Sự thay đổi chiến thuật của Carrick giúp Bruno Fernandes bùng nổ như thế nào?

Sự kiện: Manchester United

Huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đang thổi một làn gió mới nhưng cũng rất đỗi quen thuộc vào Man United. Cựu cầu thủ "Quỷ đỏ" mang trở lại sơ đồ 4-2-3-1 và trả lại vị trí số 10 (tiền vệ tấn công) cho Bruno Fernandes. Điều đó đang giúp đội chủ sân Old Trafford thi đấu thăng hoa trong hơn một tháng vừa qua.

Bruno Fernandes bùng nổ dưới sự dẫn dắt của Carrick.

Bruno Fernandes bùng nổ dưới sự dẫn dắt của Carrick.

Chuỗi 6 trận bất bại của United tại Premier League (4 thắng, 2 hòa) sau khi Amorim ra đi có sự đóng góp rất lớn của Bruno Fernandes. Trong trận đấu với West Ham, chuỗi trận ghi bàn hoặc kiến ​​tạo của anh đã dừng lại ở con số 6, chuỗi trận tốt nhất kể từ tháng 4/2024 (9 lần đóng góp vào bàn thắng trong 5 trận). Anh đã tạo ra 4 cơ hội trong trận hòa 1-1 với đối thủ ở phía Đông London.

Với 12 pha kiến ​​tạo tại Premier League trước vòng 27, anh cần 8 pha kiến ​​tạo nữa để san bằng và 9 pha kiến ​​tạo để phá kỷ lục 20 pha kiến ​​tạo của giải đấu, hiện đang được nắm giữ bởi Thierry Henry (cho Arsenal mùa 2002-2003) và Kevin De Bruyne (Manchester City, mùa 2019-2020).

Kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Premier League.

Kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Premier League.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện phong độ ấn tượng khi chơi ở vai trò số 6 (tiền vệ kiến thiết lùi sâu) trong sơ đồ của Amorim, nhưng khả năng sáng tạo của anh và lối chơi của đội bóng đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Các vị trí mà Bruno đã chơi tại Premier League kể từ mùa giải 2024/2025

Các vị trí mà Bruno đã chơi tại Premier League kể từ mùa giải 2024/2025

10 pha kiến ​​tạo từ các tình huống cố định kể từ tháng 8/2024 là con số cao nhất giải đấu và gần bằng số pha kiến ​​tạo từ các tình huống bóng sống (11). Những điểm mạnh về các tình huống cố định của United đã che giấu những vấn đề của họ trong các tình huống bóng sống, đặc biệt là khi đối đầu với những đối thủ yếu hơn.

Số pha kiến tạo của Bruno kể từ khi gia nhập Man United.

Số pha kiến tạo của Bruno kể từ khi gia nhập Man United.

Một người quen thuộc với tình hình tại Manchester United, giấu tên để bảo vệ các mối quan hệ, đã nói về hiệu ứng domino sau khi chiêu mộ Mbeumo và Matheus Cunha vào mùa hè với tổng giá trị hơn 120 triệu bảng. Hai cầu thủ đó là những số 10 đích thực. Cunha thường cố gắng rê bóng và dứt điểm, còn Mbeumo thì chơi tốt nhất khi là người nhận đường chuyền cuối cùng ở Brentford và di chuyển vào khoảng trống.

Trong hệ thống của Amorim, việc chơi với ba trung vệ đồng nghĩa với việc phải hy sinh một tiền đạo, để bổ sung thêm một hậu vệ. Fernandes, với khả năng chuyền bóng tuyệt vời, đã được đẩy lùi xuống chơi sâu hơn, điều thường thấy ở các tiền vệ ở độ tuổi 30.

Điều này phần nào giải thích cho những con số thống kê phòng ngự tệ hại của United, một đội bóng đã chuyển sang sơ đồ 5-4-1 khi không kiểm soát bóng. 37 bàn thua của họ là con số cao thứ hai trong số các đội bóng thuộc nửa trên bảng xếp hạng mùa giải 2025-26 (sau Bournemouth với 45 bàn), và họ là đội bóng tệ thứ hai về số bàn thua từ các pha phản công nhanh kể từ tháng 8/ 2024.

