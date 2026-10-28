MU giữ Carrick thêm tới hết tuần này, "tin xấu" cho Chelsea

Đâu vẫn tạm hoàn đó

Michael Carrick sẽ an toàn tại MU, ít nhất là cho tới hết tuần này. Các nguồn tin uy tín đều đã cho biết MU sẽ không sa thải HLV trưởng của họ mặc dù vừa thua đậm 0-3 trước Bournemouth tại Old Trafford, qua đó mới chỉ thắng 1 trận tại Premier League từ đầu mùa.

Michael Carrick đang như người đi trên dây, nhưng vẫn sẽ trụ được tới ít nhất là hết tuần này

Tình hình đang rất nguy ngập cho Carrick, ông đã không chặn được đà sa sút của đội bóng và bị chỉ trích đấu pháp bởi đội trưởng Bruno Fernandes. Cầu thủ người Bồ Đào Nha bị đẩy lên ghế dự bị cuối tuần qua nhưng đổi lại MU thể hiện một bộ mặt tồi tệ ở mọi vị trí trên sân.

Tuy nhiên trong bối cảnh đó, hôm thứ Hai vừa qua ban lãnh đạo MU họp mà vẫn không đưa ra quyết định “trảm” Carrick, để rồi thứ Ba vừa qua họ quyết định vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại. Hoạt động tập luyện của MU vẫn diễn ra bình thường và họ sẽ tập trung vào trận gặp Chelsea cuối tuần này (19h30, 31/10).

Chelsea không bớt phần lo

Thông tin này lại là… điềm xấu cho Chelsea. Michael Carrick trong lần tạm quyền MU cách đây 4 năm đã đưa MU tới trận hòa Chelsea khá anh dũng, và nửa sau mùa 2025/26 MU đã thắng 1-0 tại Stamford Bridge. Chưa kể Middlesbrough của Carrick năm 2024 đã từng thắng Chelsea 1-0 trên sân nhà ở bán kết lượt đi League Cup, dù sau đó họ thua đậm 1-6 khi sang Tây London.

Chelsea thua sốc Tottenham và đang bắt đầu tổn thất nhân sự khá nhiều

Chelsea, ngay cả khi ở giai đoạn cường thịnh, vì một lý do nào đó rất hay mất điểm khi gặp MU dù là MU phiên bản nghèo nàn nhất dưới thời hậu Ferguson. Thậm chí thành tích của Chelsea trước MU dưới thời Ferguson vẫn tốt hơn so với từ lúc Sir Alex nghỉ hưu.

Chelsea bên cạnh đó đang gặp vấn đề trước thềm trận đấu này. Họ đã mất Joao Pedro vì chấn thương, nốt gót thủ môn Emiliano Martinez lẫn hậu vệ Reece James, trong khi Cole Palmer bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận thua sốc trước Tottenham. Thanh thế của đội đang tụt đi sau những trận thắng tưng bừng nặng tính lấy công bù thủ.

Sự mơ hồ từ ban lãnh đạo

Dù vậy thông tin Carrick vẫn giữ ghế chỉ khiến các fan MU ngao ngán, không chỉ với Carrick mà cả với các lãnh đạo đội. Nhiều người cho rằng các sếp lớn đang sợ thừa nhận sai lầm khi đã chọn Carrick, hoặc Carrick và ban huấn luyện hiện tại đang có thu nhập khá thấp so với tiêu chuẩn nên MU không muốn thuê người khác đắt hơn.

Jason Wilcox và Omar Berrada vẫn chưa đưa ra quyết đinh dứt khoát về ghế HLV trưởng MU

Bên cạnh đó là luồng tin đồn trái chiều về lập trường của ban lãnh đạo. Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox được cho là đang cực lực ủng hộ Eddie Howe về thay Carrick, nhưng giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell muốn chọn người quen Julian Nagelsmann. Hai ông này đang đấu đá ý kiến nhau và có vẻ điều đó khiến không một quyết định nào được thống nhất.

Thậm chí một số fan đã nghĩ ra một giả thuyết: tập đoàn INEOS đã phát ngán MU và muốn bán cổ phần của họ khỏi CLB, do đó họ không thèm đoái hoài đến tình trạng hiện tại nữa. Giả thuyết này căn cứ vào việc INEOS vừa rút vốn khỏi CLB Lausanne ở Thụy Sĩ sau thời gian điều hành không hiệu quả.