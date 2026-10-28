Chelsea trước chuỗi trận "giông bão", HLV Alonso lại bộc lộ sự non tay

Chelsea đêm nay sẽ có trận gặp Liverpool trong khuôn khổ League Cup (3h, 29/10), và đây sẽ là trận đầu tiên trong chuỗi trận gian nan cho “The Blues”. Họ đã vấp ngã ngay ở thử thách đầu tiên khi thua khá bạc nhược 0-2 trước Tottenham ngay trên sân nhà.

Chelsea thua sốc Tottenham trên sân nhà và vẫn còn chuỗi trận khó khăn phía trước

Sau Liverpool, Chelsea sẽ đón tiếp MU trong cuộc đấu mà ngay cả MU ở những lúc bĩ cực nhất thời hậu Alex Ferguson, họ vẫn thường giật điểm từ tay Chelsea. Sau đó sẽ lần lượt là Sunderland và Leeds, 2 đội chơi rất khó chịu và đã gây nhiều khó khăn cho các đội mạnh từ đầu mùa, mặc dù Sunderland đang thua nhiều và bất ngờ đứng đáy bảng vào lúc này.

Lực lượng sứt mẻ

Nhưng không chỉ chuẩn bị cho loạt trận nhiều bất trắc, HLV Xabi Alonso còn gặp tổn thất nặng về mặt lực lượng. Sau những chấn thương đáng tiếc của thủ môn Emiliano Martinez và hậu vệ Reece James, mới đây tới lượt tiền đạo chủ lực Joao Pedro bị đau bắp đùi và sẽ nghỉ vài tuần, tức khả năng cao chỉ trở lại sau đợt FIFA Days để đấu Leeds.

Khó khăn nữa cho Alonso là thẻ đỏ ở trận thua Tottenham đã khiến Cole Palmer bị treo giò trước Liverpool. May cho Chelsea là án treo giò với Palmer chỉ kéo dài 1 trận và Palmer sẽ đủ điều kiện ra sân gặp MU.

Mất Joao Pedro đặt Chelsea vào thế khó khi họ từ đầu mùa đã lấy công bù thủ

Đây sẽ là thời điểm thử thách đáng kể khả năng quản lý của HLV Alonso. Từ khi đến Chelsea, ông đã ổn đinh đội bóng về mặt lối chơi và phát huy hỏa lực hàng công với bộ ba Pedro – Rogers – Palmer, bên cạnh đó hàng thủ có dấu hiệu tiến bộ từ lúc Martinez bắt chính. Tuy nhiên những biến cố mới đây khiến Alonso sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Vị trí tiền đạo cắm của Pedro sẽ được ai thay thế là chủ đề fan Chelsea đang tranh luận. Danny Welbeck chơi ổn từ khi gia nhập nhưng trước Tottenham, Alonso lại không tin tưởng vào lão tướng này và giao suất cho Morgan Rogers, người có khả năng đá cắm rất tồi.

Mới đây các phóng viên thân Chelsea cho biết trung phong Emmanuel Emegha sẽ có mặt trong danh sách trận Chelsea gặp Liverpool, cầu thủ người Hà Lan cao 1m96 này có vẻ là người được Alonso chọn để tạm thay Pedro. Dù vậy Emegha đã không đá phút nào kể từ tháng 5 và thời gian vật lộn với chấn thương khiến anh chưa thể vào được nhịp chơi ngay sau khi trở lại.

Dấu hỏi về Alonso

Không chỉ hàng tiền đạo, tuyến giữa Chelsea đã bị Tottenham áp đảo và nó cũng bộc lộ thêm cả sự thiếu nhanh nhạy của Alonso khi cần thay đổi. Cặp Caicedo – Henderson không hiệu quả bởi Henderson không giúp kiểm soát được không gian giữa sân khiến Caicedo như phải làm tất, bên cạnh đó Quenda cực kỳ mờ nhạt nhưng bị thay ra khá muộn.

Xabi Alonso đang bắt đầu bộc lộ một số điểm yếu trong cung cách cầm quân

Alonso dù vô địch Bundesliga với thành tích bất bại cùng Bayer Leverkusen nhưng đến nay ông vẫn bộc lộ những khoảnh khắc ra quyết định sai lầm. Điểm nhấn là việc ông dường như không hiểu hết thế mạnh trong xử lý của các cầu thủ, ngay cả khi ở Leverkusen ông cũng đã có lúc mắc sai lầm như vậy (chung kết Europa League gặp Atalanta, Leverkusen tung hàng công Adli – Wirtz – Frimpong và thua).

Trường hợp của Rogers ở trận thua Tottenham là ví dụ, Rogers có thế mạnh khi kéo bóng tấn công hướng mặt về cầu môn nhưng lại bị dí vào vị trí mà anh phải quay lưng về khung thành và che bóng làm tường. Quenda sở trường đá hậu vệ cánh phải chơi nhô cao, nhưng vì lý do nào đó lại đá dạt trái trên hàng công.

Cách thay người của Alonso cũng không ổn khi ông thường thay ở tầm phút 70, trong khi nhiều HLV chỉ tới phút 60 là đã bắt đầu đổi sơ đồ nếu thấy không ổn, thậm chí sớm hơn với những cá nhân chơi quá kém. Và khi thay người Alonso cũng lại có một số quyết định khó hiểu: Tuyến giữa Chelsea bị Tottenham tràn qua, nhưng Alonso khi thay Quenda ra lại đưa một cầu thủ đá cánh là Estevao vào sân.

Mùa trước Alonso bị sa thải khỏi Real Madrid với tiêu điểm là sự bất phục của một số cầu thủ trụ cột, khiến ông ra đi với rất nhiều sự thông cảm từ dư luận. Nhưng giờ là một chuỗi trận đầy thách thức cho một Chelsea đang có lực lượng sứt mẻ, Alonso sẽ phải đưa ra rất nhiều thay đổi khó khăn nhưng vẫn phải chính xác, nếu không những mặt yếu của ông sẽ bị phơi bày cho toàn bộ đối thủ ở Premier League.

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Lịch thi đấu 5 trận sắp tới của Chelsea