Việc một cầu thủ ưa thích sự mạo hiểm như Bruno chơi quá gần khung thành của mình đồng nghĩa với việc nếu những đường chuyền đó không thành công, thì những pha mất bóng sẽ khiến United dễ bị thủng lưới.

Trong thời đại mà lối chơi được huấn luyện tỉ mỉ, Fernandes lại là một cầu thủ cá tính và có phần dị biệt. Anh ấy thích chơi bóng ít chạm, thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến mạo hiểm. Để phát huy lối chơi đó, Bruno cần sự tự do và các đồng đội phải tạo khoảng trống và ưu thế về quân số, và cần một hàng phòng ngự vững chắc để đối phó với những pha phản công. Tuy nhiên, với những thành tích mà Bruno đã đóng góp kể từ khi chuyển đến Man United, tuyển thủ người Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng đáng để các huấn luyện viên xây dựng đội hình xung quanh, ngay cả khi anh ấy sẽ bước sang tuổi 32 vào đầu mùa giải tới.

Hãy xem ba tình huống từ hiệp một trận hòa 2-2 trước Burnley hồi tháng Giêng - trận đấu đầu tiên của họ sau khi Amorim ra đi - nơi anh ấy chuyền bóng cho tiền vệ cánh trái Patrick Dorgu. Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút thứ tư.

Anh ấy tạo thành một hình thoi với Luke Shaw (hậu vệ trái), Dorgu (tiền vệ cánh) và Manuel Ugarte (tiền vệ trung tâm). Fernandes thoải mái nhận bóng ở khoảng trống giữa tuyến hậu vệ - tiền vệ của đối thủ.

Pha bóng thứ hai cho thấy khả năng chuyền bóng ấn tượng ra phía sau hàng phòng ngự bằng đường chuyền một chạm.

Pha bóng thứ hai cho thấy khả năng chuyền bóng ấn tượng ra phía sau hàng phòng ngự bằng đường chuyền một chạm.

Đường chuyền bằng má ngoài của Bruno dành cho Dorgu.

Đường chuyền bằng má ngoài của Bruno dành cho Dorgu.

Pha phối hợp cuối cùng với Dorgu thậm chí còn rất ấn tượng. Bruno Fernandes căn thời điểm chính xác để thực hiện đường chuyền chọc khe phù hợp với pha chạy chéo của Dorgu

Sự thay đổi chiến thuật của Carrick giúp Bruno Fernandes bùng nổ như thế nào? - 7

Khu vực ngay bên ngoài vòng cấm được gọi là 'vùng 14'. Ngày nay, các huấn luyện viên bóng đá thường chia sân bóng thành 18 khu vực, và khu vực trung tâm này là khu vực then chốt để tạo ra cơ hội ghi bàn.

Sự thay đổi chiến thuật của Carrick giúp Bruno Fernandes bùng nổ như thế nào? - 8

Ngày nay, các huấn luyện viên bóng đá thường chia sân bóng thành 18 khu vực, và khu vực 14 này là khu vực then chốt để tạo ra cơ hội ghi bàn.

Từ đầu mùa giải 2020-2021, Bruno là cầu thủ hàng đầu ở Premier League ở khu vực 14 về số cơ hội tạo ra (206) và kiến ​​tạo (25). Anh đứng thứ hai về số đường chuyền xuyên tuyến sau Martin Odegaard của Arsenal từ khu vực này của sân, và chỉ có Mohamed Salah của Liverpool có thống kê tốt hơn.

Khả năng tạo cơ hội ghi bàn rất ấn tượng của Bruno ở zone 14.

Khả năng tạo cơ hội ghi bàn rất ấn tượng của Bruno ở zone 14.

Bruno Fernandes là hiện thân cho ngã rẽ chiến thuật và bản sắc của Man United. "Quỷ đỏ" tiếp tục thể hiện phong độ tốt nhất bằng lối chơi phản công trước các đội bóng mạnh, nhưng vẫn muốn kiểm soát thế trận.

Trong 18 tháng qua, họ chỉ ghi được bốn bàn thắng ở giải đấu từ những pha phối hợp có hơn 10 đường chuyền, và hai trong số đó là vào lưới Burnley. Để so sánh, Man City (19 bàn), Liverpool (13) và Tottenham (11) có những pha tấn công kiểu này tốt hơn đáng kể.

