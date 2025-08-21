"Bắt bệnh" hàng công MU nhờ chỉ số này, Amorim khi nào "chữa khỏi"?

Thông số ấn tượng sau vòng 1 Ngoại hạng Anh

Ở vòng đầu tiên, Manchester United nhận thất bại 0-1 trước Arsenal trong trận Super Sunday, còn Manchester City đè bẹp Wolves 4-0 vào tối thứ Bảy. Dù vẫn còn tới 37 vòng đấu phía trước để xác định nhà vô địch, nhưng thống kê xG ngay sau vòng mở màn đã hé lộ nhiều điều bất ngờ.

Chỉ một khoảnh khắc giúp Arsenal đánh bại MU

Chỉ số xG (expected goals) được tính dựa trên chất lượng cơ hội và các cú dứt điểm, nhằm phản ánh số bàn thắng mà một đội “lẽ ra” nên ghi được. Đây là thước đo ngày càng phổ biến để đánh giá màn trình diễn của các trận đấu bóng đá.

MU phung phí, Man City - Arsenal hiệu quả

Theo dữ liệu từ FootyStats, Liverpool đứng đầu bảng chỉ số xG sau vòng 1 với 1,31 sau chiến thắng 4-2 trong cuộc tiếp đón Bournemouth ở Anfield. Đáng ngạc nhiên, Man United xếp ngay sau với 1,22 xG, dù không thể ghi bàn trong trận thua Arsenal. Các tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đều có cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Man City là đội tận dụng cơ hội tốt nhất vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26

Đáng chú ý, Arsenal – đội giành chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Riccardo Calafiori từ pha phạt góc – chỉ đứng thứ 15 với xG vỏn vẹn 0,09. Cựu vương Man City dù ghi bốn bàn vào lưới Wolves, chỉ sở hữu 0,6 xG và tạm thời xếp thứ 6, sau Leeds United, Tottenham và Chelsea.

Leeds đạt xG 0,95 ở chiến thắng 1-0 trước Everton, Tottenham có 0,79 trong trận thắng 3-0 Burnley. Chelsea khép lại top 5 với 0,77, dù hòa không bàn thắng trước Crystal Palace.

"Cuộc cách mạng xG" của MU đang diễn ra

Thông số kể trên chỉ ra rằng, vấn đề của MU không phải là việc tạo ra các cơ hội. Thay vào đó, tận dụng và chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng thực sự là vấn đề nan giải với HLV Ruben Amorim. Điều đáng nói, ở trận đấu vừa rồi bộ ba tấn công mới của MU là Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đều đã "chào sân" nhưng đội bóng của Amorim vẫn tịt ngòi.

Các chân sút MU cần tận dụng cơ hội tốt hơn

Mùa trước, hàng công MU chơi rất tệ. Đây chính là lý do khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford phải bạo chi hơn 200 triệu bảng, đem về bộ ba Mbeumo - Cunha - Sesko. Ở trận đấu vừa qua, Sesko chỉ vào sân từ ghế dự bị và chưa có nhiều cơ hội thể hiện bản thân.

Không hề ngoa khi nói rằng MU đã dựa rất nhiều vào chỉ số xG để mua sắm cầu thủ trong hè này. Theo thống kê, cả Cunha và Mbeumo đều đã vượt quá kỳ vọng về xG ở mùa trước. Mbeumo với chỉ số xG là 7,6, lại ghi đến 15 bàn không tính penalty. Cunha vượt qua xG của mình với 8,7 nhưng vẫn ghi được 15 bàn.

Tân binh Benjamin Sesko cũng vượt qua xG ở đội bóng cũ RB Leipzig. Sesko cho thấy tiềm năng của một “sát thủ” đẳng cấp ngay từ hai mùa đầu tiên khoác áo Leipzig. Anh vượt chỉ số bàn thắng kỳ vọng tới 6,3 bàn ở mùa 2023/24 và 3,1 bàn ở mùa vừa qua, đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội 19,1%.

Amorim cần biến Sesko thành "sát thủ vòng cấm"

Liên hệ lại với giai đoạn HLV Amorim gặt hái thành công tại Sporting Lisbon, một phần quan trọng bởi ông xây dựng được hàng công thi đấu cực kỳ ấn tượng. Trong đó Viktor Gyokeres là nhân tố then chốt với hiệu suất ghi bàn ổn định. Nay Gyokeres đã thuộc biên chế Arsenal và nhiệm vụ của Amorim là phải biến cầu thủ mới gia nhập MU - Benjamin Sesko trở thành "Gyokeres phiên bản Sporting".

Sesko đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Amorim

Sự khác biệt lớn giữa Man City và MU, đó là việc "Man xanh" có một cầu thủ ghi bàn đều đặn. Ở vòng mở màn, Erling Haaland đã kịp lập cú đúp. Nhờ thế, đoàn quân của HLV Pep Guardiola dẫn đầu giải đấu, còn MU xếp hạng 15.

Ở vòng đấu tới, Man United sẽ hành quân đến Craven Cottage để chạm trán Fulham, trong khi Man City có chuyến làm khách được dự báo khó khăn trước Tottenham tại Bắc London. Nếu MU không nhanh chóng cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội, họ sẽ sớm bị các đối thủ lớn bỏ lại.

Bảng xếp hạng chỉ số xG vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26