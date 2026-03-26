Maguire công khai muốn MU giữ Carrick, chỉ gia hạn hợp đồng với điều kiện này

Maguire muốn MU giữ Carrick

Maguire gần đây có chia sẻ đáng chú ý về Carrick, người giúp MU "hồi sinh" sau giai đoạn tồi tệ dưới thời Ruben Amorim: "Nghe này, khi Carrick đến MU, tôi thấy rõ ông ấy thật sự xuất sắc. Ông ấy nói chuyện rất hay, rất logic. Về mặt chiến thuật, ông ấy cực kỳ giỏi.

Carrick đã mang về một số cộng sự chất lương. Steve Holland là một bổ sung tuyệt vời, mang đến kinh nghiệm phong phú và là người ông ấy có thể dựa vào. Ông ấy còn có Jonathan Woodgate và Jonny Evans hỗ trợ các trung vệ trẻ của CLB, đồng thời đưa ra những lời khuyên cho toàn bộ hàng thủ.

Maguire có mối quan hệ tốt với Carrick

Chuyện giữ Carrick hay không tất nhiên không phải do chúng tôi quyết định. MU còn 7 trận nữa. Chúng tôi đã tự đặt mình vào vị trí rất tốt. Chúng tôi cần kết thúc mùa giải thật mạnh mẽ và tôi nghĩ ông ấy nên được đưa thẳng vào danh sách các ứng viên, rồi để quá trình tuyển chọn bắt đầu.

Tôi chắc chắn quá trình này sẽ diễn ra và sẽ là một quy trình nghiêm ngặt. Đây sẽ là mùa hè lớn đối với MU. Chúng tôi cần bổ sung nhân sự, cần những người giúp ích cho đội hình. Chúng tôi biết rõ điều đó. Đội hình cần được cải thiện, cần thêm nhân tố mới. Sẽ có chiến dịch tuyển mộ lớn ở bộ phận quản lý, và tôi tin ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định đúng đắn".

Carrick đã tạo ra bước ngoặt đáng kể trong phong độ của MU khi giúp đội bóng thắng 7 trong 10 trận Ngoại hạng Anh, qua đó đẩy họ tiến gần hơn tới suất tham dự Cúp C1 mùa sau.

Mặc dù Carrick đang có chuỗi trận ấn tượng, ông vẫn không thực sự sáng cửa được chọn làm HLV chính thức. Đội chủ sân Old Trafford tin rằng họ cần HLV đẳng cấp và có nhiều kinh nghiệm.

Maguire thích đá ở sơ đồ 4 hậu vệ

Kể từ khi Carrick tiếp quản, Maguire đã trở lại với vai trò ưa thích trong hàng thủ 4 người thay vì chơi trong hệ thống 3 trung vệ dưới thời Amorim: "Rõ ràng Carrick đã đến và thay đổi sơ đồ, chuyển sang chơi với hàng thủ 4 người. Cá nhân tôi thích chơi trong hàng thủ 4 người hơn. Phần lớn giai đoạn thành công nhất của tôi là khi chơi trong hàng thủ 4 người.

Tôi đã chơi vài lần dưới thời Gareth Southgate trong sơ đồ 5 hậu vệ, nhưng đó chủ yếu là ở giải đấu đầu tiên tại World Cup 2018 và giai đoạn dẫn tới EURO 2021, khi tôi ở độ tuổi được cho là đỉnh cao sự nghiệp.

Khi chơi 5 hậu vệ và ở vị trí trung tâm, mọi người tự động nghĩ bạn đã lớn tuổi hơn, di chuyển kém hơn. Và bạn được bảo vệ.

Nhưng tôi luôn nói rằng tôi thích chơi trong hàng thủ 4 người hơn nhiều. Tôi cảm thấy mình có thể pressing cao hơn, chủ động hơn và đó là một phần quan trọng trong lối chơi của tôi".

Điều kiện để ở lại MU

Maguire sẽ hết hợp đồng với MU vào hè năm nay. Hiện đôi bên chưa gia hạn hợp đồng. Trung vệ người Anh đã ra điều kiện để bản thân ở lại sân Old Trafford:

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận tốt nhất cho câu lạc bộ và bản thân tôi. Thỏa thuận đó là gì, tôi chắc chắn các bạn sẽ biết trong vài tuần tới. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi, dù tôi ở lại hay ra đi.

Tôi yêu câu lạc bộ này. Nhưng nó phải phù hợp với bản thân tôi, cũng phải phù hợp với câu lạc bộ. Tôi không muốn ở lại chỉ vì lý do tình cảm

Tất nhiên tôi muốn ở lại vì tôi muốn gắn bó với MU và họ cũng muốn tôi tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của toàn đội, họ cảm thấy tôi có vai trò quan trọng. Và nếu đúng như vậy, tôi chắc chắn chúng ta sẽ ngồi lại và đạt được thỏa thuận.

Tôi muốn ra sân thi đấu và giúp đỡ đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi không thích việc bản thân không còn quan trọng với đội bóng".