MU nhắm sao chạy cánh "giỏi hơn Mbeumo", choáng váng giá 100 triệu bảng

Premier League 2025-26 Manchester United

Man United chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn, với mục tiêu nâng cấp hàng công bằng một thương vụ mang tính bước ngoặt.

   

Cánh phải trở thành ưu tiên số một

Dưới thời Michael Carrick, không khí tại Old Trafford đã bớt căng thẳng so với giai đoạn Ruben Amorim còn loay hoay tìm dấu ấn. Tuy nhiên, bài toán chuyển nhượng vẫn khiến ban lãnh đạo đau đầu.

Dù nhu cầu gia cố hàng thủ (đặc biệt là vị trí hậu vệ trái) là vô cùng rõ ràng, Man United nhiều khả năng sẽ ưu tiên tăng cường hành lang cánh khi thị trường mở cửa. Bộ đôi Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đã chứng minh giá trị tại Premier League, nhưng chiều sâu đội hình vẫn là vấn đề lớn.

Diomande nổi lên như mục tiêu hàng đầu

Việc Casemiro có thể rời đội hè này mở ra nhu cầu nâng cấp tuyến giữa, nhưng khoảng trống hai biên mới là điều đáng lo hơn cả. Phong độ thiếu ổn định gần đây của Mbeumo càng khiến bài toán này trở nên cấp thiết.

Trong bối cảnh Marcus Rashford và Jadon Sancho nhiều khả năng bị thanh lý, Man United đã đưa Yan Diomande vào danh sách ưu tiên.

Ngôi sao trẻ của RB Leipzig đang được định giá tới 100 triệu bảng và cũng lọt vào tầm ngắm của Liverpool, nhất là sau khi Mohamed Salah chốt rời đi sau khi mùa giải khép lại.

“Nâng cấp” Mbeumo bằng tốc độ và đột biến

Gia nhập Leipzig từ CD Leganes, Diomande nhanh chóng gây ấn tượng dù còn rất trẻ. Mùa này, cầu thủ chạy cánh phải ghi 11 bàn và có 8 kiến tạo trên mọi đấu trường, được giới chuyên môn ca ngợi là “tài năng thế hệ mới”.

Không chỉ hiệu quả trước khung thành, Diomande còn nổi bật với 11 cơ hội lớn tạo ra tại Bundesliga, trung bình 3,3 pha rê bóng và 5,4 lần thắng tranh chấp mỗi trận. Độ “sát thương” cũng đáng nể khi anh tận dụng thành công 10/14 cơ hội lớn.

Nếu thích nghi tốt với Premier League, tốc độ và sự bùng nổ của Diomande có thể trở thành mảnh ghép giúp tái định hình hàng công Man United. Thậm chí, điều đó còn có thể giúp Mbeumo phát huy tốt hơn khi được thử nghiệm ở vai trò trung phong.

