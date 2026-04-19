MU đả bại Chelsea: Garnacho sắm vai "điệp viên", Rosenior kém tài Carrick

MU thắng may mắn trước người “anh em kết nghĩa”

Trong mùa giải này, giới mộ điệu thường trêu vui rằng MU và Chelsea là “anh em kết nghĩa” bởi có một giai đoạn, kết quả của hai đội bóng này giống hệt nhau, thắng cùng thắng, thua cùng thua. Thế nhưng, kết quả của hai đội dần chia hai hướng với sự hụt hơi của Chelsea.

MU giành chiến thắng với chỉ một cú sút trúng đích trong cả trận

Trước khi bước vào cuộc đối đầu ở vòng 33, khoảng cách giữa hai đội đã là 7 điểm. Chelsea cần một chiến thắng để sống lại cơ hội dự cúp C1 mùa sau. Thế nhưng, họ không thể làm được điều đó trước “người anh em kết nghĩa”. Thậm chí, họ còn không giành được điểm nào và để Man United nới rộng khoảng cách lên 10 điểm!

Đây lại là trận đấu thầy trò Micheal Carrick “hack” chỉ số. Họ chỉ cầm bóng 40%, cả trận sút được 4 lần và chỉ có 1 lần trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ là 0,29, còn chỉ số cú sút trúng đích (xGOT) của “Quỷ đỏ” cũng chỉ là 0,79. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” lại là đội có bàn thắng duy nhất với pha làm bàn của Cunha ở cuối hiệp một.

Trong khi đó, Chelsea sút tới 21 lần với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,55 nhưng lại không tìm được bàn thắng nào. Nếu mà tính cả những cú sút bị chặn, Chelsea sút tới 34 lần trong trận đấu này, tức là khoảng 3 phút họ lại có 1 lần dứt điểm. Điều đó cho thấy nỗ lực không buông bỏ của “The Blues”.

Điểm đáng chú ý là Chelsea chỉ có 3 lần dứt điểm trúng đích trong trận đấu này. Con số ấy thực sự đáng báo động khi 7 lần dứt điểm mới có 1 lần bóng bay trúng khung thành. Thật ra, họ có hai lần đưa bóng trúng xà ngang. Đã không hay còn không may, Chelsea thua trận đấu này cũng là điều dễ hiểu.

“Điệp viên” mang tên Garnacho

Nếu như nói về bước ngoặt trong trận đấu này, có lẽ chính là quyết định thay Garnacho vào sân của HLV Liam Rosenior. Estevao bất ngờ dính chấn thương và ông thầy người Anh quyết định đưa tiền vệ người Argentina vào sân để đá tiền đạo cánh phải, còn Neto trám vào vị trí của Estevao bên phía cánh phải.

Garnacho để lại dấu ấn đậm nét nhưng theo chiều hướng tiêu cực

Trên lý thuyết, đó là quyết định hợp lý nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Hơn 80 phút (tính cả thời gian bù giờ) có mặt trên sân, Garnacho không để lại được ấn tượng tốt nào. 64 lần chạm bóng nhưng để mất bóng tới 15 lần, sút 3 lần bị chặn cả 3 là những thông số nổi bật của cầu thủ người Argentina.

Garnacho bắt đầu trận đấu bằng pha khống chế lỗi bóng sau đường chuyền tinh tế của Neto. Sau đó, chính cầu thủ này là người phòng ngự hời hợt giúp Bruno Fernandes vượt qua dễ dàng ở hành lang phải trong tình huống số 8 của MU chuyền cho Cunha ghi bàn.

Điểm đáng nói là tất cả đều thấy Garnacho đá dở nhưng Rosenior vẫn cố tình giữ tiền vệ người Argentina tới cuối trận. So với trước đây, Garnacho đã kiềm chế hơn rất nhiều khi thường xuyên lựa chọn chuyền ngược ra thay vì cố gắng rê ngang dứt điểm. Thế nhưng càng làm vậy, cầu thủ này lại càng không tạo ra được đột biến và trở thành “người thừa” trong đội.

