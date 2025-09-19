Amorim tiết lộ được giới chủ MU mời gia hạn hợp đồng, nói phũ về Garnacho
HLV Ruben Amorim hé lộ về cuộc trò chuyện với đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe trong buổi họp báo trước thềm trận gặp Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh (23h30, 20/9).
Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa MU và Chelsea (23h30, 20/9), HLV Ruben Amorim tiết lộ tiền đạo Matheus Cunha và tiền vệ Mason Mount sẽ kịp trở lại. Dù vậy, bộ đôi hậu vệ Diogo Dalot và Lisandro Martinez vẫn chưa bình phục chấn thương:
"Dalot vắng mặt, Mase và Cunha có tên trong danh sách thi đấu. Licha vẫn chưa trở lại, chỉ vậy thôi".
Về chấn thương của hậu vệ Tyrell Malacia, Amorim cho biết: "Malacia đang trở lại, đã bắt đầu tập với bóng cùng đội U21, rồi chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra".
“Garnacho không phải cầu thủ của chúng tôi, tôi chỉ tập trung vào các cầu thủ của mình. Tôi thực sự rất vui khi Mason và Cunha đã trở lại. Còn những chuyện khác, hãy hỏi HLV của Chelsea", HLV Amorim thẳng thừng đáp lại khi phóng viên đề nghị nhận xét về học trò cũ Alejandro Garnacho, người vừa chia tay MU để gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng vào mùa hè.
Amorim từ chối bình luận về Garnacho
“Việc Martínez sắp trở lại rất quan trọng. Với chấn thương như vậy, cầu thủ thường hồi phục khá nhanh trong giai đoạn đầu, rồi sẽ đến giai đoạn chán nản khi cảm giác như họ không thể tiến triển thêm.
Chúng tôi nhớ Licha rất nhiều. Chúng tôi nhớ sự quyết liệt của cậu ấy vào lúc này – cậu ấy luôn chơi với tinh thần máu lửa trong mọi tình huống. Nhưng cậu ấy vẫn luôn hiện diện trong mọi buổi họp, thậm chí trong các buổi tập, cậu ấy vẫn ở lại để theo dõi. Tôi nghĩ đội bóng này thực sự cần Licha".
Theo tin từ báo chí Anh, đồng chủ sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe đã đáp trực thăng xuống sân tập Carrington vào ngày 18/9 để tham dự một loạt cuộc họp, trong đó có buổi làm việc riêng với HLV trưởng Ruben Amorim. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng hé lộ về cuộc gặp mặt này với giọng điệu nửa thật nửa đùa;
“Ông ấy đang đề nghị tôi ký hợp đồng mới đấy (cười). Thực ra đó chỉ là những chuyện bình thường thôi, ông ấy muốn thể hiện sự ủng hộ, và giải thích rằng đây là dự án dài hạn. Ông ấy đã nói nhiều lần rằng đây mới là mùa giải đầu tiên của tôi. Nhưng với tôi thì không phải vậy.
Tôi đã nói chuyện với Jim Ratcliffe, với Omar (Giám đốc điều hành Omar Berrada) và Jason (Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox), cố gắng xem xét tất cả dữ liệu liên quan đến đội bóng. Một cuộc họp bình thường – mà chúng tôi đã có vài lần như thế. Nhưng vào thời điểm này, việc mọi người chú ý đến chuyện đó cũng là điều dễ hiểu”.
Sir Jim Ratcliffe đảm bảo tương lai của Amorim
“Đây là bóng đá, và có lẽ MU là CLB chịu nhiều áp lực nhất thế giới. Chúng tôi muốn chiến thắng. Một lần nữa, các anh có thể nói bất cứ điều gì. Năm ngoái, tôi đã rất chú trọng đến cách chúng tôi thi đấu. Tôi nghĩ hiện tại chúng tôi đang chơi tốt – cho đến khi đưa bóng vào vòng cấm, cả trong phòng ngự lẫn tấn công.
Chúng tôi cần quyết liệt hơn trong vòng cấm địa và dứt điểm hiệu quả hơn. Còn lại, tôi cho rằng chúng tôi đang tiến bộ. So với mùa trước, chúng tôi đang ở vị trí tốt hơn. Nhưng chúng tôi cần phải thắng, và chúng tôi đã thua Arsenal và Man City. Thất bại – đặc biệt là vào đầu mùa cũng như sau mùa giải không thành công vừa qua - luôn là một vấn đề với chúng tôi.
Sau trận gặp Man City, Amorim tiết lộ "đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong vài tháng qua mà mọi người không biết đến". Khi được hỏi ý ông là gì, ông trả lời:
“Các anh cũng biết ít nhiều rồi, các anh ở đây lâu rồi và có nguồn tin riêng, nên chắc cũng hiểu tôi đang nói về điều gì. Nhưng bây giờ, tôi đang tập trung vào trận gặp Chelsea".
Khi phóng viên hỏi về tình hình chuẩn bị của MU trong tuần qua, HLV Amorim cho biết:
“Chúng tôi đã tận dụng quãng thời gian đó để phân tích trận đấu trước, phân tích trận đấu sắp tới và chuẩn bị những phương án khác nhau. Tôi nghĩ, một lần nữa, chúng tôi đã chơi tốt cho đến khi tiếp cận vòng cấm. Chúng tôi cần sắc bén hơn. Nếu bạn nhìn vào số cú sút, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) và những thống kê khác, mọi thứ đều ổn, nhưng nếu không ghi bàn hay không thắng trận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Rồi, như tôi đã nói sau trận đấu trước, cách mà chúng tôi để thủng lưới là hoàn toàn có thể tránh được. Chúng tôi đang thiếu tỉnh táo và cần chơi quyết liệt hơn để giành chiến thắng. Chúng tôi chỉ cần duy trì cách chơi hiện tại, đồng thời cải thiện ở khu vực vòng cấm đối phương và vòng cấm của chính mình.
Đó là trọng tâm trong tuần vừa qua, đặc biệt là trước Chelsea – một đội bóng có xu hướng tạt bóng nhiều và có nhiều cầu thủ trong vòng cấm. Chúng tôi đã gặp một chút khó khăn trước Fulham và đã làm việc rất nhiều trong tuần để khắc phục điều đó. Mọi chuyện luôn theo một chu trình: phân tích những gì đã làm và cải thiện cho tuần tiếp theo.”
