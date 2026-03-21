MU rơi chiến thắng trước Bournemouth: Thầy trò Carrick thi nhau mỉa mai trọng tài

Bruno Fernandes mỉa mai trọng tài

Man United vừa bị Bournemouth cầm hòa với tỉ số 2-2 trong trận cầu có tới 2 quả phạt đền và 1 tấm thẻ đỏ của Harry Maguire. "Quỷ đỏ" vượt lên dẫn trước ở các phút 61 với 74 nhưng đều bị Bournemouth gỡ hòa. Trả lời phỏng vấn sau trận, đội trưởng Bruno Fernandes bày tỏ bức xúc cùng chút mỉa mai với trọng tài.

Fernandes mỉa mai trọng tài Stuart Artwell vì không cho MU hưởng phạt đền lần 2

"Tôi biết là rất khó cho trọng tài khi thổi 2 quả phạt đền cho một đội trong cùng một trận, lại còn là đội khách. Tôi không hiểu lắm vì sao Maguire bị thổi phạt và ăn thẻ đỏ trong khi Truffert lại thoát nạn. Tình huống đó, cậu ta đã phạm lỗi với Diallo và chúng tôi xứng đáng được nhận quả phạt đền thứ hai.

Kết quả này là thực sự đáng thất vọng. Chúng tôi muốn có chiến thắng và dẫn trước 2 lần nhưng không thể giữ được. Mọi người đã rất nỗ lực. Chúng tôi di chuyển nhiều bởi tất cả đều hiểu điểm số lúc này quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, đối thủ cũng chơi rất hay. Họ phối hợp tốt, gây áp lực trên toàn sân. Nói chung, một điểm là chưa đủ nhưng không phải tất cả đều tệ". Tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ thêm.

HLV Carrick cũng ức chế vì trọng tài

HLV Michael Carrick cũng có chung quan điểm với cậu học trò. "Chúng tôi phải được hưởng quả phạt đền thứ hai. Tình huống ấy rất dễ thấy và tôi không hiểu sao trọng tài lại không công nhận. Điều đó thật điên rồ.

Carrick cho rằng trọng tài Stuart Artwell không đủ tiêu chuẩn

Bất kỳ trọng tài đủ tiêu chuẩn nào cũng sẽ thổi phạt đền. Nếu tình huống đó không phải phạt đền, chúng tôi cũng không phải nhận phạt đền. Chính từ tình huống đó, họ ghi bàn và thế trận trở nên hỗn loạn. Nếu đó là quả phạt đền thứ hai, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Tôi chưa nói chuyện lại với trọng tài chính nhưng tổ VAR cũng cần phải xem lại. Đó là chức năng và nhiệm vụ của họ".

Nói rõ về 2 tình huống, Carrick chỉ ra điểm tương đồng. "Trong tình huống của Maguire, tiền đạo của họ vượt qua cậu ấy và Maguire đặt tay lên vai đối thủ. Bournemouth được hưởng phạt đền. Tình huống của Amad giống hệt và tất cả chúng tôi đều nhìn thấy. Trọng tài có thể can thiệp nhưng không, ông ấy có lựa chọn khác. Chuyện là như vậy đấy".