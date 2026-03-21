MU hòa đau Bournemouth: Cunha tạo nét chấm phá, Maguire từ người hùng hóa tội đồ

Man United vẫn chưa thắng khi phải đá mật độ dày

Như vậy là Man United dưới thời Carrick vẫn chưa vượt qua được dớp không thắng khi phải đá với mật độ dày. Hai lần trước, họ hòa may mắn trước West Ham và thua Newcastle. Còn lần này, thầy trò Carrick chỉ có 1 điểm rời Vitality. Tuy nhiên, đây là trận đấu không hề tệ của "Quỷ đỏ". Nếu so với 2 trận đấu với West Ham và Newcastle, MU đã chơi tốt hơn rất nhiều nhưng chưa đủ.

MU dưới thời Carrick chưa thắng khi phải đá mật độ dày hơn 7 ngày/trận

Có thể nói là đội khách hơi "đen" khi không có bàn thắng trong hiệp một. Mặc dù thời lượng cầm bóng ngang nhau (50%) nhưng cơ hội của Man United rõ ràng hơn so với Bournemouth rất nhiều. Tuy nhiên, họ lại không có được bàn thắng khi gặp phải sự xuất sắc của Petrovic.

Thủ thành người Serbia hóa thành "bức tường" khi cản phá được cả 4 pha dứt điểm trúng đích của MU trong hiệp một. Trong đó, tình huống cứu thua sau pha dứt điểm của Bruno Fernandes ở phút cuối hiệp một có giá trị vàng 10 khi giúp Bournemouth thoát thua thần kỳ.

Sang hiệp hai, thế trận lại đảo chiều khi Bournemouth mới là đội tạo ra được nhiều cú dứt điểm hơn. Man United tỏ ra sắc sảo hơn khi có hai lần vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, đội chủ sân Vitality đã thể hiện được tinh thần không bỏ cuộc và gỡ hòa trong cả hai lần.

Trận đấu có một tình huống tranh cãi khi Man United không được hưởng phạt đền ở phút 67. Nếu như trọng tài thổi phạt Truffert trong tình huống đó, "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ dẫn trước 2-0 và thế trận sẽ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, thực tế lại là Man United bị gỡ hòa và thế trận trở nên hỗn loạn. Man United khá thích thế trận này nhưng khi gặp phải đối thủ giàu thể lực hơn, họ ném đi lợi thế và chỉ ra về với một điểm.

Cunha tạo nét chấm phá

Khởi đầu có vẻ hơi chậm nhưng Mathues Cunha đang dần dần trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của Man United. 3/4 trận đấu gần nhất của "Quỷ đỏ", tiền đạo người Brazil luôn tạo ra bước ngoặt quan trọng của trận đấu.

Trong trận đấu với Crystal Palace, Cunha khiến Lacroix bị đuổi và mang về quả phạt đền, mở ra màn lội ngược dòng cho Man United. Trận đấu với Aston Villa, Cunha di chuyển thông minh, dứt điểm chuẩn xác giúp "Quỷ đỏ" vượt lên lần thứ hai. Sau đó, cầu thủ này có đường chuyền tốt trong tình huống Sesko ghi bàn ấn định.

Còn trong trận đấu này, Cunha lại mang về một quả phạt đền. Đó là thời điểm Man United đang khá bế tắc và tiền đạo người Brazil tạo nên nét chấm phá đặc biệt. Một pha bứt tốc như thường lệ nhưng không còn đâm xuống đáy biên tạt vào nữa mà là rẽ ngang vào tạo góc để dứt điểm. Jinemez bị sự tinh quái của Cunha lừa và buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Nếu như cầu thủ mặc áo số 10 trước đó của Man United là Rashford thường phụ thuộc vào đồng đội để tìm kiếm bàn thắng, Cunha đang tạo ra sự khác biệt hoàn toàn. Tiền đạo người Brazil đi chuyển rộng, sẵn sàng làm cầu nối ở bất kỳ vị trí nào trên sân.

Cần phải nói thêm rằng, kỹ năng giữ bóng của Cunha rất tốt. Đối thủ thường xuyên phải phạm lỗi mới có thể lấy bóng từ trong chân cầu thủ này. Nhịp giữ bóng của số 10 đang cực kỳ quan trọng trong lối chơi của "Quỷ đỏ" lúc này bởi đồng đội cần thời gian để di chuyển lên phối hợp.

