Amorim tiết lộ được giới chủ MU mời gia hạn hợp đồng, nói phũ về Garnacho

Amorim hé lộ về cuộc họp với ban lãnh đạo MU

Theo tin từ báo chí Anh, đồng chủ sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe đã đáp trực thăng xuống sân tập Carrington vào ngày 18/9 để tham dự một loạt cuộc họp, trong đó có buổi làm việc riêng với HLV trưởng Ruben Amorim. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng hé lộ về cuộc gặp mặt này với giọng điệu nửa thật nửa đùa;

“Ông ấy đang đề nghị tôi ký hợp đồng mới đấy (cười). Thực ra đó chỉ là những chuyện bình thường thôi, ông ấy muốn thể hiện sự ủng hộ, và giải thích rằng đây là dự án dài hạn. Ông ấy đã nói nhiều lần rằng đây mới là mùa giải đầu tiên của tôi. Nhưng với tôi thì không phải vậy.

Tôi đã nói chuyện với Jim Ratcliffe, với Omar (Giám đốc điều hành Omar Berrada) và Jason (Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox), cố gắng xem xét tất cả dữ liệu liên quan đến đội bóng. Một cuộc họp bình thường – mà chúng tôi đã có vài lần như thế. Nhưng vào thời điểm này, việc mọi người chú ý đến chuyện đó cũng là điều dễ hiểu”.

