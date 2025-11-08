2 yếu tố khiến MU dễ ngắt mạch 7 trận không thắng Tottenham

Tottenham: Về sân nhà là “ngọng”

Tottenham sẽ có trận đấu quan trọng gặp MU cuối tuần này ở Premier League (19h30, 8/11) và trận đấu này đã được đánh giá sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua cho top 5. Các vị trí từ thứ 2 đến thứ 11 đều quanh quẩn khu vực giành vé dự cúp châu Âu và Tottenham với MU đều chỉ cách Man City 2 điểm, trong khi đội nhì bảng cuối tuần này sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Liverpool tại Etihad (23h30, 9/11).

Đã 2 năm nay MU không thắng nổi Tottenham lần nào dù gặp nhau tới 7 lần

MU đang trải qua chuỗi 4 trận bất bại nhưng gặp Tottenham sẽ là thách thức lớn cả về chuyên môn, tâm lý lẫn… tâm linh cho “Quỷ Đỏ”. 7 trận liên tiếp không thắng nổi “Gà trống” trên mọi đấu trường, không chỉ Premier League mà cả League Cup và nhất là chung kết Europa League, MU lần cuối đánh bại Tottenham là khi Antonio Conte vẫn còn dẫn dắt Spurs ở nửa đầu mùa giải 2022/23.

Tuy vậy, đang có những vấn đề âm ỉ trong cách chơi của Tottenham khiến họ không thực sự là “cửa trên” trong màn gặp lại MU tối thứ Bảy. Đáng chú ý nhất là phong độ sân khách của đội bóng này cực kỳ tốt, nhưng trên sân nhà họ lại như “gà mắc tóc”.

Spurs đã giành 13/15 điểm tối đa khi rời sân nhà, họ thắng được Man City, Everton và West Ham với cách biệt 2 bàn trong khi đánh bại Leeds ở Elland Road. Nhưng tại tổ ấm của mình, Tottenham giành chỉ 4 điểm sau 5 trận, thành tích tồi đến mức họ chỉ nhiều điểm hơn 3 đội và đó đều là 3 đội trong nhóm xuống hạng (West Ham, Wolves, Nottingham Forest).

Trên sân khách đá tưng bừng, nhưng về sân nhà Tottenham lại thể hiện bộ mặt khá thảm hại

Thực tế trận đầu tiên Tottenham thắng trên sân nhà cũng là trận đầu tiên Thomas Frank dẫn dắt đội ở Premier League, trận thắng Burnley 3-0. Kể từ đó tới nay, Bournemouth, Aston Villa, Chelsea đều đã thắng tại Bắc London, và Tottenham còn suýt thua Wolverhampton nếu không nhờ một bàn gỡ hòa muộn.

Tottenham đá sân nhà dở không phải vấn đề mới nhưng có vẻ Thomas Frank chưa nghĩ ra giải pháp khắc phục. Lối chơi của Tottenham thiên về phản công và có phần thụ động, trong khi các đội khi đá sân khách trước Tottenham thường rút về phòng thủ hơn, nên Tottenham không biết làm gì để khoan phá những đối thủ như vậy, trong khi đá sân khách họ lại đá kiểu đó được do đối phương có phần chủ động dâng lên tấn công hơn.

MU đá ngang trình đối thủ

Phong độ của MU mùa này khá kỳ quặc. Đầu mùa người ta đã nghĩ đến viễn cảnh họ sẽ đứng gần nhóm xuống hạng, nhưng gần đây MU có lúc lên tận nhì bảng và đang quanh quẩn gần top 5. Chuỗi 4 vòng bất bại đang khiến fan MU hồ hởi nhưng khi nhìn kỹ vào phong độ đội bóng này từ đầu mùa giải, kết quả của họ dường như phụ thuộc vào tầm vóc của từng đối thủ.

Trước các CLB đứng nửa trên BXH, MU đá như rồng như hổ. Thực tế họ chính là đội đang giành nhiều điểm nhất từ các đội đứng nửa trên BXH tính theo thứ tự sau vòng 10. MU đã thắng Liverpool, Chelsea, Brighton và cả Sunderland, cũng như chỉ thua 1 bàn trước Arsenal. Man City là đội duy nhất đã áp đảo MU.

MU gặp đối thủ mạnh là đá mạnh, gặp đối thủ yếu là đá yếu

Còn gặp các đội nửa dưới BXH thì MU cũng có kết quả như một đội nửa dưới. Họ chỉ thắng Burnley với cách biệt 1 bàn trong khi đã rơi điểm trước Nottingham Forest và Fulham, thậm chí trắng tay trước Brentford. Liệt kê BXH các đội giành nhiều điểm nhất trước các đội xếp nửa dưới thì MU chỉ hơn có hai ứng viên rớt hạng Nottingham và Wolves.

Nhưng nếu theo logic này, gặp Tottenham là thời cơ quá tốt cho MU. Tottenham là đội xếp nửa trên BXH và MU tất nhiên đang có phong độ tương ứng với thứ hạng của từng đối thủ, nên MU sẽ thắng Tottenham để tiếp tục nối dài chuỗi bất bại?