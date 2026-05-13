MU cay đắng chứng kiến danh hiệu vẫy gọi Rashford - Sancho, kẻ ở lại vẫn trắng tay

Thành công trở lại Champions League, nhưng chưa phải đích đến

Người hâm mộ Manchester United có lý do để hài lòng. Sau hai mùa giải vắng bóng, "Quỷ đỏ" đã giành vé trở lại Champions League. So với vị trí thứ 15 đầy thất vọng ở mùa trước, bước tiến hiện tại rõ ràng là một cú lột xác đáng kể. Việc phải thay tướng giữa mùa cũng cho thấy CLB đã quyết liệt điều chỉnh để cứu vãn tình hình.

MU giành vé trở lại Champions League mùa tới

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, đây vẫn chưa thể xem là một mùa giải thành công trọn vẹn. MU bị loại sớm ở cả FA Cup lẫn League Cup ngay từ trận ra quân – điều khó có thể chấp nhận với một đội bóng mang tham vọng lớn. Thành tích cải thiện ở giải quốc nội là điểm sáng, nhưng những danh hiệu vẫn là thứ còn thiếu trong phòng truyền thống.

Ở một CLB tầm cỡ như MU, sự tiến bộ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với danh hiệu. Việc trở lại Champions League là bước đệm, nhưng không phải đích đến cuối cùng.

Rashford và chức vô địch La Liga đầu tiên

Trong khi MU chật vật tìm lại vị thế, Marcus Rashford lại viết nên chương mới trong sự nghiệp. Cầu thủ từng gắn bó với “Quỷ đỏ” từ năm 18 tuổi đã có được danh hiệu VĐQG đầu tiên trong đời khi cùng Barcelona đăng quang La Liga.

Rashford đăng quang La Liga, nhưng chưa từng vô địch Ngoại hạng Anh

Điều đáng nói hơn, Rashford phải chờ tới năm 28 tuổi mới lần đầu chạm tay vào ngôi vương giải vô địch quốc nội. Suốt gần một thập kỷ thi đấu tại Old Trafford, anh không thể cùng MU chinh phục Ngoại hạng Anh. Và rồi, khi rời đi trong tâm thế bị ép buộc, vinh quang lại đến với Rashford.

Trong trận Siêu kinh điển vừa qua, trận đấu mang tính quyết định trực tiếp tới cuộc đua vô địch, Rashford đã tỏa sáng với một siêu phẩm đá phạt, góp phần giúp Barcelona bảo vệ thành công danh hiệu. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn như một lời khẳng định đanh thép về giá trị của anh ở môi trường mới.

Câu chuyện của Rashford khiến nhiều người liên tưởng tới Scott McTominay một năm trước, khi tiền vệ này đăng quang Serie A cùng Napoli. Những cầu thủ từng bị nghi ngờ tại MU lại tìm thấy ánh sáng ở nơi khác, thực tế khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” không khỏi suy ngẫm.

Trong khi đó, kể từ năm 2013, MU vẫn chưa một lần trở lại “ngai vàng” Ngoại hạng Anh. Khoảng cách ấy ngày càng trở thành nỗi ám ảnh.

Sancho chờ danh hiệu Europa League

Jadon Sancho từng là bản hợp đồng được kỳ vọng lớn, nhưng sau những chỉ trích và áp lực tại Old Trafford, anh bị đẩy sang Aston Villa hè năm ngoái. Dù không tạo ra quá nhiều dấu ấn rực rỡ trong màu áo mới, Sancho lại đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn – điều mà MU không thể làm được trong hai mùa giải gần đây.

Sancho vào ba chung kết cúp châu Âu liên tiếp, nhưng đều không phải với MU

Aston Villa sẽ đối đầu Freiburg trong trận chung kết Europa League diễn ra lúc 2h ngày 21/5 (giờ Hà Nội). Với đánh giá chuyên môn hiện tại, Villa được xem là đội cửa trên. Nếu thi đấu đúng phong độ, Sancho hoàn toàn có thể góp mặt trong một đêm đăng quang.

Rõ ràng, những cầu thủ từng bị xem là “không còn phù hợp” tại MU lại có khả năng nâng cao danh hiệu, trong khi đội bóng cũ của họ vẫn đang loay hoay trên hành trình tìm lại bản sắc.

Khi sự ruồng bỏ trở thành động lực

Bóng đá vốn khắc nghiệt, và đôi khi sự thay đổi môi trường lại tạo ra bước ngoặt không ngờ. Với Rashford hay Sancho, việc rời khỏi áp lực tại Old Trafford dường như đã giúp họ tìm lại cảm hứng thi đấu. Danh hiệu không tự nhiên đến; nó là kết quả của môi trường phù hợp, hệ thống chiến thuật rõ ràng và niềm tin từ ban huấn luyện.

Nếu môi trường ở MU đủ tốt, có thể những cầu thủ này đã không sa sút

MU có thể tự hào vì đã cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và giành vé dự Champions League mùa tới. Nhưng những chiếc cúp vẫn là thước đo quan trọng nhất của thành công. Khi nhìn sang những người từng gắn bó rồi rời đi, cảm giác chua chát càng trở nên rõ ràng.

Có thể với người hâm mộ trung thành, hành trình tái thiết dưới thời Michael Carrick vẫn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao không chờ đợi. Nếu các danh hiệu tiếp tục trôi qua tay, câu chuyện “tiến bộ” sẽ chỉ dừng lại ở mức tương đối.

Mùa giải này, MU có thể đã bước ra khỏi vùng trũng của khủng hoảng. Nhưng khi những người ra đi lần lượt nâng cúp ở nơi khác, dư vị đắng vẫn còn đó như một lời nhắc rằng hành trình trở lại đỉnh cao vẫn còn rất dài.