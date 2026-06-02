Arsenal bán 4 SAO sau vô địch Ngoại hạng Anh, lộ khả năng mượn Rashford của MU

4 người có thể ra đi

Chức vô địch Premier League 2025/26 đã chấm dứt 22 năm chờ đợi của các fan Arsenal và đánh dấu danh hiệu VĐQG đầu tiên mang về cho CLB bởi HLV Mikel Arteta. Nhưng ngay sau khi mùa giải khép lại, công cuộc nâng cấp đội hình đã được bắt đầu với nhiều biến động dự kiến diễn ra tại Emirates.

Martinelli và Jesus có thể sẽ chia tay Arsenal trong mùa hè năm nay

Những cầu thủ không đạt phong độ tốt sẽ phải ra đi và theo tờ Daily Mail, có 4 người xác định sẽ phải tìm bến đỗ mới sau khi bị Arsenal đưa vào danh sách chuyển nhượng. Gabriel Jesus đã vật lộn với chấn thương và ít khi ra sân nên Arsenal sẵn lòng bán anh nếu có CLB nào trả mức giá khoảng 15-20 triệu bảng.

3 cầu thủ khác cũng có thể nối gót Jesus, bao gồm Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và Ben White. Martinelli đã không đá tốt ở Premier League còn Trossard trận hay trận dở và cũng đã có tuổi. Ben White mùa qua vật lộn với chấn thương và trong bối cảnh Jurrien Timber đã chiếm vị trí hậu vệ phải, White có thể đi nếu có CLB hỏi mua với giá phải chăng.

Trong 4 cầu thủ trên, Jesus là người Arsenal chủ động tìm đội thu nhận, cho thấy anh không còn trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta. Martinelli, Trossard và White có thể vẫn sẽ ở lại nếu không có đội nào đặt giá mua ưng ý với Arsenal, nhưng mùa sau Arteta sẽ ít trông cậy vào họ hơn so với mức độ sử dụng dành cho các cầu thủ này ở mùa vừa qua.

Tiêu điểm vị trí tiền đạo trái

Có bán tất có mua, và Arsenal đang rất tham vọng trong khâu tuyển quân. Họ đang hỏi thăm West Ham về trường hợp của Mateus Fernandes, nhưng giá cầu thủ này lên tới tận 80 triệu bảng và MU cũng đang săn đón tiền vệ người Bồ Đào Nha, khiến Arsenal sẽ phải trả giá cao hơn nữa.

Ở tuổi 19, Eli Junior Kroupi đã ghi 13 bàn ở Premier League mùa qua cho Bournemouth

Nhưng theo BBC, mục tiêu thiết thực của Arsenal hiện đang là tiền đạo Eli Junior Kroupi của Bournemouth, trung vệ 19 tuổi Victor Valdepenas của lò Real Madrid, và tiền đạo cánh mới 16 tuổi Jeremy Monga của Leicester. Vụ Kroupi gây nhiều chú ý nhất bởi ngôi sao trẻ này đang đá ở Premier League và được một tá CLB theo đuổi, không chỉ ở Anh mà cả Pháp & TBN.

Nếu có được Kroupi, Arsenal sẽ thúc đẩy việc đưa Martinelli rời CLB. Còn nếu không, họ sẽ tạm giữ lại tiền đạo người Brazil, nhưng dự kiến Eberechi Eze sẽ đá dạt trái mùa tới. Còn về khả năng Arsenal mượn Rashford của MU, điều đó có thể xảy ra nhưng đó là nếu Arteta cảm thấy không an tâm về việc dùng Eze ở cánh này.

Valdepenas và Monga đều là những thương vụ cho tương lai do độ tuổi còn quá trẻ, họ cũng đá ở những vị trí Arsenal không thiếu người. Do đó chỉ có vị trí tiền đạo trái là nơi Arteta đang có những sự đắn đo nhất định.