một. Cunha đã chuyền rất hay rồi nhưng Diallo lại đỡ bóng hụt khi không bị ai kèm. Mbeumo đang phải hy sinh vị trí ưa thích để Diallo được thi đấu nhưng cầu thủ này lại đang phung phí cơ hội.

Nếu như không cải thiện, Diallo có lẽ sẽ sớm trở lại băng ghế dự bị bởi rõ ràng, Mbeumo làm tốt hơn khi được đá tiền đạo cánh phải so với vị trí tiền đạo cắm. Chặng đường của Carrick tại sân Old Trafforrd bắt đầu khó dần đều. Ông thầy người Anh cần đưa ra những quyết định nhanh nhưng phải tuyệt đối chính xác.

Man United đang bộc lộ nhiều vấn đề như khởi đầu chậm chạp, khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị quá lớn, một số cầu thủ trụ cột đang suy giảm phong độ. đó là những điều Carrick cần phải củng cố trong thời gian tới đây.

Trực tiếp bóng đá Bournemouth – MU: Suýt có thêm bàn thắng (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Bournemouth – MU: Suýt có thêm bàn thắng (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 31 Ngoại hạng Anh) Man United cố gắng phòng thủ và Bournemouth không thể có thêm bàn thứ 3.