Maguire từ người hùng hóa "tội đồ"

Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Harry Maguire nhận tin vui khi có lần đầu tiên được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên ĐT Anh. Đó rõ ràng là niềm khích lệ to lớn với trung vệ người Anh. Bên cạnh đó có thông tin "Quỷ đỏ" đang đàm phán gia hạn với Maguire. Bởi vậy không ngạc nhiên khi số 5 của Man United chơi rất nỗ lực tại sân Vitality.

Trận đấu tốt của Maguire kết thúc sớm sau tấm thẻ đỏ

Trước khi nhận thẻ đỏ, cầu thủ này có 9 lần phá bóng, 3 lần truy cản và 6 lần tranh chấp trong đó thắng 2/3 lần tranh chấp trên không với đối thủ. Maguire cũng đóng góp không nhỏ vào bàn thắng thứ hai của Man United. Trung vệ người Anh chiếm lĩnh không gian tốt khiến Hill rơi và thế hạ phong và tự đánh đầu vào lưới nhà.

Trận đấu của Maguire sẽ hoàn hảo hơn nếu không phải nhận thẻ đỏ ở phút 80. Evanilson tận dụng rất tốt lợi thế xoay người nhanh hơn so với số 5 của Man United và Maguire buộc phải tác động từ phía sau và phạm lỗi trong vòng cấm.

Thực ra không nhiều người trách Maguire trong tình huống này bởi trung vệ người Anh buộc phải làm thế. Trước đó, tuyến giữa của Man United không tạo ra đủ áp lực nên để các tiền vệ Bournemouth thoải mái đánh vỗ mặt 2 trung vệ.

Michael Carrick có vẻ như thay người hơi chậm. Casemiro bị "quần" suốt cả hiệp một và sớm nhận thẻ vàng. Cầu thủ người Brazil nên được rời sân sớm hơn. Có lẽ ông thầy người Anh không tin tưởng Ugarte cho lắm. Thực tế cũng chứng minh cầu thủ người Uruguay không đủ tốt. Sau khi được tung vào sân, cựu sao PSG chẳng tạo ra được ấn tượng nào đặc biệt.

Điểm đen mang tên Amad Diallo

Nếu như để bầu chọn cầu thủ chơi tệ nhất của Man United trong trận đấu này, Amad Diallo có lẽ sẽ nhận được nhiều phiếu bầu. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đang dần cho thấy sự lạc lõng so với Cunha và Mbeumo. Những pha đi bóng của Diallo không còn tạo ra được đột biến. Đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ và thường xuyên bắt bài cầu thủ này.

Diallo đang chơi kém hiệu quả

Diallo hơi kém trong khoản dùng chân không thuận nên hiếm khi có ý định đâm xuống đáy biên phải. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà cũng tạt bóng không tốt nên thường cố rê ngang rồi dứt điểm. Vấn đề nằm ở chỗ chất lượng những cú sút của Diallo đang khá thấp.

Trong trận đấu này, cầu thủ này có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng được. Đáng tiếc nhất phải là tình huống phản công ở cuối hiệp một. Cunha đã chuyền rất hay rồi nhưng Diallo lại đỡ bóng hụt khi không bị ai kèm. Mbeumo đang phải hy sinh vị trí ưa thích để Diallo được thi đấu nhưng cầu thủ này lại đang phung phí cơ hội.

Nếu như không cải thiện, Diallo có lẽ sẽ sớm trở lại băng ghế dự bị bởi rõ ràng, Mbeumo làm tốt hơn khi được đá tiền đạo cánh phải so với vị trí tiền đạo cắm. Chặng đường của Carrick tại sân Old Trafforrd bắt đầu khó dần đều. Ông thầy người Anh cần đưa ra những quyết định nhanh nhưng phải tuyệt đối chính xác.

Man United đang bộc lộ nhiều vấn đề như khởi đầu chậm chạp, khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị quá lớn, một số cầu thủ trụ cột đang suy giảm phong độ. đó là những điều Carrick cần phải củng cố trong thời gian tới đây.