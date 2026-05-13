MU cay đắng chứng kiến danh hiệu vẫy gọi Rashford - Sancho, kẻ ở lại vẫn trắng tay

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Lens vs Paris Saint-Germain
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

MU cay đắng chứng kiến danh hiệu vẫy gọi Rashford - Sancho, kẻ ở lại vẫn trắng tay

Sự kiện: Premier League 2025-26 Jadon Sancho Marcus Rashford

Manchester United vừa trải qua mùa giải nhiều cảm xúc: từ chỗ rơi xuống đáy vực cảm xúc cùng Amorim đến cú bứt phá trở lại Champions League nhờ công HLV tạm quyền Carrick. Trong khi đó, những cái tên từng bị đội chủ sân Old Trafford ruồng bỏ lại đang chạm tay vào vinh quang ở các đấu trường lớn.

   

Thành công trở lại Champions League, nhưng chưa phải đích đến

Người hâm mộ Manchester United có lý do để hài lòng. Sau hai mùa giải vắng bóng, "Quỷ đỏ" đã giành vé trở lại Champions League. So với vị trí thứ 15 đầy thất vọng ở mùa trước, bước tiến hiện tại rõ ràng là một cú lột xác đáng kể. Việc phải thay tướng giữa mùa cũng cho thấy CLB đã quyết liệt điều chỉnh để cứu vãn tình hình.

MU giành vé trở lại Champions League mùa tới

MU giành vé trở lại Champions League mùa tới

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, đây vẫn chưa thể xem là một mùa giải thành công trọn vẹn. MU bị loại sớm ở cả FA Cup lẫn League Cup ngay từ trận ra quân – điều khó có thể chấp nhận với một đội bóng mang tham vọng lớn. Thành tích cải thiện ở giải quốc nội là điểm sáng, nhưng những danh hiệu vẫn là thứ còn thiếu trong phòng truyền thống.

Ở một CLB tầm cỡ như MU, sự tiến bộ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với danh hiệu. Việc trở lại Champions League là bước đệm, nhưng không phải đích đến cuối cùng.

Rashford và chức vô địch La Liga đầu tiên

Trong khi MU chật vật tìm lại vị thế, Marcus Rashford lại viết nên chương mới trong sự nghiệp. Cầu thủ từng gắn bó với “Quỷ đỏ” từ năm 18 tuổi đã có được danh hiệu VĐQG đầu tiên trong đời khi cùng Barcelona đăng quang La Liga.

Rashford đăng quang La Liga, nhưng chưa từng vô địch Ngoại hạng Anh

Rashford đăng quang La Liga, nhưng chưa từng vô địch Ngoại hạng Anh

Điều đáng nói hơn, Rashford phải chờ tới năm 28 tuổi mới lần đầu chạm tay vào ngôi vương giải vô địch quốc nội. Suốt gần một thập kỷ thi đấu tại Old Trafford, anh không thể cùng MU chinh phục Ngoại hạng Anh. Và rồi, khi rời đi trong tâm thế bị ép buộc, vinh quang lại đến với Rashford.

Trong trận Siêu kinh điển vừa qua, trận đấu mang tính quyết định trực tiếp tới cuộc đua vô địch, Rashford đã tỏa sáng với một siêu phẩm đá phạt, góp phần giúp Barcelona bảo vệ thành công danh hiệu. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn như một lời khẳng định đanh thép về giá trị của anh ở môi trường mới.

Câu chuyện của Rashford khiến nhiều người liên tưởng tới Scott McTominay một năm trước, khi tiền vệ này đăng quang Serie A cùng Napoli. Những cầu thủ từng bị nghi ngờ tại MU lại tìm thấy ánh sáng ở nơi khác, thực tế khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” không khỏi suy ngẫm.

Trong khi đó, kể từ năm 2013, MU vẫn chưa một lần trở lại “ngai vàng” Ngoại hạng Anh. Khoảng cách ấy ngày càng trở thành nỗi ám ảnh.

Sancho chờ danh hiệu Europa League

Jadon Sancho từng là bản hợp đồng được kỳ vọng lớn, nhưng sau những chỉ trích và áp lực tại Old Trafford, anh bị đẩy sang Aston Villa hè năm ngoái. Dù không tạo ra quá nhiều dấu ấn rực rỡ trong màu áo mới, Sancho lại đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn – điều mà MU không thể làm được trong hai mùa giải gần đây.

Sancho vào ba chung kết cúp châu Âu liên tiếp, nhưng đều không phải với MU

Sancho vào ba chung kết cúp châu Âu liên tiếp, nhưng đều không phải với MU

Aston Villa sẽ đối đầu Freiburg trong trận chung kết Europa League diễn ra lúc 2h ngày 21/5 (giờ Hà Nội). Với đánh giá chuyên môn hiện tại, Villa được xem là đội cửa trên. Nếu thi đấu đúng phong độ, Sancho hoàn toàn có thể góp mặt trong một đêm đăng quang.

Rõ ràng, những cầu thủ từng bị xem là “không còn phù hợp” tại MU lại có khả năng nâng cao danh hiệu, trong khi đội bóng cũ của họ vẫn đang loay hoay trên hành trình tìm lại bản sắc.

Khi sự ruồng bỏ trở thành động lực

Bóng đá vốn khắc nghiệt, và đôi khi sự thay đổi môi trường lại tạo ra bước ngoặt không ngờ. Với Rashford hay Sancho, việc rời khỏi áp lực tại Old Trafford dường như đã giúp họ tìm lại cảm hứng thi đấu. Danh hiệu không tự nhiên đến; nó là kết quả của môi trường phù hợp, hệ thống chiến thuật rõ ràng và niềm tin từ ban huấn luyện.

Nếu môi trường ở MU đủ tốt, có thể những cầu thủ này đã không sa sút

Nếu môi trường ở MU đủ tốt, có thể những cầu thủ này đã không sa sút

MU có thể tự hào vì đã cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và giành vé dự Champions League mùa tới. Nhưng những chiếc cúp vẫn là thước đo quan trọng nhất của thành công. Khi nhìn sang những người từng gắn bó rồi rời đi, cảm giác chua chát càng trở nên rõ ràng.

Có thể với người hâm mộ trung thành, hành trình tái thiết dưới thời Michael Carrick vẫn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao không chờ đợi. Nếu các danh hiệu tiếp tục trôi qua tay, câu chuyện “tiến bộ” sẽ chỉ dừng lại ở mức tương đối.

Mùa giải này, MU có thể đã bước ra khỏi vùng trũng của khủng hoảng. Nhưng khi những người ra đi lần lượt nâng cúp ở nơi khác, dư vị đắng vẫn còn đó như một lời nhắc rằng hành trình trở lại đỉnh cao vẫn còn rất dài.

Huyền thoại MU liên tục công kích VAR, tố Arsenal không xứng đáng đăng quang
Huyền thoại MU liên tục công kích VAR, tố Arsenal không xứng đáng đăng quang

Cựu thủ môn Peter Schmeichel đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định VAR hủy bàn gỡ hòa muộn của West Ham trong trận thua 0-1 trước Arsenal tại Premier...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/05/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN