Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Huyền thoại MU liên tục công kích VAR, tố Arsenal không xứng đáng đăng quang

Sự kiện: Premier League 2025-26 West Ham United Arsenal

Cựu thủ môn Peter Schmeichel đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định VAR hủy bàn gỡ hòa muộn của West Ham trong trận thua 0-1 trước Arsenal tại Premier League. Trong khi đó, HLV Mikel Arteta và nhiều chuyên gia lại bảo vệ quyết định của tổ trọng tài.

   

VAR hủy bàn thắng phút bù giờ gây tranh cãi

Arsenal tiến thêm một bước quan trọng trong cuộc đua vô địch Premier League sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân London Stadium vào tối Chủ nhật. Leandro Trossard là người ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 84, giúp đội bóng của HLV Mikel Arteta giành trọn 3 điểm quý giá.

Tưởng chừng West Ham đã giữ lại được một điểm khi Callum Wilson dứt điểm tung lưới ở phút 90+5. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR trong thời gian dài, trọng tài đã quyết định không công nhận bàn thắng. Lý do được đưa ra là thủ môn David Raya của Arsenal bị phạm lỗi trong tình huống tranh chấp trước đó.

Quyết định này lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Raya đã bị tác động rõ ràng trong vòng cấm, nhưng cũng có ý kiến nhận định những tình huống tương tự thường không bị thổi phạt trong suốt mùa giải.

Schmeichel phẫn nộ: “Điều đó thật sai lầm”

Cựu thủ môn của Manchester United và Manchester City, Peter Schmeichel, đã chỉ trích gay gắt quyết định này khi phát biểu trên Viaplay. Ông cho rằng Arsenal sẽ không thể dẫn đầu bảng nếu những tình huống như vậy thường xuyên bị thổi phạt.

“Điều thực sự khiến tôi tức giận là Arsenal sẽ không bao giờ đứng đầu bảng nếu đó là một quả đá phạt. Họ ghi rất nhiều bàn từ các tình huống cố định bằng cách chắn người, giữ người và làm đủ mọi thứ”, huyền thoại Schmeichel nói.

Ông cũng đặt dấu hỏi về thời gian VAR xem xét tình huống. Theo Schmeichel, việc tổ VAR phải mất tới năm phút và liên tục xem lại pha bóng đã làm gia tăng sự nghi ngờ về tính chính xác của quyết định.

“Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn sai. Tôi không hiểu vì sao bỗng nhiên đây lại là một quả đá phạt, trong khi suốt mùa giải không đội nào bị thổi như vậy. Thật sự quá điên rồ. Và quyết định hôm nay sai ở rất nhiều cấp độ”, ông nhấn mạnh.

Giới chuyên môn chia rẽ quan điểm

Bình luận trên sóng truyền hình, cựu trung vệ Gary Neville nhận định đây có thể là “khoảnh khắc lớn nhất trong lịch sử VAR tại Premier League”, đồng thời cho rằng chiến thắng này có thể trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình vô địch của Arsenal.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Ian Wright khẳng định đó là một pha phạm lỗi rõ ràng, cho rằng Raya sẽ bắt được bóng nếu không bị cản trở. Roy Keane cũng đồng tình rằng các cầu thủ West Ham đã mắc sai lầm khi tác động vào thủ môn trong một tình huống nhạy cảm như vậy.

HLV Mikel Arteta bảo vệ quyết định của trọng tài, cho rằng đó là pha bóng rõ ràng và VAR đã làm đúng chức năng khi yêu cầu xem lại tình huống. “Khi nhìn vào hình ảnh, không có nghi ngờ gì về một pha phạm lỗi rõ ràng”, HLV Arteta khẳng định, đồng thời kêu gọi sự nhất quán trong cách áp dụng luật.

Hiện Arsenal đang dẫn trước Manchester City 5 điểm và chỉ còn hai trận đấu gặp Burnley và Crystal Palace. Nếu giành trọn vẹn điểm số, đội bóng thành London sẽ lần đầu tiên đăng quang Premier League kể từ mùa giải 2003/04.

-11/05/2026 11:50 AM (GMT+7)
