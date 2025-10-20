Cunha là quân bài đáng sợ nhất của Amorim, MU khiến Liverpool bối rối

🎯 Pha thoát pressing mẫu mực của Cunha

Phút 90, Liverpool được hưởng quả phạt góc. Sau pha cản phá của thủ thành Senne Lammens, bóng đến chân Cunha. Trong tích tắc, anh ngẩng đầu, tâng bóng qua đầu Jeremie Frimpong, rồi khéo léo giữ bóng áp sát biên trong khi bị hai cầu thủ Liverpool truy đuổi.

Khả năng giữ bóng của Cunha rất đáng khen

Frimpong lao vào tranh chấp, Wirtz ập đến hỗ trợ, nhưng Cunha vẫn bình tĩnh xoay người, che bóng và câu lỗi thông minh. Dù bị ngã, anh vẫn đứng dậy chuyền bóng ra cho Patrick Dorgu, giải nguy cho MU.

Một khoảnh khắc nhỏ nhưng phản ánh toàn bộ phong thái của anh tại Anfield: tự tin, tinh tế và không hề nao núng trước sức ép.

🔥 Bộ ba tấn công mới khiến Liverpool khó phán đoán

Sự kết hợp giữa Cunha – Mbeumo – Mount mang đến thứ bóng đá di chuyển liên tục, không vị trí cố định. Họ liên tục hoán đổi vai trò, khiến hàng thủ Liverpool không thể phán đoán.

Mùa trước, hàng công MU gần như vô hại. Nhưng giờ đây, với hai tân binh Premier League dày dạn kinh nghiệm, Amorim đã có trong tay những mũi nhọn biết tạo khoảng trống, biết giữ bóng và biết làm đối phương sợ hãi.

Cựu đội trưởng Roy Keane nhận xét trên Sky Sports: “Mùa trước họ chẳng có mấy cơ hội ghi bàn. Nhưng hôm nay, các cầu thủ tấn công đã chơi với sự tự tin đúng chất Cantona - không ngạo mạn, mà là tự tin: ‘Đưa bóng cho tôi, tôi xử lý được’. Giờ họ phải tiếp tục xây trên nền tảng đó".

Cách MU khai thác Konate và Van Dijk: Bộ ba tấn công Cunha - Mbeumo - Mount liên tục hoán đổi vị trí và tìm cách chạy chỗ ra sau lưng Ibrahima Konate cùng Virgil van Dijk, nhằm tận dụng điểm yếu của họ bằng cách vô hiệu hóa lợi thế thể hình

🧠 Quyết định chiến thuật khôn ngoan: Không Sesko, không đối đầu Van Dijk

HLV Amorim gây bất ngờ khi để bản hợp đồng 74 triệu bảng Benjamin Sesko ngồi dự bị, thay vì tung vào đá cắm. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiểu rằng Van Dijk và Konate rất mạnh khi đối đầu trực diện, nên ông bố trí các tiền đạo lùi sâu 10 đến 20 mét, tránh để họ rơi vào “trận đấu cơ bắp” mà Liverpool muốn.

Amorim cười nói sau trận: “Konate và Van Dijk thích va chạm, thích lao lên cướp bóng. Nhưng chúng tôi giữ Cunha ở xa họ – điều đó giúp đội thoát pressing và giữ bóng dễ hơn”.

Van Dijk gặp khó khi truy cản Cunha

🔻 Liverpool lạc nhịp, Van Dijk bối rối, Kerkez sụp đổ

Chiến thuật ấy khiến hệ thống phòng ngự của Liverpool rối loạn hoàn toàn. Van Dijk nhiều lần lưỡng lự giữa việc dâng lên hay giữ vị trí, còn Milos Kerkez ở cánh trái trở thành điểm yếu chí mạng – đúng khu vực mà Amorim chủ đích khoét vào.

Cunha, Mbeumo và Mount liên tục luân chuyển vị trí, tạo khoảng trống cho Amad Diallo dâng cao hỗ trợ. Và bàn mở tỷ số đến từ chính pha bóng như thế: Diallo chuyền xuyên khe, Mbeumo thoát xuống sau lưng Van Dijk, lạnh lùng hạ gục thủ môn Mamardashvili.

MU thậm chí còn suýt nhân đôi cách biệt khi Cunha tung đường chuyền “xé gió” cho Diallo, người sau đó kiến tạo cho Bruno Fernandes sút trúng cột dọc ở phút 24.

HLV Amorim đang có hàng công như ông mong muốn

🚀 Dấu ấn của "Quỷ đỏ" mới: Linh hoạt - tự tin - hiệu quả

Còn quá sớm để nói về một “kỷ nguyên Amorim”, nhưng màn trình diễn này chứng minh MU đã tìm thấy bản sắc tấn công mới – vừa kỹ thuật, vừa chiến lược.

Họ không chỉ đánh bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield, mà còn khiến nhà đương kim vô địch chạy theo bóng như kẻ học việc.

Một lời khẳng định đanh thép: MU của Amorim đã thực sự trở lại, không phải một cơn hưng phấn nhất thời, mà là một đội bóng sẽ còn đứng vững, còn đáng sợ trong tương lai.