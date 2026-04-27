Lewandowski chốt phương án rời Barcelona, Alvarez được chọn "kế vị" ngai vàng

Khép lại một kỷ nguyên tại Nou Camp

Theo nhà báo Guillem Balague, Lewandowski đang chuẩn bị nói lời chia tay Barcelona sau bốn mùa giải gắn bó. Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Nou Camp vào năm 2022, chân sút người Ba Lan đã chứng minh đẳng cấp của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.

Lewandowski sẽ rời Barca vào cuối mùa giải

Anh ghi khoảng 120 bàn thắng trên mọi đấu trường, đóng góp quan trọng vào thành công của đội bóng xứ Catalunya. Tuy nhiên, khi mùa giải tới khởi tranh, Lewandowski sẽ bước sang tuổi 38, và Barcelona cũng bắt đầu tính đến kế hoạch trẻ hóa hàng công.

Dù sẵn sàng gia hạn thêm một năm, Barcelona được cho là đề nghị cắt giảm đáng kể mức lương và thu hẹp vai trò của Lewandowski trong đội hình. Đây là điều không phù hợp với tham vọng tiếp tục được thi đấu đỉnh cao của tiền đạo kỳ cựu này.

Juventus, AC Milan nhập cuộc

Hiện tại, hai ông lớn Serie A là Juventus và AC Milan đang tích cực theo đuổi Lewandowski. Cả hai đội bóng đều sẵn sàng trao cho anh vai trò trung tâm trên hàng công, điều mà chân sút người Ba Lan đặc biệt coi trọng ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ngoài ra, một số đội bóng tại MLS, trong đó có Chicago Fire, cũng từng bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, ưu tiên của Lewandowski vẫn là tiếp tục chinh chiến tại châu Âu, nơi anh tin rằng mình vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Julian Alvarez là mục tiêu số một

Trong kế hoạch thay thế Lewandowski, Barcelona đã đưa Julian Alvarez lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Tiền đạo người Argentina được đánh giá là sự lựa chọn lý tưởng nhờ khả năng săn bàn, di chuyển linh hoạt và tuổi đời còn rất trẻ.

Dẫu vậy, thương vụ này sẽ không dễ dàng. Atletico Madrid được cho là định giá Alvarez vào khoảng 120 triệu euro, con số vượt xa khả năng chi tiêu hiện tại của Barcelona.

Để hiện thực hóa tham vọng này, đội bóng xứ Catalunya sẽ cần tiếp tục cải thiện tình hình tài chính trong kỳ chuyển nhượng hè. Trong khi đó, Lewandowski vẫn còn mục tiêu quan trọng là giúp Barcelona bảo vệ thành công ngôi vương La Liga trước khi chính thức khép lại hành trình huy hoàng tại Nou Camp.