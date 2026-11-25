Pochettino tố Liverpool hưởng lợi từ sai lầm trọng tài

Sự tức giận của Pochettino nhắm vào tổ trọng tài, đặc biệt là trọng tài VAR John Brooks, xuất hiện sau khi các quan chức MU bí mật đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào Howard Webb và ProRef (Cơ quan Quản lý Trọng tài Chuyên nghiệp Anh). Trước đó, tổ chức này vẫn bảo vệ quyết định truất quyền thi đấu của Yoro, bất chấp việc MU đã kháng cáo thành công tấm thẻ đỏ.

Leny Yoro nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Liverpool

Yoro bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 8 trận đấu tại Anfield sau tình huống phạm lỗi với Alexander Isak khi tiền đạo người Thụy Điển đang băng xuống đối mặt khung thành. Trọng tài Sam Barrott lập tức rút thẻ đỏ. Phía MU cho rằng cuộc trao đổi giữa trọng tài chính và VAR không đưa ra bất kỳ sự phản biện thực chất nào đối với quyết định này.

Sau đó, người đứng đầu ProRef, Howard Webb, xuất hiện trên chương trình Mic'd Up và khẳng định quyết định của trọng tài "chắc chắn không sai", đồng thời dành lời khen cho sự dứt khoát của ông Sam Barrott. Những phát biểu này khiến các quan chức MU tức giận, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đã thắng kháng cáo về tấm thẻ đỏ.

Một nguồn tin tại Old Trafford cho biết cách diễn giải của ProRef "hoàn toàn sai lầm". Người này cũng cho rằng tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Howard Webb không thừa nhận sai sót, ngay cả sau khi hội đồng kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) hủy bỏ quyết định truất quyền thi đấu.

MU khẳng định họ có dữ liệu chứng minh rằng ngay cả khi Isak duy trì tốc độ tối đa, tiền đạo này vẫn không thể chạm bóng trước thủ môn Senne Lammens. Điều đó đồng nghĩa Yoro không thực sự ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Một nguồn tin từ CLB cho biết MU sẽ tiếp tục đưa vấn đề lên Ngoại hạng Anh và ProRef. Trong khi đó, Pochettino vẫn tỏ rõ sự tức giận về sự việc sau 2 ngày, khi trả lời truyền thông trong buổi họp báo trước chuyến làm khách của MU trước Sporting Lisbon tại Champions League ở Bồ Đào Nha.

"Tôi thực sự thất vọng bởi tôi cho rằng những chuyện như thế này không bao giờ được phép xảy ra. Câu hỏi của tôi vẫn luôn như vậy. Được thôi, chúng ta có thể chấp nhận trọng tài mắc sai lầm do những tác động cảm xúc trong trận đấu. Nhưng nếu đã có VAR, vậy họ đã làm gì?", HLV trưởng MU chia sẻ.

"Giờ chúng ta sẽ đá lại trận đấu sao? Chúng ta có được cơ hội thi đấu với những điều kiện tương tự, 11 đấu 11 hay không? Không. Vấn đề nằm ở thời điểm chúng tôi còn trên sân, khi tôi nghĩ rằng chúng ta cần thêm thời gian để xem xét lại tình huống".

Sự tức giận của Pochettino nhắm vào VAR

Pochettino cũng cho rằng quả đá phạt trực tiếp thành bàn của Dominik Szoboszlai ngay sau tấm thẻ đỏ đáng lẽ không được công nhận, bởi Bradley Barcola đã có va chạm với hàng rào phòng ngự của MU. Theo ông, Bruno Fernandes đã đề cập vấn đề này với trọng tài ngay tại thời điểm đó.

"Tôi nghĩ không ai chú ý đến tình huống ấy, nhưng Bruno đã nhận ra. Đó là lý do cậu ấy là đội trưởng, bởi cậu ấy thông minh, nhạy bén và cảm nhận được những gì đang diễn ra trên sân", Pochettino nói.

"Không ai đề cập đến việc bàn thắng đó không hợp lệ. Bàn thắng đáng lẽ phải bị từ chối vì Barcola đã chạm vào hàng rào của chúng tôi. Mùa trước, trong trận đấu với Crystal Palace, Eze ghi bàn nhưng pha lập công đó không được công nhận. Tại sao lần này họ không kiểm tra VAR, không xem xét lại bàn thắng? Tình huống đó đáng lẽ phải bị từ chối. Tôi cần bảo vệ các cầu thủ và CLB của mình. Vậy 3 điểm của chúng tôi đâu? Chúng ta cần suy nghĩ sâu sắc hơn về cách sử dụng công nghệ.

Giờ chúng tôi cần hướng về phía trước. Tôi rất tự hào về các cầu thủ cũng như cách họ đối mặt với những tình huống bất công xảy ra trên sân. Mục tiêu hiện tại là cải thiện, tiến bộ hơn và bắt đầu giành chiến thắng. Ngày mai, chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời ngay tại đây".