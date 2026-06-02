MU chấp nhận hạ giá bán Rashford cho Barcelona, Carrick đối mặt áp lực mới

MU chấp nhận hạ giá bán Rashford

Barcelona đã nỗ lực đàm phán lại điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng dành cho Rashford và vẫn rất muốn giữ anh ở lại, ngay cả sau khi hoàn tất thương vụ đưa Anthony Gordon về sân Camp Nou trị giá khoảng 70 triệu bảng. Về phía MU, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” hiện sẵn sàng để chân sút người Anh ra đi với bất kỳ mức phí hợp lý nào có thể thu về.

Rashford vẫn muốn gia nhập Barcelona theo bản hợp đồng dài hạn

Football Insider cho biết mức lương của tiền đạo 28 tuổi đã tự động tăng lên sau khi đội chủ sân Old Trafford giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Chính vì vậy, MU đang rất muốn đưa Rashford ra khỏi quỹ lương càng sớm càng tốt và sẵn sàng xem xét nhiều phương án khác nhau.

Barcelona có thời hạn đến ngày 15/6 để kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford. Tuy nhiên, theo The Times, đội bóng xứ Catalunya đã thông báo rằng họ chỉ sẵn sàng chi tối đa 13 triệu bảng cho thương vụ này.

Đội chủ sân Camp Nou vẫn để ngỏ cả hai khả năng là mua đứt Rashford ngay trong mùa hè này hoặc tiếp tục mượn anh thêm một mùa giải.

Carrick đối mặt áp lực mới

Triều đại của Michael Carrick tại Old Trafford đã khởi đầu bằng bước tiến quan trọng khi ông giúp MU giành vé tham dự Champions League mùa giải tới. Tuy nhiên, thành công này cũng kéo theo những vấn đề mới. Việc trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB đã kích hoạt các điều khoản tăng lương tự động trong hợp đồng của một số cầu thủ, khiến quỹ lương của đội bóng tiếp tục phình to.

Mason Mount là một trong những trường hợp được hưởng lợi từ điều khoản này. Tuần trước, cựu giám đốc điều hành Everton, Keith Wyness, chia sẻ với Football Insider rằng Carrick giờ đây sẽ phải chịu áp lực lớn hơn trong việc khai thác tối đa năng lực của tiền vệ người Anh.

Cựu ngôi sao Chelsea hiện được cho là đang nhận mức lương khoảng 250.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford. Điều đó đồng nghĩa với việc kỳ vọng dành cho Mount sẽ tăng lên đáng kể sau mùa giải 2025/26 gây nhiều thất vọng của anh.

Rashford cũng rơi vào tình cảnh tương tự trong những tuần gần đây. Mức đãi ngộ gia tăng của tiền đạo người Anh càng khiến MU quyết tâm đẩy anh khỏi quỹ lương trong thời gian sớm nhất.

Trong bối cảnh Carrick và ban huấn luyện MU đang lên kế hoạch bổ sung hàng loạt tân binh ở kỳ chuyển nhượng hè, đội chủ sân Old Trafford cần tạo thêm khoảng trống đáng kể trong ngân sách lương để phục vụ công cuộc tái thiết đội hình.

Rashford có còn cơ hội trở lại Ngoại hạng Anh?

Các nguồn tin trước đó trong tháng này cho biết đại diện của Rashford vẫn tin rằng cầu thủ này nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh. Mùa giải vừa qua, anh ghi 14 bàn thắng và đóng góp 14 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Thống kê Giá trị Trận (đá chính) 32 (18) Bàn thắng + kiến tạo 15 Bàn thắng mỗi 90 phút 0,41 Tạo cơ hội mỗi 90 phút 2,35 Số lần rê bóng thành công mỗi 90 phút 1,53 Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng 10,5%

Thống kê của Rashford ở La Liga 2025/26

Trong những tháng gần đây, Newcastle cùng Tottenham đều đã bày tỏ sự quan tâm tới Rashford. Tuy nhiên, cả hai CLB được cho là không đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng các yêu cầu về lương thưởng cũng như hoàn tất thương vụ trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Trong khi đó, tân vương Ngoại hạng Anh là Arsenal được cho là sẽ tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng để HLV Mikel Arteta tăng cường lực lượng. Đội chủ sân Emirates dự kiến sẽ chiêu mộ ít nhất một tiền đạo trong mùa hè này.

Nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị Arteta bổ sung một cầu thủ chạy cánh trái mới nhằm tạo sự cạnh tranh hoặc thay thế cho Gabriel Martinelli và Leandro Trossard, những người đều trải qua một mùa giải với phong độ thiếu ổn định.

Ở thời điểm hiện tại, Barcelona vẫn là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo 28 tuổi. Bản thân Rashford cũng được cho là hài lòng với vai trò và môi trường thi đấu mà anh có được trong màu áo đội bóng xứ Catalunya mùa giải vừa qua.

Khi MU đã sẵn sàng xem xét một thỏa thuận với mức phí thấp hơn trước, mọi dấu hiệu đều cho thấy các bên đang tiến gần hơn tới việc Rashford tiếp tục khoác áo Barcelona, lần này với tư cách cầu thủ chính thức.