Sau gần một mùa giải chuyển sang Chelsea, Garnacho chưa cho thấy sự tiến bộ và thậm chí là còn thụt lùi so với hồi còn ở Man United. Đó là lý do rất nhiều CĐV “Quỷ đỏ” đã đăng bài… cảm ơn Garnacho khi sắm vai “điệp viên” trong đội hình Chelsea.

Rosenior kém hơn hẳn so với Carrick

Liam Rosenior và Micheal Carrick đều là người Anh, cùng không có kinh nghiệm làm HLV tại Ngoại hạng Anh nhưng lại đảm nhận vai trò “lính cứu hoả” cho một trong những đội bóng lớn nhất của “Xứ sở sương mù”. Liam Rosenior đang nhận phải nhiều lời chê bai thời gian gần đây và cuộc đối đầu này là cơ hội để HLV của Chelsea chứng minh năng lực.

Rosenior có màn trình diễn kém hơn hẳn so với Carrick trong trận đấu này

Đáng tiếc, Rosenior lại không làm được điều đó. Đây chính là thời điểm Man United của Carrick dễ bị tổn thương nhất. Họ chỉ chơi 1 trận trong vòng 1 tháng qua và vừa thua Leeds United ở vòng trước. “Quỷ đỏ” mất tất cả các trung vệ chính (De Ligt, Yoro chấn thương, Maguire, Martinez bị treo giò) nên phải bó Mazraoui vào đá cùng tài năng trẻ Heaven.

Chelsea cũng mất người nhưng đội hình của họ so với Man United vẫn chất lượng hơn hẳn. Vấn đề nằm ở chỗ đội chủ sân Stamford Bridge không có một bài đánh nào ra hồn ngoài chờ đợi những pha câu bóng vào vòng cấm của Neto. Cole Palmer và Enzo Fernandez “giẫm chân” nhau trong vai trò số 10. Hai hậu vệ cánh là Gusto và Cucurella thường xuyên dâng cao nhưng lại không đá chồng biên.

Họ cầm bóng rất nhiều nhưng thường phải chuyền ngang hoặc chuyền về. Chelsea gần như không tạo ra được tình huống dàn xếp nào để các cầu thủ tấn công có khoảng trống để ra chân. Đó là lý do số lượng những pha dứt điểm trúng đích chỉ bằng 1/7 so với số cú sút.

Tất nhiên, Micheal Carrick có lợi thế hơn khi chọn lối chơi phòng thủ phản công. MU chỉ cần phòng ngự chặt là bộ tứ phía trên luôn sẵn sàng tạo ra bàn thắng. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đứng vững được cũng là nhờ Chelsea không tạo ra được áp lực đủ lớn. Họ từng làm được điều đó dưới thời Maresca nhưng hiện tại thì không! Đó là lý do để người ta nói rằng Rosenior đang kém hơn hẳn so với Michael Carrick.

Mainoo để lại dấu ấn

Kobbie Mainoo chính là cầu thủ tạo ra dấu ấn đậm nét nhất của Man United trong trận đấu này. Người ta có thể thấy được sự khác biệt so với trận đấu với Leeds United khi mà Ugarte đá chính thay vì tiền vệ người Anh. Nên nhớ rằng Mainoo phải đối đầu với những tiền vệ hàng đầu thế giới hiện tại như Palmer, Caicedo hay Enzo Fernandez.

Mainoo trở lại đội hình chính và tạo ra ấn tượng mạnh mẽ

Tuy nhiên, điều đó chỉ làm tăng thêm sự tự tin của chàng trai trẻ này. Mainoo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cầu nối giữa hai tuyến của MU. Cầu thủ này có 69 lần chạm bóng thì chuyền bóng 54 lần và tỉ lệ chính xác lên tới 93%. Mainoo thành công trong cả 3 lần tắc bóng, đánh chặn 3 lần, thu hồi bóng 5 lần và chiến thắng tay đôi 3 lần.

Tất nhiên, những con số này không thể so sánh với người chơi bên cạnh, Casemiro, nhưng rõ ràng, Mainoo đã giúp tiền vệ người Brazil dễ thở hơn rất nhiều. Với những gì đã thể hiện, tiền vệ người Anh cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần. Đó là lý do Man United đang phải vội vã đàm phán gia hạn, cùng với đó là nâng lương cho Mainoo.

Thông số trận đấu