MU chạy đua thanh lý 5 "hàng tồn", phải hành động nhanh vụ Donnarumma

⏳MU tìm cách "tống khứ" 5 cầu thủ

Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia và Rasmus Hojlund hiện vẫn còn ở lại Old Trafford. Trong số này, Garnacho, Sancho, Antony và Malacia đã phải tập riêng tại Carrington sau khi bày tỏ mong muốn ra đi.

Garnacho, Sancho, Antony và Malacia đều không còn tương lai ở MU

Chelsea đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Garnacho, nhưng phía MU kiên quyết không để tài năng trẻ này ra đi với mức phí thấp hơn giá trị thị trường. Trong khi đó, Roma đã liên hệ để hỏi mượn Sancho kèm điều khoản mua đứt trị giá 20 triệu bảng vào hè năm sau.

Tuy nhiên, đội bóng Serie A vẫn chưa đạt thỏa thuận cá nhân với ngôi sao chạy cánh người Anh. Trước đó, thương vụ Sancho sang Chelsea đã đổ bể do vấn đề lương bổng, buộc “The Blues” phải trả 5 triệu bảng tiền phạt để chấm dứt nghĩa vụ mua cầu thủ 25 tuổi.

Antony được cho là đang chờ đợi một lời đề nghị chính thức từ Real Betis, nơi anh đã tỏa sáng trong giai đoạn cho mượn mùa trước. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha gặp khó khăn về tài chính để mua đứt. MU cần bán Antony với giá 32,8 triệu bảng để tránh vi phạm quy định PSR (lợi nhuận và bền vững tài chính của Premier League).

Hojlund cũng được MU "bật đèn xanh" cho ra đi

Trong khi đó, Tyrell Malacia chưa nhận được nhiều sự quan tâm sau quãng thời gian cho mượn ở PSV, dù có tin đồn Roma muốn đưa hậu vệ cánh người Hà Lan về Serie A.

Tương lai của Hojlund cũng bị đặt dấu hỏi sau khi anh bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu ở trận MU gặp Arsenal cuối tuần qua. Tiền đạo Đan Mạch không còn chỗ đứng trên hàng công “Quỷ đỏ”, sau khi HLV Ruben Amorim chiêu mộ Benjamin Sesko. AC Milan và Napoli được cho là đang quan tâm tới cầu thủ 22 tuổi. Kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ chính thức khép lại vào lúc 19h ngày 1/9 (giờ Anh).

⚔️MU và Man City trong cuộc đua giành Donnarumma

Ở chiều ngược lại, tờ The Mirror (Anh) cảnh báo MU có thể phải hành động nhanh nếu muốn chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma, trong bối cảnh Man City được cho là đã bắt đầu đàm phán với PSG về thủ thành người Italia. PSG sẵn sàng để Donnarumma ra đi sau khi chiêu mộ thủ môn Lucas Chevalier, trong bối cảnh người gác đền 26 tuổi cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Donnarumma gần như chắc chắn sẽ rời PSG

Mùa hè này, Man City đã bổ sung thủ môn James Trafford, người được bắt chính trước Wolves thay cho Ederson ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh. Ederson đang vắng mặt vì ốm và có tin đồn sẽ chuyển tới Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Football Italia, Man City không muốn đáp ứng mức phí 40 triệu bảng mà PSG yêu cầu. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Champions League có thể buộc phải giảm giá do mức lương khổng lồ của Donnarumma.