Maguire hồi sinh, dàn sao MU kêu gọi hợp đồng mới cho cựu đội trưởng

Dàn sao MU muốn Maguire ở lại

Theo thông tin từ Sun Sports, các cầu thủ MU đã “làm rõ” quan điểm về tương lai của Harry Maguire và muốn trung vệ giàu kinh nghiệm này tiếp tục gắn bó với đội bóng sau mùa giải 2025/26. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hợp đồng hiện tại giữa Maguire với đội chủ sân Old Trafford hết hạn vào hè 2026.

Cụ thể, các cầu thủ trong phòng thay đồ “Quỷ đỏ” đánh giá cao đóng góp của Maguire cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đặc biệt là vai trò dìu dắt các cầu thủ trẻ nơi hàng thủ.

Maguire được các đồng đội ủng hộ

Nguồn tin nói với The Sun: “Các cầu thủ nghĩ rằng sẽ là điên rồ nếu Maguire không được đề nghị bản hợp đồng mới. Anh ta trải qua rất nhiều thăng trầm tại MU nhưng đã vượt qua tất cả và hiện đang thi đấu thực sự tốt.

Anh ta được tôn trọng rất nhiều trong phòng thay đồ và đang truyền đạt nhiều kinh nghiệm cho một số cầu thủ trẻ như Ayden Heaven và Leny Yoro. Mọi người đều quý mến và tôn trọng anh ấy, và phần lớn các cầu thủ muốn CLB trao cho anh ta bản hợp đồng".

Maguire gia nhập MU từ Leicester City vào năm 2019 với mức phí 80 triệu bảng - số tiền kỷ lục từng được chi cho một hậu vệ. Hành trình của anh tại Old Trafford trải qua nhiều thăng trầm, chịu không ít chỉ trích từ truyền thông.

Dù vậy, trong 2 mùa giải gần đây, trung vệ người Anh đã có sự trở lại mạnh mẽ. Anh không chỉ thi đấu chắc chắn hơn mà còn ghi những bàn thắng quan trọng, như pha lập công quyết định trước Lyon ở tứ kết Europa League mùa trước hay pha lập công tại Anfield trước Liverpool ở mùa giải năm nay.

Từ thủ quân đến người dẫn dắt thầm lặng

Sau khi tỏa sáng cùng Leicester và đội tuyển Anh tại World Cup 2018, Maguire được trao băng đội trưởng Man Utd năm 2020 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, anh bị tước băng thủ quân vào năm 2023 khi Erik ten Hag lên nắm quyền và từng nhiều lần đứng trước khả năng rời CLB.

Hiện tại, Maguire được cho là nhận mức lương 190.000 bảng/tuần. Nếu được gia hạn, bản hợp đồng mới có thể đi kèm việc giảm lương đáng kể và bổ sung các điều khoản thưởng theo thành tích.

Sau khi trở lại từ chấn thương đùi, Maguire nhanh chóng khẳng định vai trò nơi hàng thủ. Gần đây nhất, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 3-2 trên sân của Arsenal tại Premier League. Dưới thời Michael Carrick, anh đang tạo nên sự kết hợp vững chắc với Lisandro Martinez.

Tương lai sẽ được làm rõ trong thời gian tới

Gần đây xuất hiện những thông tin cho rằng khả năng Maguire được gia hạn hợp đồng tại Old Trafford đang tăng lên. Tương lai của trung vệ người Anh được dự báo sẽ sáng tỏ trong vài tháng tới, khi MU bước vào giai đoạn quan trọng cuối mùa giải.

Nếu Maguire tiếp tục đóng vai trò then chốt trong mục tiêu giành vé dự Champions League, cơ sở để anh – cùng các đồng đội – thuyết phục CLB trao hợp đồng mới sẽ càng trở nên vững chắc hơn.