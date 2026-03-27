Italy vs Northern Ireland 27/03/26 - Trực tiếp
Ukraine vs Thụy Điển 27/03/26 - Trực tiếp
Đan Mạch vs Bắc Macedonia 27/03/26 - Trực tiếp
Wales vs Bosnia-Herzegovina 27/03/26 - Trực tiếp
Ba Lan vs Albania 27/03/26 - Trực tiếp
Slovakia vs Kosovo 27/03/26 - Trực tiếp
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland 27/03/26 - Trực tiếp
Brazil vs Pháp 27/03/26 - Trực tiếp
Colombia vs Croatia
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Iran vs Nigeria
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Iran vs Costa Rica
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Con trai Rooney chấn thương nghỉ hết mùa, ngọc quý MU bao giờ trở lại?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Wayne Rooney

Sao trẻ Kai Rooney buộc phải nói lời chia tay mùa giải sớm vì chấn thương, chỉ ít ngày sau khi cùng các đội trẻ của Manchester United gặt hái thành công. Dù vậy, tài năng 16 tuổi vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình và những tín hiệu tích cực cho tương lai.

   

Cú sốc mang tên chấn thương

Ngôi sao trẻ Kai Rooney xác nhận sẽ nghỉ thi đấu hết mùa sau khi dính chấn thương, qua đó lỡ cơ hội góp mặt trong hành trình chinh phục FA Youth Cup của đội U18 Man United.

Kai Rooney dính chấn thương nặng

Trên Instagram cá nhân, cầu thủ 16 tuổi chia sẻ đầy tiếc nuối: “Thất vọng khi phải nghỉ hết mùa. Nhưng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở giai đoạn tiền mùa giải tới”, kèm hình ảnh đen trắng trong màu áo Man United.

Trước đó, Kai Rooney đang có bước tiến rõ rệt khi ra sân 7 trận và ghi 2 bàn. Anh là thành viên của đội U16 vô địch Premier League Shield, đồng thời thường xuyên góp mặt trong đội U18 do Darren Fletcher dẫn dắt.

Việc vắng mặt của Kai là tổn thất đáng kể khi U18 Man United đang cạnh tranh danh hiệu với Manchester City, đồng thời chuẩn bị bước vào các trận quan trọng trước Crystal Palace ở bán kết và chung kết các giải trẻ.

Gia đình Rooney luôn ở phía sau

Trong lần ra sân cuối trước khi chấn thương được xác nhận, Kai Rooney đã góp công giúp U16 giành chiến thắng 2-0 tại Premier League Shield. Trên khán đài, Wayne Rooney và Coleen Rooney có mặt để cổ vũ con trai.

Wayne Rooney sau đó chia sẻ hình ảnh Kai đeo huy chương, trong khi em trai Cass cũng có mặt để chung vui.

Dù từng hạn chế chồng xuất hiện trên khán đài, Coleen Rooney khẳng định Kai Rooney đã quen với áp lực từ danh tiếng gia đình. Chia sẻ với The Times, cô cho biết: “Từ nhỏ, thằng bé đã sống trong sự chú ý. Nhưng nó rất bản lĩnh và luôn biết cách vượt qua khó khăn. Chúng tôi hiểu điều gì đang chờ phía trước và có thể định hướng cho con, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là của Kai".

Chấn thương này có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Kai Rooney

Tương lai vẫn rộng mở

Bất chấp chấn thương, Kai Rooney vẫn có một mùa giải đáng nhớ trong hệ thống đào tạo trẻ của Manchester United. Sau khi ghi dấu ấn ở đội U18 Man United, anh đã được trao học bổng và sẵn sàng ký hợp đồng chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Kai Rooney cũng đã gia nhập công ty đại diện Triple S Sports, nơi từng hỗ trợ sự nghiệp của cha mình và hiện quản lý nhiều cầu thủ, trong đó có Harry Maguire.

Đua ghế nóng MU: Carrick đấu 2 "chiến tướng" Enrique và Nagelsmann
Đua ghế nóng MU: Carrick đấu 2 "chiến tướng" Enrique và Nagelsmann

Sự thăng hoa của Michael Carrick đang khiến cuộc đua HLV trưởng tại Manchester United dần thu hẹp, khi cựu tiền vệ này nổi lên như ứng viên số một cho...

Bấm xem >>