Khi Man United này muốn phá vỡ hàng phòng ngự đối phương, họ thường sử dụng những pha phối hợp một chạm, như khi Fernandes và Dorgu phối hợp chuyền bóng xuyên qua hàng tiền vệ của Arsenal để ghi bàn thắng thứ hai tại sân Emirates tháng trước.

Chỉ có Andy Robertson của Liverpool và Bernardo Silva của Man City là tham gia nhiều pha phối hợp một chạm hơn Bruno Fernandes ở Premier League kể từ tháng 8/2019. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã thực hiện những pha phối hợp đó đặc biệt hiệu quả với Marcus Rashford, và hiện anh thường xuyên phối hợp đó với hai hậu vệ cánh Luke Shaw và Diogo Dalot.

Những vị trí trên sân mà Bruno thường xuất hiện để phối hợp một chạm.

Những vị trí trên sân mà Bruno thường xuất hiện để phối hợp một chạm.

Một khía cạnh khác của Fernandes ở vị trí số 10 là tầm ảnh hưởng của anh ấy khi không có bóng. "Tôi phải chạy nhiều hơn bất cứ ai khác," anh ấy nói với The Athletic trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10/2025. "Có sự khác biệt rất lớn so với khi tôi bắt đầu chơi bóng. Tôi từng thấy những cầu thủ chơi cùng tôi có thể chạy sáu, bảy km một trận và vẫn đứng đầu về chỉ số đó. Ngày nay, nếu bạn chạy ít hơn 9-10 km thì đó quả thực là thống kê tồi tệ."

Fernandes có thể lực tốt và hữu ích hơn nhiều ở khu vực tấn công so với việc phải tranh chấp ở khu vực giữa sân. Carrick đã nhanh chóng thiết lập một cấu trúc pressing có dạng 4-4-2 đơn giản nhưng hiệu quả, với Mbeumo và Bruno Fernandes ở tuyến đầu tiên.

Họ đã khiến Arsenal tự mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên trong trận đấu cách đây gần 1 tháng, và cũng buộc City phải mắc lỗi. Ngay từ đầu trận đấu với đội bóng cùng thành phố, Bruno Fernandes suýt chút nữa đã kiến ​​tạo cho Mbeumo ghi bàn từ một pha đoạt lại bóng ở khu vực 1/3 cuối sân.

Bruno Fernandes gây áp lực lên Man City.

Bruno Fernandes gây áp lực lên Man City.

Tháng Giêng năm nay đánh dấu kỷ niệm 6 năm ngày Bruno Fernandes gia nhập Man United từ Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha vào năm 2020 với mức phí ban đầu là 47 triệu bảng. "Tôi chỉ có những lời tốt đẹp để nói về cậu ấy," Carrick nói với các phóng viên sau khi chứng kiến Bruno kiến ​​tạo cho Sesko ghi bàn thắng ấn định chiến thắng trước Fulham trên sân nhà hồi đầu tháng này.

Anh ấy đã có 4 kiến ​​tạo giúp các đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng ở Premier League mùa này. Bruno đã làm điều này tới 18 lần kể từ khi gia nhập United, chỉ có De Bruyne (22) và Salah (21) làm tốt hơn trong sáu năm anh ấy thi đấu ở Anh.

Carrick tiếp tục dành lời khen ngợi sau chiến thắng trước Spurs, một chiến thắng mà Bruno Fernandes ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, bằng pha chạy chỗ ở phía cột xa để đệm bóng vào lưới từ đường chuyền của Dalot. "Cậu ấy có phẩm chất trong những khoảnh khắc quan trọng, sự điềm tĩnh, và có thể tạo ra sự khác biệt cho chúng tôi. Điều đó không có gì mới," ông nói.

Huấn luyện viên tạm quyền của họ đang giải quyết một vấn đề đơn giản mà United đã tạo ra trong nhiều mùa giải, liên tục trả giá quá cao và chiêu mộ những tiền vệ không phù hợp. Sự trở lại của Kobbie Mainoo và sự bùng nổ của Casemiro đã giúp ích cho đội bóng và cả Bruno. Điều này có nghĩa là tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể chơi tự do hơn ở phía trước và nó đã mang lại sức sống Man United.

Những giải pháp đơn giản nhất thường là những giải pháp tốt nhất. United đã tìm ra điều đó với Bruno Fernandes ở vị trí số 10.

(Theo The Athletic)

