MU rất cần 1 HLV xuất chúng như Emery nhưng họ không xứng đáng?

Emery đã giúp Aston Villa trở nên đáng sợ như thế nào?

Man City trước vòng 8 Premier League đã toàn thắng, và họ chỉ bị dẫn bàn trước đúng 1 lần (trước Bournemouth ở ngày ra quân). Tuy nhiên đội bóng này lại trở nên khá bế tắc, mong manh trong trận thua 1-2 trước Aston Villa.

Trước trận đấu này Aston Villa còn đang đứng ở nửa dưới BXH Premier League do khởi đầu mà không tốt. 4 vòng đầu tiên họ thua tới 3 và hòa 1 trận, chiến thắng duy nhất trong giai đoạn đó của “The Villans” đến ở đấu trường Cúp C1. Bước ngoặt của chuỗi trận là khi họ quật ngã Tottenham 3-2, hiện đội bóng thành Birmingham đã bất bại 7 trận liên tiếp trong đó có 6 chiến thắng.

Một điều thú vị là mùa trước Aston Villa cũng khởi đầu khá tệ, 5 vòng đầu mùa 2025/26 họ chỉ hòa hoặc thua, nhưng sau đó họ thắng 12/13 vòng tiếp theo, với trận duy nhất không thắng là vì Emiliano Martinez biếu cho Liverpool chiến thắng tại Anfield. Arsenal chấm dứt mạch trận thành công đó của Aston Villa nhưng kết quả của họ đã đủ để giúp Villa về đích top 5 cuối mùa.

Câu chuyện quen thuộc của Aston Villa kỷ nguyên Unai Emery, đó là họ thường xuyên phải cho các cầu thủ ngôi sao ra đi vì được giá hoặc vì họ không muốn ở lại. Mùa hè này họ đã bán Donyell Malen, Ollie Watkins, Morgan Rogers, Youri Tielemans, Lucas Digne, Dibu Martinez và Ezri Konsa. Đó là tận 7 cầu thủ đá chính đội 1, trong số này có 4 người gia nhập những đối thủ lớn hơn Aston Villa ở Premier League.

Đã 3 mùa qua Aston Villa bắt đầu mùa giải theo phong cách này, họ mất quân nhiều nên phải chờ tới gần hết kỳ chuyển nhượng mới ổn định lực lượng, sau đó chờ Emery rèn cho các tân binh học hệ thống của ông. Và khi Emery đã rèn quân là không ai ho he ý kiến gì.

Thường Aston Villa chỉ bắt đầu đá hay sau khi đợt tập trung đội tuyển tháng 9 diễn ra, nhưng khi đã vào đà là họ đá cực “bay”. Phong độ của Aston Villa đã rất vững trong 3 mùa qua và họ mới chỉ 1 lần trượt khỏi nhóm dự Cúp C1, lần đó vẫn đủ về đích thứ 6 và thậm chí bằng điểm Newcastle nhưng kém hơn về hiệu số.

Riêng với Man City, Aston Villa đã thắng 5/7 trận gần nhất gặp “The Citizens” và riêng mùa trước họ toàn thắng cả 2 lượt. Emery “nắm thóp” Pep Guardiola như cơm bữa và giờ khi Pep đã rời nước Anh, Maresca ngay trong trận đầu tiên cũng không thoát khỏi thất bại trước đối thủ đến từ xứ Basque.

Quyền lực của người chỉ huy

Không ngoa khi nói Aston Villa đang thích ứng tốt nhất trong những đội ngang tầm vóc với họ. Villa giàu, nhưng không giàu như các đại gia Premier League lẫn những CLB Saudi Pro League, và họ tất nhiên không có phòng truyền thống như MU, Chelsea, Arsenal hay Liverpool. Đó là chưa kể Aston Villa đã thay giám đốc thể thao tới 3 lần trong thời gian Emery tại vị.

Emery không giữ được Watkins nhưng giờ đã có Nicolas Jackson thay thế trên hàng công Aston Villa

Thành công của “The Villans” là nhờ HLV Emery và nhưng không kém phần quan trọng là việc Aston Villa đã tin tưởng tuyệt đối vào ông. Nếu ở một đội bóng lớn hơn, 5 vòng đầu không thắng đã đủ khiến Emery mất ghế hoặc ai đó ở ban lãnh đạo sẽ xuống yêu cầu Emery thay đổi đấu pháp, nhưng ở Aston Villa chẳng ai lấy làm lo lắng vì họ biết Emery là người đáng tin cậy.

Trong khi đó, chúng ta hơn 1 tuần qua đã chứng kiến cầu thủ của MU công khai chất vấn chiến thuật của HLV trưởng, công kích cả giám đốc thể thao. Vị thế bây giờ của MU thực ra chỉ hơn Aston Villa ở mỗi một điểm, đó là MU đông fan hơn nên sức hút thương mại lớn hơn, dẫn tới giữ cầu thủ dễ hơn.

MU cần 1 HLV trưởng như Emery?

Aston Villa không có lợi thế đó, nhưng Emery vẫn kéo họ lên thành ứng viên đá Cúp C1 hàng năm. Chính lúc này MU cần một HLV trưởng như Unai Emery, nhưng có lẽ Emery sẽ không thèm đoái hoài tới MU. Emery từng làm việc ở PSG & Arsenal và chứng kiến quyền lực của mình bị coi nhẹ. Câu chuyện ông bị một số cầu thủ Arsenal nhạo báng sau lưng vì nói tiếng Anh kém, hay bị Neymar dèm pha trong cuộc gặp một quan chức cấp cao của PSG là ví dụ.

Aston Villa thời Emery là một CLB kỷ luật thép khiến Rashford phải nghe lời

Emery đã khiến Marcus Rashford lẫn Jadon Sancho đá tốt hơn tại Aston Villa dù Rashford và Sancho là hai ca “không thuốc chữa” ở MU, nhưng nếu đặt Emery vào ghế HLV của MU với 2 cầu thủ đó thì kết quả chưa chắc sẽ tốt như vậy. Ông liệu có dám tin rằng INEOS lẫn Jason Wilcox sẽ chống lưng cho mình sau những gì xảy ra với Ten Hag và Amorim?

Hai nơi làm việc cũ của Emery đều đã tự sửa mình. Luis Campos trở thành sếp mới của PSG năm 2022 và cứng rắn gạt bỏ Messi, Neymar, thậm chí đứng về phía Vitinha khi xảy ra cãi cọ giữa cầu thủ này với 2 đàn anh, và Campos chốt thành công cho PSG khi đưa Luis Enrique về dẫn dắt. Trong khi đó, Mikel Arteta bị fan sỉ mắng rất nhiều, nhưng được nhà Kroenke tin cậy tuyệt đối khi tiến Ozil và Aubameyang ra khỏi Bắc London. Thành công của PSG và Arsenal chúng ta đều đã thấy rõ.

Vị thế của MU bây giờ không hơn Aston Villa là bao, nhưng họ vẫn làm ra vẻ mình đủ khả năng đạt được những gì PSG và Arsenal làm được (hoặc ít hơn một chút). Họ cần một như HLV Emery, nhưng cho đến khi MU tự sửa mình như cách PSG và Arsenal đã làm, họ sẽ không tiến được tới đâu với bất cứ HLV nào.