Carrick thoát "án trảm", tạm giữ ghế nóng ở MU sau cuộc họp khẩn

Carrick tạm thời giữ ghế HLV MU sau cuộc họp khẩn

Carrick tưởng chừng đã đứng trước nguy cơ bị sa thải sau thất bại 0-3 của MU trên sân nhà trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League hôm 25/10. Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada của MU đã gặp nhau tại trung tâm huấn luyện Carrington để thảo luận về tương lai của ông, đồng thời tìm hiểu khả năng bổ nhiệm những ứng viên thay thế.

Carrick tiếp tục dẫn dắt MU sau khi vượt qua cuộc họp khẩn về tương lai

Carrick đến sân tập ngay trước 14h hôm 26/10 (giờ Anh), vừa kịp theo dõi đội U21 MU thi đấu giao hữu kín với Hull City. Ông rời Carrington vài giờ sau đó. Đáng chú ý, đội trưởng Bruno Fernandes cũng có mặt tại Carrington, được cho là để thực hiện buổi điều trị đã lên lịch từ trước cho chấn thương hiện có. Trước đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích chiến thuật của Carrick sau trận thua Como 1-4 tại Champions League hôm 21/10.

Carrick quyết định loại Fernandes khỏi đội hình xuất phát trước Bournemouth và để đội trưởng MU ngồi dự bị. Quyết định này dường như nhận được sự đồng tình từ người hâm mộ MU, bởi họ không hô hào yêu cầu đưa tiền vệ người Bồ Đào Nha vào sân ngay cả khi “Quỷ đỏ” phải nhận thất bại nặng nề.

Theo Independent (Anh), Carrick vẫn tiếp tục tại vị. Nhà cầm quân 45 tuổi sẽ chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Chelsea cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 8 Premier League như thường lệ. Đội một MU sẽ trở lại Carrington tập luyện trong hôm nay (27/10) và Carrick dự kiến vẫn trực tiếp chỉ đạo buổi tập.

Điều này diễn ra bất chấp thông tin ban lãnh đạo MU đã tìm hiểu các phương án thay thế Carrick, trong trường hợp họ phải bổ nhiệm HLV trưởng chính thức thứ tư trong vòng ba năm kể từ khi tập đoàn Ineos, với tư cách cổ đông thiểu số, tiếp quản hoạt động bóng đá từ gia đình Glazer.

Cựu HLV Newcastle Eddie Howe và Julian Nagelsmann, người từng dẫn dắt Bayern Munich và đội tuyển Đức, hiện đều sẵn sàng nhận công việc và được xem là những ứng viên hàng đầu nếu Carrick bị sa thải. HLV Unai Emery của Aston Villa và HLV Fabian Hurzeler của Brighton cũng là những nhà cầm quân được đánh giá cao, nhưng các CLB chủ quản sẽ yêu cầu khoản bồi thường đáng kể nếu họ ra đi.

Hôm 25/10, người hâm mộ MU đã thể hiện rõ đối tượng mà họ cho là phải chịu trách nhiệm cho khởi đầu mùa giải tệ nhất của đội nhà tại giải đấu cao nhất nước Anh trong 40 năm và chuỗi trận không thắng dài nhất kể từ năm 2015. Các CĐV MU quay sang chỉ trích cầu thủ, đồng thời hô vang những lời phản đối gia đình Glazer, đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo Ineos, trong đó có Giám đốc bóng đá Wilcox.

MU sẽ làm khách trên sân Chelsea vào ngày 31/10, trước khi chơi 2 trận liên tiếp trên sân nhà trước đợt FIFA Days tháng 11. Họ sẽ tiếp đón Roma tại Champions League vào ngày 4/11, sau đó 4 ngày là cuộc tiếp đón Aston Villa tại Premier League. Tiếp đó, MU sẽ có hai tuần chuẩn bị trước chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11.