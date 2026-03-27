Con trai Rooney chấn thương nghỉ hết mùa, ngọc quý MU bao giờ trở lại?

Cú sốc mang tên chấn thương

Ngôi sao trẻ Kai Rooney xác nhận sẽ nghỉ thi đấu hết mùa sau khi dính chấn thương, qua đó lỡ cơ hội góp mặt trong hành trình chinh phục FA Youth Cup của đội U18 Man United.

Kai Rooney dính chấn thương nặng

Trên Instagram cá nhân, cầu thủ 16 tuổi chia sẻ đầy tiếc nuối: “Thất vọng khi phải nghỉ hết mùa. Nhưng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở giai đoạn tiền mùa giải tới”, kèm hình ảnh đen trắng trong màu áo Man United.

Trước đó, Kai Rooney đang có bước tiến rõ rệt khi ra sân 7 trận và ghi 2 bàn. Anh là thành viên của đội U16 vô địch Premier League Shield, đồng thời thường xuyên góp mặt trong đội U18 do Darren Fletcher dẫn dắt.

Việc vắng mặt của Kai là tổn thất đáng kể khi U18 Man United đang cạnh tranh danh hiệu với Manchester City, đồng thời chuẩn bị bước vào các trận quan trọng trước Crystal Palace ở bán kết và chung kết các giải trẻ.

Gia đình Rooney luôn ở phía sau

Trong lần ra sân cuối trước khi chấn thương được xác nhận, Kai Rooney đã góp công giúp U16 giành chiến thắng 2-0 tại Premier League Shield. Trên khán đài, Wayne Rooney và Coleen Rooney có mặt để cổ vũ con trai.

Wayne Rooney sau đó chia sẻ hình ảnh Kai đeo huy chương, trong khi em trai Cass cũng có mặt để chung vui.

Dù từng hạn chế chồng xuất hiện trên khán đài, Coleen Rooney khẳng định Kai Rooney đã quen với áp lực từ danh tiếng gia đình. Chia sẻ với The Times, cô cho biết: “Từ nhỏ, thằng bé đã sống trong sự chú ý. Nhưng nó rất bản lĩnh và luôn biết cách vượt qua khó khăn. Chúng tôi hiểu điều gì đang chờ phía trước và có thể định hướng cho con, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là của Kai".

Chấn thương này có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Kai Rooney

Tương lai vẫn rộng mở

Bất chấp chấn thương, Kai Rooney vẫn có một mùa giải đáng nhớ trong hệ thống đào tạo trẻ của Manchester United. Sau khi ghi dấu ấn ở đội U18 Man United, anh đã được trao học bổng và sẵn sàng ký hợp đồng chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Kai Rooney cũng đã gia nhập công ty đại diện Triple S Sports, nơi từng hỗ trợ sự nghiệp của cha mình và hiện quản lý nhiều cầu thủ, trong đó có Harry Maguire.